Lei Wai Nong aponta para um défice orçamental de 40 mil milhões

O secretário para a Economia e Finanças esteve ontem na conferência de imprensa de balanço aos trabalhos relativos ao coronavírus para anunciar que também as pequenas e médias empresas vão ter direito à subvenção nas contas da luz e água. Lei Wai Nong deixou de lado a possibilidade de haver mais uma ronda de cheques pecuniários e acabou por antecipar um défice orçamental de 40 mil milhões de patacas para 2020. As inscrições para os vales de consumo deverão ser feitas até final de Março.

Este ano deverá registar-se um défice orçamental de 40 mil milhões de patacas. A previsão foi feita por Lei Wai Nong, secretário para a Economia e Finanças, na conferência de imprensa de ontem relativa aos trabalhos do Governo relativos ao novo coronavírus. O governante anunciou ontem que também as pequenas e médias empresas (PME) vão ter direito à isenção de pagamento das contas de água e electricidade nos meses de Março, Abril e Maio. O secretário descartou a possibilidade de haver uma segunda ronda de cheques pecuniários e adiantou que as inscrições para os vales de consumo estarão abertas até ao fim de Março.

“O défice que vamos registar este ano é de 40 mil milhões de patacas”, apontou Lei Wai Nong, acrescentando que a RAEM tem, actualmente, em reserva 570 mil milhões de patacas. “É um valor acumulado desde a transferência de soberania. Perante esta situação temos lançado várias medidas de apoio tanto para os residentes, como para as empresas”, afirmou, explicando ainda que “esse dinheiro é nosso, é da casa. É muito importante despender bem esse dinheiro. Ainda temos muito para gastar em várias medidas para suportar a economia”. Questionado sobre a possibilidade de o Governo conceder mais um cheque pecuniário aos residentes, Lei Wai Nong foi taxativo: “Não temos esse plano”.

A 13 de Fevereiro, o Governo tinha anunciado um pacote de medidas de assistência para os residentes de Macau, no sentido de aliviar a pressão económica causada pelo novo coronavírus, como um subsídio para todas as tarifas de energia eléctrica e de água para as unidades habitacionais de Macau por um período de três meses, a contar a partir deste mês. Agora, o Executivo alargou a medida às PME.

Ao contrário daquilo que acontece com as residências, haverá um tecto para as PME. O secretário detalhou que, para as empresas, o limite máximo de água será de três mil patacas e para a electricidade será de dez mil. Lei Wai Nong explicou que a medida não inclui casinos, hotéis com mais de três estrelas e os serviços públicos. Com estes apoios, afirmou Lei Wai Nong, o Governo vai gastar mais de 500 milhões de patacas.

Aquando da apresentação do primeiro pacote de medidas económicas, Lei Wai Nong anunciou um cartão de consumo para todos os residentes, como forma de estimular o consumo interno. Ontem, o secretário anunciou que as inscrições para esses vales de consumo vão começar a ser feitas em Março e terminarão no final do mês, através do site da Autoridade Monetária de Macau.

Eles vales serão electrónicos e terão de ser usados nos sistemas da Macau Pass. Lei Wai Nong afirmou que a empresa não terá acesso aos dados pessoais dos beneficiários. Recorde-se que estes vales têm uma validade de três meses e serão de três mil patacas, com um limite diário de 300 patacas. O secretário adiantou que será possível utilizar estes vales em 80% dos estabelecimentos comerciais da região. O Governo vai gastar, com esta medida, 2,2 mil milhões de patacas.

Fim do isolamento em Zhuhai para o primeiro grupo de TNR

Terminou ontem o período de 14 dias de isolamento para o primeiro grupo de trabalhadores não-residentes (TNR) que estiveram em isolamento em Zhuhai antes de entrarem em Macau. “Os primeiros cinco trabalhadores não-residentes de Macau que completaram a observação médica de 14 dias foram submetidos a exames médicos, tendo os resultados sido negativos para o coronavírus, o que significa que preencheram os requisitos das normas de saúde”, indica uma nota do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus divulgada ontem. Assim, este grupo de cinco TNR teve a possibilidade de entrar em Macau. Recorde-se que o Governo impôs aos TNR que vêm do interior da China uma quarentena obrigatória em Zhuhai antes de poderem entrar em Macau.

Quase 50 alunos pediram transferência dos cursos para Macau

Pelas contas de Chan Iok Wai, chefe de departamento de Estudantes da Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES), há 1324 alunos de Macau a frequentar cursos universitários e que continuam sem poder regressar às aulas em Taiwan. Destes, 48 pediram a transferência para universidades de Macau. Recorde-se que Taiwan proibiu a entrada a quem chegar do interior da China, bem como de Hong Kong e Macau. O responsável disse esperar que “Taiwan venha a autorizar a título excepcional e levante a proibição de entrada a quem não tenha permanecido ou estado em trânsito no interior da China nos últimos 14 dias anteriores à deslocação a Taiwan”.

