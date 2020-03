Ella Lei sugere maior investimento em indústrias tradicionais

Em interpelação escrita, a deputada Ella Lei questionou o Governo acerca do progresso dos planos destinados à diversificação da economia de Macau, sugerindo uma maior proporção de investimento em indústrias tradicionais. A membro da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) salienta a importância de tomar medidas apropriadas para elevar a competência das pequenas e médias empresas e cultivar talentos em diferentes áreas profissionais.

A deputada refere ainda que a “quase paralisação” dos todos os sectores na cidade, causada pelo surto do coronavírus, “volta a destacar a dependência económica de Macau do sector do jogo e a crise económica por causa dessa singularidade”. Assim, solicita ao Governo que incentive a diversificação económica, de modo a recuperar a economia e assegurar a empregabilidade.

No Relatório das Linhas de Acção Governativa do ano passado, diz a deputada, o Executivo afirmou que ia concentrar-se no desenvolvimento dos novos sectores, sobretudo exposições e convenções e na medicina tradicional chinesa, de forma a contribuir para Grande Baía, o projecto “Faixa e Rota” e a Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa. Ella Lei questiona ainda o Governo em relação aos resultados das medidas implementadas para cultivar e actualizar os sectores tradicionais, os quais considera um dos aspectos mais importantes no desenvolvimento de uma economia diversificada.

M.F.