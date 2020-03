Alunos no exterior vão poder comprar máscaras de Macau. Inscrições terminam na quinta-feira

Os alunos do ensino superior que estão a estudar fora de Macau vão poder ter acesso às máscaras do Executivo. O representante da Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES) disse ontem que foi criado um centro de venda de máscaras no Instituto Politécnico de Macau para os estudantes que estão a cumprir programas de intercâmbio no exterior. As inscrições para a compra estão abertas até 12 de Março. Até ontem, tinham-se inscrito 1.200 alunos, 20 dos quais estão a estudar em Portugal, adiantou a DSES ao PONTO FINAL.

Com o objectivo de apoiar os estudantes de Macau que estão a frequentar programas de intercâmbio fora do território, o Governo vai permitir que sejam compradas máscaras para que lhes sejam enviadas. Os estudantes vão poder inscrever-se para a compra até quinta-feira, dia 12 de Março, e um representante ficará encarregue de lhes enviar as máscaras. Até às 16 horas de ontem tinham-se inscrito 1.200 alunos que se encontram fora de Macau. Destes, 20 estão em Portugal, adiantou a Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES) ao PONTO FINAL.

Até às 17 horas de quinta-feira, os estudantes fora do território podem inscrever-se na página da Direcção dos Serviços do Ensino Superior para comprarem uma caixa com dez máscaras. Na inscrição, o estudante deverá nomear um representante para que depois este lhe envie as máscaras. A venda de máscaras para os estudantes do ensino superior fora de Macau acontece no Edifício Meng Tak, no Instituto Politécnico de Macau (IPM), onde também haverá um balcão da Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações para facilitar o envio das mesmas. A venda destas máscaras terá os mesmos moldes das rondas gerais: cada aluno só poderá comprar dez, pelo preço de oito patacas.

Este programa teve início no domingo e, até à tarde de ontem, indicou Chan Iok Wai, chefe do Departamento de Estudantes da DSEJ, já 1.200 alunos tinham feito a inscrição para que lhes pudessem ser enviadas as máscaras. O responsável indicou que os inscritos até agora são provenientes do interior da China, Hong Kong, Taiwan, Portugal, Austrália, Inglaterra, Estados Unidos da América, Canadá, Nova Zelândia e Coreia do Sul.

Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença dos Serviços de Saúde, adiantou que, também no dia 12, serão conhecidos os detalhes sobre a sexta ronda da venda de máscaras à população. A responsável salientou que o Governo continua a comprar “em todo o lado do mundo”, mas ressalvou: “Sabemos que é cada vez mais difícil comprar máscaras”. Para Leong Iek Hou, apesar de não se registarem novos casos há 34 dias e de já não haver infectados hospitalizados, ainda não está na altura de levantar a obrigatoriedade de usar máscara nos transportes públicos da região.

Na mesma conferência de imprensa, foi ainda detalhado que 71 pessoas tiveram de ser sujeitas a quarentena por terem estado em zonas de alto risco epidémico: quatro turistas de Itália, um turista de Hong Kong, três turistas da China continental, quatro turistas da Coreia do Sul e 59 residentes de Macau.

Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, falou sobre a possibilidade de restringir as entradas de pessoas provenientes de zonas de foco epidémico: “Estamos a preparar-nos para o pior cenário. Não sabemos o que vamos encontrar amanhã, só podemos avaliar de acordo com a situação actual e os recursos existentes. Vamos ou não tomar medidas de prevenção em relação a pessoas de outros países? Depende da situação nesses lugares. No início lutávamos contra a importação de casos de Hubei, mas agora é a nível mundial”.

MEDIDAS MAIS RIGOROSAS DO QUE NA CHINA

Lo Iek Long aproveitou ainda para afirmar que as medidas de isolamento em Macau são mais rigorosas do que na China continental. O médico explicou que, durante o período de isolamento, são feitos testes ao ácido nucleico com uma separação mínima de 24 horas e que em Macau esse período é de 48 horas. O responsável deu ainda o exemplo da duração do internamento dos pacientes diagnosticados, que em Macau é de 28 dias e no interior da China é de nove.

Os responsáveis adiantaram que os 57 residentes de Macau que chegaram no voo fretado de sábado, provenientes de Hubei, estão “em bom estado de saúde”, não apresentando sintomas como febre ou tosse. No domingo já tinha sido referido que todos tinham dado negativo no teste do novo coronavírus e ontem foi explicado que, no total, estes residentes serão sujeitos a três testes de ácido nucleico. O segundo teste será feito ao sétimo dia de isolamento e o último ao 13.º dia.

Sobre a eventualidade de um segundo voo fretado para retirar os restantes 118 residentes que continuam em Hubei, Lo Iek Long reiterou aquilo que tem sido dito pelo Executivo: “Temos de avaliar a primeira operação de retirada. Como sabem, a avaliação leva algum tempo, e temos de esperar pelos resultados dos testes de ácido nucleico. De um modo geral, acho que não é o tempo oportuno para anunciar mais detalhes”.

Quarentena para quem chega à Tailândia vindo de Macau

Quem chegar à Tailândia proveniente de Macau terá de cumprir um período de isolamento de 14 dias. O reino da Tailândia anunciou na semana passada que a Coreia do Sul, Itália, Irão e China – incluindo Hong Kong e Macau – tinham passado a ser consideradas zonas de foco epidémico do Covid-19. De acordo com um comunicado emitido ontem pela Autoridade de Turismo da Tailândia, a Autoridade de Aviação Civil daquele país emitiu orientações para quem chegasse desses territórios. Assim, os passageiros de Macau terão de apresentar um atestado médico e terão ainda de cumprir quarentena no país. “Estas medidas poderão ser alteradas dependendo do decorrer da situação”, pode ler-se no comunicado oficial. Na conferência de imprensa de ontem, Inês Chan, da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), afirmou que o Governo não tem mais informações sobre o tema, mas adiantou que, “neste momento, não há excursões para a Tailândia e nos próximos dias também não”. Segundo a responsável da DST, ainda há voos de Macau para Banguecoque, mas para os outros destinos na Tailândia os voos já foram cancelados.

