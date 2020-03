Instalações desportivas vão reabrir para algumas modalidades

O Instituto do Desporto (ID) anunciou ontem a reabertura de mais instalações desportivas, nomeadamente para a prática de ténis-de-mesa, badminton e atletismo, que ficarão disponíveis ao público a partir de amanhã, refere o organismo em comunicado. As bancadas públicas e os balneários, porém, permanecerão fechados, mantendo-se apenas abertos os sanitários públicos. Para poderem aceder às instalações desportivas, os interessados “devem usar máscara, autorizar a medição a temperatura corporal e apresentar a declaração de saúde do próprio dia ao pessoal de segurança”, acrescenta o ID.

Ao mesmo tempo, “de modo a que os atletas possam voltar aos treinos e manter uma boa condição física”, o ID abriu as instalações desportivas às selecções das várias modalidades, medida que entrou ontem em vigor.

“Para a prevenção do risco de transmissão do novo coronavírus, o Instituto do Desporto irá continuar a implementar medidas especiais de acordo com as respectivas orientações, incluindo o acesso condicionado às instalações desportivas, evitar a grande aglomeração de pessoas, reforçar os trabalhos de limpeza nas instalações desportivas”, acrescenta o organismo em comunicado. O Centro Desportivo de Lin Fong, Estádio Olímpico e Pavilhão Polidesportivo Tap Seac são alguns dos espaços que vão abrir ao público a partir de amanhã.