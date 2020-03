O regresso a Macau de 57 residentes que estavam no epicentro da epidemia

Chegaram a Macau 57 residentes que estavam retidos na província de Hubei. Para trás, ficam ainda 119, aos quais o Governo não deu a garantia de que iria haver uma segunda operação do género, ainda que André Cheong, secretário para a Administração e Justiça, tenha referido que o voo de sábado foi um “sucesso”. Um jovem de 16 anos não pôde regressar porque, no aeroporto de Wuhan, registou mais 0,2 graus do que o limite máximo permitido para fazer a viagem.

Já estão em Macau 57 residentes de Macau que estavam retidos na província de Hubei. Chegaram na tarde de sábado e foram encaminhados para o Centro Clínico de Saúde Pública do Alto de Coloane, onde ficarão sujeitos a uma quarentena de 14 dias. Em Hubei ficou um jovem de 16 anos que, já no Aeroporto Internacional de Tianhe, apresentou uma temperatura corporal de 37,5 graus celsius, quando o limite era de 37,3. Contudo, André Cheong, secretário para a Administração e Justiça, considerou a operação um “sucesso”, mas não se comprometeu com uma segunda missão para retirar os 119 que ainda estão na província que é epicentro do novo coronavírus.

Eram 18h26 da tarde de sábado, quando as rodas do Airbus321 da Air Macau proveniente de Wuhan tocaram o solo de Macau. O voo NX9607 trouxe de volta ao território 57 dos residentes que estavam na província de Hubei. Inicialmente, o Governo tinha indicado que o número de residentes a fazer a viagem seria 59, porém, um deles não embarcou por motivos pessoais e outro não cumpriu os requisitos de saúde necessários para entrar no avião, já que tinha uma temperatura mais elevada do que o permitido.

Os residentes saíram pela porta traseira do avião e foram levados em seis carrinhas do Corpo de Bombeiros para o Alto de Coloane, onde ficarão em isolamento por 14 dias. O grupo dos 57 fez a viagem de cerca de uma hora e meia, entre Wuhan e Macau, com máscaras, fatos descartáveis e até fraldas, para evitar que fossem à casa de banho. Pela porta da frente saíram os três médicos e três enfermeiros dos Serviços de Saúde, bem como dois funcionários dos Serviços de Turismo (DST) e sete elementos da tripulação da Air Macau. Segundo a explicação de Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, na conferência de imprensa que se seguiu à chegada dos residentes, os responsáveis da DST e a tripulação também terão de ficar em quarentena, mas na Pousada Marina Infante.

Lei Chin Ion explicou o processo pelo qual estes residentes tiveram de passar: “Os 57 residentes regressaram a Macau após várias inspecções sanitárias, nomeadamente a medição de temperatura, histórico clínico e [informações] sobre eventuais sintomas. Depois da avaliação a todos estes residentes é que decidimos que podiam passar”. Além disso, antes de saírem das suas casas, em Hubei, as autoridades locais também fizeram a medição de temperatura, o mesmo aconteceu à chegada ao aeroporto.

O Governo avisou de antemão os residentes que teriam de pagar dos seus bolsos a viagem entre o local onde estavam e o aeroporto de Wuhan. Porém, vários residentes se queixaram do preço que tiveram de pagar pela viagem. Ao PONTO FINAL, um dos residentes adiantou que iria pagar mais de oito mil patacas a um motorista para o levar ao aeroporto de Tianhe. Sobre isto, André Cheong reiterou que “quem quer voltar a Macau tem de conseguir transporte de casa para o aeroporto e é responsável pelos encargos dos transportes”. “Se mandássemos uma camioneta para os ir buscar aos diversos sítios das diferentes famílias, o risco [de contaminação] seria muito mais elevado”, justificou.

ADOLESCENTE FICOU EM TERRA

Os 57 passaram na bateria de testes, mas houve um jovem que ficou em Hubei. “Durante a inspecção na alfândega, um residente não passou na medição de temperatura porque estava com 37,5 graus celsius, que é uma temperatura que impede a sua saída do território”, explicou Helena de Senna Fernandes. A temperatura limite era de 37,3 graus celsius.

O jovem estava na cidade de Huanggang, em Hubei, e foi levado ao aeroporto de Tianhe pelo tio. “Da informação que nós dominamos, o rapaz, devido à inspecção sanitária na alfândega, ultrapassou o critério para poder sair do território. O Gabinete de Ligação ajudou a transportar o rapaz para a sua casa em Huanggang. O tio é que o levou ao aeroporto, por isso, quando voltou ao aeroporto, as autoridades da cidade vão ajudar e acompanhar a situação do rapaz”, disse a responsável da DST, garantindo que o Executivo irá acompanhar a situação do jovem.

À chegada, os residentes foram isolados no Centro Clínico do Alto de Coloane. “Se alguém for confirmado como infectado com o coronavírus, vamos enviar logo para a enfermaria de isolamento no Hospital Conde de São Januário”, informou Lei Chin Ion, indicando que estes residentes são tratados como se fossem pessoas com contacto próximo com casos diagnosticados. Durante o dia de ontem, os residentes fizeram novas avaliações clínicas e os testes de ácido nucleico. Segundo informações dadas na conferência de imprensa de ontem, nenhum dos 57 testes deu positivo.

SEGUNDA MISSÃO NÃO ESTÁ GARANTIDA

Questionado sobre a possibilidade de o Governo avançar para uma eventual segunda missão de resgate direccionada aos 119 residentes que ficaram em Hubei, André Cheong pediu tempo para análise. “Esta missão de retirada de residentes tinha como principal objectivo [ir buscar] os que estavam em Wuhan, os residentes idosos e as crianças. Estes eram os objectivos principais para este voo fretado. Pensamos que este voo fretado foi concluído com sucesso, mas precisamos de fazer uma revisão sobre a execução desta operação, precisamos de algum tempo para fazer a revisão desta operação”, afirmou.

“Precisamos de fazer uma revisão à operação de hoje [sábado] para verificar se nós reunimos as condições ou não para uma segunda operação. Também precisamos de comunicar com as autoridades de Hubei. Ainda não podemos dar uma data exacta para a segunda operação”, acrescentou o secretário para a Administração e Justiça. André Cheong referiu também que o Governo ainda não fez contas a esta operação: “Ainda não calculámos o custo deste voo fretado”. E ressalvou: “Esta é a responsabilidade do Governo de Macau e também da empresa [Air Macau], por isso, não vamos pensar muito no custo”.

Mãe e bebé que estavam em Wangfan regressaram e já estão em isolamento

A mãe e o bebé de seis meses que estavam na aldeia de Wangfan, em Hubei, estão entre os 57 residentes que regressaram no sábado a Macau. A mulher, de 32 anos, contou ontem ao PONTO FINAL que ela e o bebé chegaram ao Centro Clínico de Saúde Pública do Alto de Coloane na noite de sábado e que, na manhã de ontem, pediu que o bebé fosse visto por um pediatra. Segundo os responsáveis do Governo, todas as crianças com menos de 13 anos foram, durante o dia de ontem, vistas por pediatras, para fazerem um ‘check-up’. A mulher confirmou ainda que o bebé de seis meses “já está muito melhor”, mas que ainda há zonas do corpo com assaduras. “Aqui, os enfermeiros, a comida e o ambiente são, para já, ok”, disse a residente. Recorde-se que este bebé de seis meses teve uma candidíase oral e uma dermatite atópica na pele. Só depois de a deputada Agnes Lam ter enviado medicamentos, fraldas e leite em pó é que a condição do bebé começou a melhorar.

