Mãe do bebé em Wangfan está incontactável e poderá perder o voo de regresso

Duas pessoas do grupo das 60 que estão na lista para o voo de regresso a Macau ainda não deram as suas informações para que se possam deslocar de carro até ao aeroporto de Wuhan. São elas a mãe e o bebé de seis meses que estão na aldeia de Wangfan, confirmou o PONTO FINAL. A mulher manteve-se incontactável durante todo o dia de ontem, apesar de as autoridades da aldeia se terem disponibilizado a transportá-la ao aeroporto. O pai do bebé de sete meses, que se encontra em Danjiangkou, contou a este jornal que terá de pagar mais de 8 mil patacas pelo aluguer de uma viatura que o vai transportar ao aeroporto.

André Vinagre*

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

O voo fretado pelo Governo que vai trazer de volta os residentes em Hubei vai partir de Wuhan amanhã e os cidadãos de Macau deverão juntar-se no aeroporto durante a manhã. Contudo, Inês Chan, da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), indicou que dois residentes não deram as suas informações a tempo para que fosse emitido um certificado de circulação de veículo, permitindo que o carro onde a mãe e o bebé seguiriam pudesse passar os ‘checkpoints’ até Wuhan. Esses dois residentes são a mãe e o bebé de seis meses, que estão na aldeia de Wangfan. Ao PONTO FINAL, fonte do Gabinete de Gestão de Crises de Turismo (GGCT), que continua a tentar chegar à residente, adiantou que as autoridades da aldeia onde a mulher se encontra disponibilizaram transporte até ao aeroporto, mas esta manteve-se incontactável durante o dia de ontem. O pai do bebé de sete meses que está em Danjiangkou vai fazer a viagem e contou ao PONTO FINAL que a mulher em Wangfan pediu no grupo de WeChat que alguém lhe desse boleia, mas não terá obtido resposta.

Na conferência de imprensa de ontem, Inês Chan indicou que os residentes de Macau em Hubei tinham até ao dia de ontem para enviarem as suas informações para que lhes fosse enviada uma licença de circulação de veículo, para que os carros em que viajam pudessem seguir até ao aeroporto. Das 60 pessoas inscritas para o voo, o GGCT recebeu informações de 58. O GGCT não recebeu os detalhes da mãe e do bebé em Wangfan. “Neste momento, não temos tempo para emitir licença de circulação de veículo, portanto não têm tempo suficiente para obter o certificado de circulação de veículo. Só 58 pessoas vão embarcar no voo fretado”, confirmou a responsável da DST.

Ao PONTO FINAL, o GGCT indicou, já depois da conferência de imprensa, que as autoridades da aldeia onde a mulher está confirmaram ao Governo de Macau que tinham um carro preparado para a levar ao aeroporto de Wuhan, contudo, não a conseguiam contactar. Nem o GGCT nem as autoridades de Hubei conseguiram contactar a mãe do bebé de seis meses. Fonte do mesmo gabinete disse, na noite de ontem, a este jornal, que o mesmo vai prosseguir com as tentativas de contacto com a residente, de modo a incluí-la no voo deste sábado. Até ao fecho desta edição, o PONTO FINAL também tentou contactar a residente de Macau, mas sem sucesso. Recorde-se que a aldeia de Wangfan fica a mais de três horas de distância do aeroporto de Wuhan.

Ao PONTO FINAL, o pai do bebé de sete meses que está na cidade de Danjiangkou também disse não conseguir contactar a residente. Segundo o homem, no grupo de WeChat, a mulher ter-se-á queixado de que era demasiado caro alugar um carro para ir para o aeroporto. “Pediu a alguém para partilhar [carro] com ela, mas depois não sei se alguém no grupo lhe respondeu”.

A mulher terá contactado directamente o homem em Danjiangkou para que partilhasse o carro com ela, mas fê-lo já depois de este ter enviado as informações e detalhes ao GGCT. O homem terá, depois, pedido que a mulher contactasse o GGCT, mas esta deixou de responder.

PAI DO BEBÉ EM DANJIANGKOU COM VIAGEM ASSEGURADA

O pai do bebé de sete meses que se encontra na cidade de Danjiangkou, que fica a cerca de cinco horas do aeroporto de Wuhan, conseguiu alugar um carro que o transportasse ao local. Ao PONTO FINAL, indicou que irá sair de casa entre as duas ou três horas da manhã de sábado, para chegar a tempo, já que, pelo caminho, deverá encontrar vários controlos de segurança por parte das autoridades da província cujas ligações estão cortadas como medida de prevenção da propagação do coronavírus.

O homem, que vai deixar em Danjiangkou a mulher e o filho de sete meses, vai fazer a viagem até ao aeroporto com um motorista de uma empresa de aluguer de automóveis, e contou que foi a Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM) que facilitou o aluguer das viaturas, cujos preços, para este pai, “são demasiado caros”. O homem vai pagar mais de sete mil renminbi, ou seja, mais de oito mil patacas pelo aluguer. O motorista, que teve de fazer exames antes de poder levar o homem ao aeroporto, justificou com o facto de que, após o serviço, possivelmente também ele terá de ficar em quarentena durante 14 dias. O residente de Macau queixou-se do facto de já não trabalhar há um mês e de a sua empresa já não lhe estar a pagar o salário: “Estou a ficar sem dinheiro e comida”, confessou.

“A maior preocupação que tenho agora é que, depois de voltar a Macau, não sei se o Governo vai continuar a enviar produtos para a minha família em Hubei. Porque nós [residentes de Macau] temos família que fica aqui”, alertou, acrescentando: “Estou preocupado. O meu bebé não está habituado à comida e ao ambiente de cá. Só pôde aguentar até agora por causa da leite em pó que a deputada Agnes Lam nos mandou”. O homem disse já ter pedido à deputada mais leite em pó e medicamentos.

Na conferência de imprensa de quarta-feira, Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, detalhou todos os procedimentos que os residentes têm de cumprir antes de entrarem no avião: “Antes de se deslocarem ao aeroporto, todos os passageiros têm de tomar banho, usar roupas limpas e desinfectar as malas. Ao chegarem ao aeroporto, os enfermeiros e médicos de Macau vão medir a temperatura deles pelo menos três vezes. Vamos distribuir máscaras e desinfectante para as mãos. No avião têm de usar máscara assim como fraldas, de modo a diminuir o uso da casa de banho no avião”. À chegada a Macau, que deverá acontecer pelas 17h30 de sábado, o Executivo terá um “veículo especial” à espera, que os levará de imediato para o Centro Clínico de Saúde Pública do Alto de Coloane, onde estarão quartos preparados para os residentes. Caso algum passageiro manifeste sintomas, será levado para o Centro Hospitalar Conde de São Januário.

*com Miguel Fan