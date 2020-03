Proposta de criminalização dos casamentos falsos seguiu para o gabinete de André Cheong

Em resposta a uma interpelação do deputado Sulu Sou, o gabinete do secretário para a Segurança garante que tem tratado os pedidos de imigração de forma rigorosa e que se tem mantido atento à tendência de abuso no que toca a casamentos falsos. Sobre a apresentação de uma proposta de lei que criminalize estes matrimónios, o gabinete de Wong Sio Chak diz ter remetido em Janeiro a última versão do projecto ao gabinete do secretário para a Administração e Justiça, André Cheong.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Cheong Ioc Ieng, chefe do gabinete do secretário para a Segurança, em resposta a uma interpelação escrita de Sulu Sou, enviada ao Executivo em 11 de Novembro de 2019, reforça que as autoridades têm implementado um sistema de avaliação rigoroso para os pedidos de permanência no território, assinalando ainda que a tutela comunica regularmente com as autoridades da China continental e de Hong Kong para combater casos de imigração que resultam de casamentos por conveniência.

A população de Macau registou, no período entre 2000 e 2019, um aumento exponencial de 241.000 residentes (56%), cujo número representa maioritariamente imigrantes e trabalhadores estrangeiros, segundo informou o vice-presidente da Associação Novo Macau. Com base no relatório Projecções da População de Macau 2016 – 2036, da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos, estima-se, assinala o deputado, que o número total da população da RAEM atinja 793 mil habitantes em 2036.

Na opinião de Sulu Sou, esse crescimento brusco deve-se aos imigrantes da China continental, sendo que foi concedida a cerca de 85 mil pessoas a residência de Macau através do “salvo-conduto para Hong Kong e Macau”, conhecido coloquialmente por “salvo-conduto singular”. O deputado manifestou a sua preocupação pois considera que tal fenómeno provoca uma série de pressões sociais, nomeadamente em questões como terrenos, habitação, trânsito, saúde, segurança social e protecção ambiental.

Sulu Sou acusa as autoridades de “nunca tomarem em consideração” os recursos legislativos para regular o número de imigrantes e prevenir um aumento populacional desequilibrado, exemplificando com a Lei n.º 4/2003 e o acórdão do Tribunal de Segunda Instância proferido no processo n.º 255/2014. Desta forma, o deputado questionou o Governo sobre a possibilidade de reavaliar o mecanismo de imigração, propondo que seja estabelecido um regime de pontuação e um número limite anual de imigrantes.

Em resposta a essa questão, o gabinete de Wong Sio Chak afirma que a Secretaria para a Segurança tem-se mantido rigorosa no tratamento dos pedidos de permanência em Macau. Caso haja situações irregulares, acrescenta, os respectivos pedidos estão sujeitos a recusa ou anulação.

Na mesma interpelação, Sulu Sou duvida das “discrepâncias” de os portadores do “salvo-conduto singular” não necessitarem – ao contrário dos restantes requerentes – de apresentar nenhum documento comprovativo relativo à sua capacidade de subsistência nem uma declaração da pessoa que vai sustentá-los em Macau, de acordo com o Corpo de Polícia de Segurança Pública.

Tendo em conta que esse sistema poderá ser aproveitado para comportamentos irregulares, o deputado solicitou uma justificação às autoridades: “Se não for necessário provar os seus próprios meios de subsistência, o Chefe do Executivo não tem condições para avaliar os respectivos factores de acordo com o exigido na lei. Assim sendo, a concessão da autorização de residência viola, ou não, o princípio de justiça?”

Na resposta do gabinete do secretário para a Segurança, a responsável clarifica que os requerentes do título “salvo-conduto singular” são obrigados a apresentar documentos exigidos pelas autoridades – incluindo o comprovativo relativo ao seu sustento de vida – conforme é explicitado no terceiro regulamento do Artigo 19º do Regulamento Administrativo n.º 5/2003.

O vice-presidente da Novo Macau referiu-se ainda ao que disse ser a falta de acompanhamento da consulta pública sobre o “Regime jurídico dos controlos de migração e das autorizações de permanência e residência na RAEM”. Com vista a substituir a Lei n.º 4/2003, esse documento propõe a criminalização dos casamentos por conveniência, a fim de combater “o desenfreamento da situação de obtenção de autorização de residência por meios fraudulentos”. “Quando é que o Governo vai apresentar a respectiva proposta de lei à Assembleia Legislativa (AL)? Para além do método da denúncia, que outros meios utilizam as autoridades para descobrir e investigar os casos de casamento por conveniência?”, questionou o deputado.

Quanto à regulamentação dessa matéria, Cheong Ioc Ieng revela que a última versão do projecto do regime acima referido já foi remetida, a 16 de Janeiro de 2020, ao gabinete do secretário para a Administração e Justiça, André Cheong, com a expectativa de ser transferida para o Conselho Executivo com a maior brevidade possível, para avaliação e consequente apreciação na AL.