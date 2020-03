Deputados querem mais pormenores sobre aplicação de multas por negligência médica

A 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa discutiu ontem, na especialidade, os artigos relacionados com a graduação da sanção, multas e suspensão do exercício da actividade da proposta de lei do regime legal da qualificação e inscrição para o exercício de actividade dos profissionais de saúde. Os deputados têm dúvidas sobre a aplicação das multas e os critérios para a sanção máxima de 100 mil patacas, nomeadamente em relação à “capacidade económica do infractor”.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os deputados da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa querem saber como é que o Governo irá aplicar as multas previstas na proposta de lei do regime legal da qualificação e inscrição para o exercício de actividade dos profissionais de saúde, que está a ser discutida na especialidade desde o ano passado. No final da 22.ª reunião de discussão do diploma, Chan Chak Mo, presidente da comissão, explicou aos jornalistas as dúvidas que os deputados apresentaram ao Governo sobre os artigos relacionados com a graduação da sanção, multas e suspensão do exercício da actividade.

O novo articulado define multas até 100 mil patacas para as questões relacionadas com negligência e a má compreensão dos deveres profissionais, um valor que não gerou consenso entre os deputados. Alguns deles, segundo Chan Chak Mo, questionaram se a multa de 100 mil patacas era “adequada”, e “perguntaram ainda se [o Governo] poderá estipular ou definir sanções mais leves”. Quanto ao artigo que prevê as multas e a suspensão do exercício de actividade, “os deputados quiseram saber como será aplicada a multa”.

Outros aspectos que levantaram dúvidas entre os deputados foram os critérios para a aplicação desta sanção máxima. “Na versão inicial do documento, o artigo relacionado com a graduação da sanção previa sete alíneas, mas agora só há cinco alíneas porque houve junção. Os deputados classificaram as alterações pertinentes, mas muitos membros da comissão colocaram questões à assessoria do Governo sobre a ‘capacidade económica do infractor’”, frisou o deputado, acrescentando que “independentemente da capacidade económica do infractor, deve aplicar-se a mesma multa”.

De acordo com o documento analisado pelos deputados, a sanção de multa é aplicável “aos casos de negligência e de má compreensão dos deveres profissionais a que não corresponda sanção de suspensão ou de inactividade, não podendo exceder o montante de 100 mil patacas”.

A sanção de suspensão do exercício de actividade, aplicada às infracções disciplinares de desobediência de determinações da autoridade sanitária ou instruções técnicas dos Serviços de Saúde e do Conselho de Profissionais de Saúde, consta no artigo sobre a suspensão do exercício da actividade. Sobre esta matéria, Chan Chak Mo referiu que os deputados questionaram se “esta desobediência é uma desobediência de natureza negligente ou uma desobediência dolosa?”. Segundo a resposta da assessoria do Governo, esta “desobediência de determinações de autoridade é por dolo”. No entanto, os deputados não ficaram totalmente esclarecidos com esta resposta e vão exigir mais detalhes. “Vamos perguntar ao Governo qual é a interpretação dessa desobediência para podermos interpretar esta norma com mais precisão, porque a desobediência pode ser praticada por negligência, não é? Ou por má compreensão, porque para as duas situações, a sanção é diferente”, disse o presidente da comissão.

Ainda no artigo relativo à suspensão do exercício da actividade, os deputados discutiram sobre o “encobrimento do exercício legal da profissão”. O encobrimento do exercício legal da profissão é punido com a sanção de suspensão do exercício de actividade, nunca inferior a dois anos. “Mas agora temos de perguntar ao Governo como é que se considera uma situação de encobrimento”, afirmou Chan Chak Mo, dando como exemplo uma clínica que tenha um médico sem licença a trabalhar. “Se alguém sabe e se não comunicar, quem é que será multado, o proprietário da clínica? Ou serão multados os colegas? Por exemplo, se o colega souber, então deve comunicar aos serviços competentes, e se não comunicar também será punido? Vai ser sancionado? Os membros da comissão têm opiniões diferentes, por isso temos de perguntar ao Governo”, frisou.

A terminar, Chan Chak Mo assinalou também que o artigo relacionado com a Regulamentação e procedimento disciplinar “não sofreu quase nenhuma alteração”, e que na próxima reunião da comissão será discutido o capítulo relativo às disposições transitórias finais. “Na quinta e sexta-feira vamos reunir-nos com o Governo na especialidade e apresentar as nossas opiniões. Se ficar tudo esclarecido, vamos assinar o parecer”, garantiu Chan Chak Mo.