Visitantes de Alemanha, França, Espanha e Japão vão ser submetidos a quarentena

O Governo anunciou ontem que todos os visitantes que tenham passado por Alemanha, França, Espanha ou Japão nos últimos 14 dias vão ser submetidos a um exame médico obrigatório antes de entrarem em Macau, não descartando a inclusão dos Estados Unidos na lista de países com alta incidência epidémica. Os 57 residentes de Macau que saíram de Wuhan num voo fretado estão a ser acompanhados no Centro Clínico do Alto de Coloane e todos os testes de ácido nucleico deram negativo.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os Serviços de Saúde anunciaram ontem que todos os indivíduos que tenham visitado Alemanha, França, Espanha ou Japão nos últimos 14 dias vão ser submetidos a um exame médico obrigatório antes de entrarem em Macau, e que, a partir de amanhã, todos os passageiros que tenham visitado esses países, ou que neles tenham feito escala, serão sujeitos a observação clínica durante 14 dias. “Não afastamos a hipótese de que haja um surto bem grave na Europa”, explicou Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde. As autoridades revelaram ainda que os testes de ácido nucleico efectuados aos 57 passageiros que chegaram de Wuhan, no sábado, deram negativo. Em marcha está um plano para a retirada dos restantes 119 residentes de Macau da província de Hubei.

A evolução da situação epidemiológica do novo coronavírus levou as autoridades de saúde de Macau a colocar Alemanha, Espanha, França e Japão na lista de países classificados como zonas de alta incidência, juntamente com Irão, Itália e Coreia do Sul. “Estamos agora a prestar muita atenção à situação da Europa. Não afastamos a hipótese que haja um surto bem grave na Europa”, disse Lei Chin Ion, acrescentando que “todos os residentes ou turistas que tenham vindo desses países, mesmo que tenham vindo em trânsito, também têm de se sujeitar a observação médica [ao longo de 14 dias]”.

De acordo com Leong Iek Hou, os residentes de Macau terão a oportunidade de fazer quarentena em casa, ao passo que os restantes visitantes serão obrigados a assumir as despesas num hotel designado pelos Serviços de Saúde. “Os residentes podem sujeitar-se à observação médica na sua casa, enquanto que os não-residentes têm que se sujeitar a observação médica num hotel designado pelos Serviços de Saúde, e as despesas são a cargo dos próprios”, afirmou a coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença em conferência de imprensa.

Em relação aos Estados Unidos da América, Lei Chin Ion assumiu que nos próximos dias poderá haver actualização da lista de países considerados de alta incidência, e que as políticas implementadas também têm a ver com questões diplomáticas. “Quanto aos Estados Unidos da América também temos de seguir os mesmos critérios pois há uma subida de casos confirmados e estamos a prestar muita atenção. Na verdade, estas políticas têm a ver com a diplomacia, e, por isso, quando se metem questões de negócios estrangeiros, temos de comunicar em primeiro lugar com o comissariado dos Negócios Estrangeiros em Macau, e só depois é que podemos considerar os territórios na nossa lista e aplicar as medidas devidas. Dito isto, talvez daqui a dois dias teremos mais dois ou três países, mas vamos dando a informação de acordo com o ajustamento que fizermos em consonância com a situação epidemiológica”, frisou Lei Chin Ion.

Testes de ácido nucleico aos 57 residentes que estiveram em Wuhan deram negativos

Os 57 residentes de Macau que chegaram sábado de Wuhan num voo fretado pelo Governo fizeram testes de ácido nucleico para identificar possíveis casos de infecção, mas os resultados foram, por enquanto, todos negativos, garantiu Lei Chin Ion. “Todos os testes dos 57 residentes que voltaram de Wuhan deram negativo, é uma boa notícia, mas isto não significa que já podemos ficar descansados porque ainda vão estar sujeitos a mais dois testes de ácido nucleico a cada 48 horas”, disse o director dos Serviços de Saúde.

Já U Sio On, coordenador do Centro Clínico de Saúde Pública, explicou que, para além dos testes de ácido nucleico, as crianças com idade inferior a 13 anos que estiveram em Wuhan também foram avaliadas por pediatras. “Os pediatras realizaram um ‘check-up’ às crianças com idade inferior a 13 anos, fizeram uma avaliação do foro otorrinolaringologista, assim como um teste ao peito, pulmões e barriga. As crianças não apresentaram dores nos ouvidos”, disse U Sio On, acrescentando que “uma criança teve assadura por causa das fraldas e outra um abcesso dentário” e, por isso, estão a ser acompanhadas por pediatras do Centro Clínico do Alto de Coloane.

Governo analisa plano para retirar mais residentes retidos em Hubei

Depois de concluída a operação de sábado, o Governo já está a estudar uma forma para retirar os restantes 119 residentes de Macau dispersos pela província de Hubei, garantiu Inês Chan, Chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da Direcção dos Serviços de Turismo. “Ainda precisamos de fazer um balanço à operação de sábado para ganhar experiência, e ainda precisamos de verificar a situação de saúde dos residentes que regressaram ontem [sábado]”, começou por explicar Inês Chan.

“A primeira ronda de retirada foi principalmente para os residentes que estavam em Wuhan, onde reservámos algum espaço para os idosos e as crianças, mas a próxima operação é para os residentes que estão nos lugares mais remotos. Precisamos de verificar a evolução da epidemia em Hubei, por isso não podemos publicar uma data exacta para a segunda operação”, acrescentou Inês Chan, garantindo que o Governo está a “estudar um plano para a retirada destes residentes”.