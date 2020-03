Sulu Sou pede ao Governo para preparar escolas para o retomar das aulas

O deputado e vice-presidente da Associação de Novo Macau exige, em interpelação entregue hoje ao Executivo, que o Governo anuncie as condições para o retomar das aulas, sugerindo ainda que este disponibilize produtos de desinfecção às escolas e que reajuste os programas escolares de forma a adaptá-los às consequências da suspensão das aulas. Sulu Sou sugere ainda que haja comunicação com os estabelecimentos de ensino superior, para que estes ajustem os critérios para a admissão de estudantes.

Numa interpelação escrita que será hoje remetida ao Governo, Sulu Sou exige às autoridades que se mantenham rigorosas quanto ao cumprimento das condições necessárias para o retomar das aulas nas escolas, sugerindo ainda que o Executivo forneça produtos de desinfecção para garantir o estado higiénico dos estabelecimentos de ensino após a sua reabertura.

Apesar de Macau registar zero novos casos há mais de um mês, com o último infectado a ter alta hospitalar na sexta-feira da semana passada, o deputado assinala que se devem manter as medidas rigorosas de prevenção da epidemia e não baixar a guarda. Sulu Sou apela a que as autoridades sejam “muito discretas” ao considerar a reabertura das escolas do ensino não superior, nomeadamente dos jardins de infância, escolas primárias e secundárias, uma vez que essas instalações apresentam espaços sujeitos a alta concentração de pessoas. Considera o deputado que a maior parte dos miúdos está relativamente menos consciente quanto à higiene e protecção.

Sulu Sou considera necessário reforçar a inspecção clínica antes do reinício das aulas, apontando para o facto de que cerca de 3.300 pessoas, incluindo estudantes e professores, atravessam as fronteiras para se dirigirem às escolas. “Gostaria de perguntar se as autoridades podem exigir a essas pessoas [os alunos e os professores que vivem em Macau, mas de momento estão na China continental] que façam uma auto-observação clínica em casa antes de regressarem às aulas, com o objectivo de minimizar o risco de infecção importada?”, questionou.

Com vista a continuar com os estudos durante a suspensão das aulas, todas as escolas adoptaram o ensino e aprendizagem on-line, uma medida que o deputado considerou “inédita na história da educação em Macau”. Sulu Sou também expressou o seu reconhecimento pelo esforço extraordinário e colaboração das escolas, professores e pais dos estudantes, sublinhando que a digitalização é um desafio enorme para o sector da educação. O próximo desafio seria, diz o democrata, a elaboração de requerimentos para o retomar das aulas, com o objectivo de assegurar as condições de prevenção contra a epidemia, e uma articulação flexível com a programação das disciplinas, que foi interrompida por causa da epidemia.

Por outro lado, Sulu Sou salienta também a importância de estabelecer uma infra-estrutura de protecção e higiene nas escolas. Assim, solicitou ao Governo: “Gostaria de perguntar se as autoridades podem aproveitar a reserva financeira e os produtos oferecidos por diferentes sectores, para garantir que, depois da abertura, as escolas têm suficientes aparelhos de medição de temperatura, máscaras para estudantes e professores, desinfectantes com álcool, e antissépticos de mãos?”

Enquanto a DSEJ reafirmou várias vezes que o plano de estudo em casa durante a suspensão das aulas deve focar-se em revisões, sem agendar exames ou acompanhar a original programação académica, o deputado considera fundamental que as autoridades detalhem o planeamento académico antes do recomeço das aulas: “Gostaria de perguntar às autoridades se vão exigir às escolas que entreguem os planos que explicitem as medidas relativas ao retomar das aulas, como a articulação dos materiais, a avaliação flexível e fornecimento de aulas complementares? Quanto aos estudantes do 12º ano, que estão com maior urgência em voltar às aulas, as autoridades podem ajudar essas escolas a organizar aulas destinadas à solidificação dos conteúdos curriculares e tutoria? Ao mesmo tempo, podem comunicar com os estabelecimentos de ensino superior para que ajustem os critérios para a admissão de estudantes?”

Segundo anunciou a DSEJ, a 29 de Fevereiro, o retomar das aulas em escolas primárias e secundárias só vai ser realizado com base em duas condições: primeiro, a RAEM e a província de Guangdong terem passado 14 dias sucessivos sem novos casos de infecção pelo novo coronavírus; segundo, as cidades de Zhuhai e Zhongshan também anunciarem a reabertura das suas escolas. Sendo que, se se cumprirem estes requisitos, as autoridades de Macau vão anunciar, com 14 dias de antecedência, o consequente reinício das aulas. No caso de Hong Kong, as autoridades de educação já agendaram a reabertura das escolas, com data prevista para o dia 20 de Abril.