Criminalidade violenta aumenta 4,7% em 2019 com 673 casos 

Macau registou 673 casos de criminalidade violenta em 2019, um aumento de 4,7% comparativamente ao ano anterior devido, sobretudo, a uma subida dos crimes de sequestro, roubo e violação, segundo dados da Secretaria de Segurança.

No ano passado, o crime de violação aumentou 43,3%, com 43 casos, enquanto os sequestros, conhecidos como “cárcere privado”, subiram 8%, com 353 casos registados ou mais 26 que em 2018, de acordo com o balanço da criminalidade de 2019, divulgado ‘online’ na sexta-feira. A maioria dos crimes de sequestro está relacionada com associações criminosas que se dedicam à usura, sendo que ambos ocorreram principalmente dentro dos casinos. As autoridades sublinharam que o desenvolvimento do sector do jogo “não trouxe quaisquer consequências negativas para a situação de segurança de Macau”.

“Conforme a análise dos dados estatísticos da criminalidade do ano de 2019, podemos dizer que o ambiente de segurança em geral se manteve estável e o número de crimes tem vindo a diminuir”, salientou o mesmo documento. As autoridades registaram 605 casos de crimes de usura, conhecidos como “agiotagem”, num aumento de 37 casos relativamente a 2018, ou mais 6,5%, enquanto as burlas (1.525 casos) aumentaram 27,6%, com mais 330 casos, em comparação com 2018. No primeiro semestre do ano, foram registados dois homicídios.

A polícia registou ainda 55 crimes de uso de documento de identificação alheio, com mais 13 casos do que em 2018, ou mais 31%. Os casos de falsificação de documentos e de fogo posto diminuíram 4,7% (menos 23 casos) e 9,5% (menos seis), respectivamente. Em relação a 2018, os crimes de “aliciamento, auxílio, acolhimento e emprego de imigrantes ilegais”, aumentaram 8,9% (mais 28 casos para 341) no ano passado, enquanto os 270 crimes informáticos contabilizados representaram uma diminuição de 29,9% (menos 115 casos).

O relatório apontou uma “queda significativa” dos crimes sexuais contra menores e das “ofensas corporais graves”, menos 54,2% e 42,9%, respectivamente. Nos crimes de “rapto, homicídio e ofensas corporais graves”, Macau continua “a manter uma conjuntura boa, de registo nulo ou com uma casuística muito baixa”, referiu o mesmo documento.

Em 2019, a polícia interceptou 1.016 imigrantes ilegais, num aumento de 202 casos em comparação ao ano anterior, o que equivale a uma subida de 24,8%. Daqueles 889 pessoas são provenientes da China continental e 127 de outros países. No ano passado, as autoridades registaram ainda 60 casos de delinquência juvenil, menos um caso do que em 2018, “estando envolvidos 90 jovens, menos dois do que em 2018”.

A polícia de Macau instaurou, em 2019, 14.178 inquéritos criminais, ou menos 187 casos, relativamente ao ano anterior, o que representa uma descida de 1,3%. Foram detidos e presentes ao Ministério Público 6.656 indíviduos, uma subida de 7% em relação a 2018.

O gabinete do secretário para a Segurança de Macau, Wong Sio Chak, alertou ainda para “os efeitos negativos decorrentes deste surto” do novo coronavírus que “acarretam inevitavelmente a possibilidade de aumento de factores instáveis, prejudiciais à manutenção da ordem social”. “As autoridades vão manter um nível de alerta elevado, mobilizando oportunamente, após avaliação e análise, um dispositivo policial, vocacionado para reforçar a capacidade de tratamento de incidentes súbitos de segurança, por forma a garantir a prosperidade e a estabilidade da sociedade de Macau”, concluiu.

Lusa