PME com menos de dois anos já podem solicitar empréstimos sem juros até 600 mil patacas

O Conselho Executivo concluiu ontem a discussão da revisão do regulamento administrativo relativa ao plano de apoio às pequenas e médias empresas (PME) afectadas pelo impacto do surto epidémico do novo tipo de coronavírus na economia local. De acordo com o despacho do Chefe do Executivo, publicado ontem em Boletim oficial, as PME com um ano de actividade vão ter acesso aos empréstimos de apoio sem juros, concedidos pelo Governo, a partir de hoje e por um prazo de seis meses.

Segundo a informação veiculada no comunicado do Conselho Executivo, o Governo da RAEM procedeu à revisão do “Regulamento Administrativo n.º 9/2003 – Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas” de forma a alterar o prazo mínimo de exercício de actividade das pequenas e médias empresas que podem solicitar empréstimos sem juros para um ano, “em vez de dois anos, como anteriormente previsto no respectivo regulamento administrativo”.

Perante esta alteração, as pequenas e médias empresas que reúnam os requisitos podem, a partir de hoje, solicitar empréstimos de apoio sem juros junto do Governo “até ao montante de 600 000 patacas, com prazo de reembolso de 8 anos”. A primeira prestação tem de ser paga “decorridos 18 meses contados a partir da data de concessão”, pode ler-se no documento.

Esta alteração ao regulamento administrativo “entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação”, e as alterações também se aplicam aos processos de candidatura ao Plano de Apoio a Pequenas e Médias Empresas já iniciados na data do início da vigência do mesmo regulamento administrativo. “Nos termos do Despacho do Chefe do Executivo n.º 57/2020 publicado no mesmo dia, o prazo de implementação é fixado em seis meses”, refere o Conselho Executivo, na mesma nota.

