Governo descarta indemnizações para donos de animais abatidos

A proposta lei de controlo sanitário animal está a ser discutida na especialidade depois de ter sido aprovada na generalidade em Outubro do ano passado. Os deputados manifestaram dúvidas sobre eventuais indemnizações pelo abate de animais, mas tiveram a garantia do Governo que os proprietários não vão receber compensações no caso de prevenção de doenças epizoóticas. Ho Ion Sang explicou que o Executivo vai analisar eventuais lacunas na legislação sobre animais selvagens e que é imperativo ajustar a qualificação dos médicos veterinários à redacção da proposta de lei.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os proprietários de animais abatidos não vão ter direito a indemnização do Governo no âmbito da proposta de lei de controlo sanitário animal que está a ser discutida na especialidade, disse ontem Ho Ion Sang, depois de uma reunião da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa com membros do Executivo, nomeadamente o secretário para a Administração e Justiça, André Cheong. O presidente da comissão apresentou as explicações do Governo sobre as questões levantadas pelos deputados ao diploma aprovado a 31 de Outubro na generalidade, nomeadamente a possível existência de um mecanismo de indemnização ou compensação para os proprietários de animais abatidos e controlo na entrada de animais em Macau.

“Esta proposta de lei visa assegurar a saúde pública e também o interesse público, portanto, no futuro, não deverá haver lugar a compensação”, começou por dizer Ho Ion Sang sobre a ausência de mecanismos de compensação na proposta de lei para os proprietários de animais. Apesar de o Governo ter elaborado a proposta de lei de controlo sanitário animal tendo como referência e comparação “os regimes de controlo sanitário animal dos países e regiões vizinhas”, Ho Ion Sang afirmou que Macau não tem um sector de criação. “O Governo explicou que tanto em Hong Kong, como em Taiwan, existe um sector de criação. Em caso de necessidade de abate de animais que irá afectar os negócios do sector de criação, a legislação destas duas regiões tem previsto um mecanismo de compensação”, referiu o presidente da comissão, acrescentando que Macau não tem sector de criação desde o problema da gripe aviária. “No caso da destruição de aves de capoeira, o Governo só concedeu subsídio de sobrevivência aos vendilhões. Em Taiwan e Hong Kong, como há sector de criação e como há necessidade de negócios naquelas regiões vizinhas, há mecanismos de compensação. Só que em Macau não vai haver. A nossa proposta de lei diz, claramente, que não há o problema de compensação. Esta foi a apresentação do Governo”, referiu Ho Ion Sang, sobre a questão apresentada pelos deputados ao Executivo relativamente a uma eventual indemnização atribuída aos proprietários de animais abatidos em caso de controlo sanitário.

A proposta de lei estabelece medidas reguladoras para prevenção e resposta aos riscos de propagação de doenças epizoóticas, nomeadamente o envio de uma declaração obrigatória, assinada por responsáveis de instituições de actividades médicas veterinárias, públicas ou privadas, para o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) no prazo de 24 horas. Uma situação que poderá levantar problemas porque o Governo decidiu legislar a questão da qualificação dos médicos veterinários e dos estabelecimentos de actividade comercial da venda de animais à parte. “Há a necessidade de ajustar a redacção da proposta de lei porque a matéria de médicos veterinários e a actividade comercial da venda de animais precisa de legislação, e se calhar para o próximo ano é que o Governo consegue cumprir as duas propostas de lei”, frisou Ho Ion Sang, assinalando a importância da declaração obrigatória para cumprimento da lei. “A declaração é obrigatória, e se aquelas propostas de lei não estiveram concluídas podem surgir problemas. Se não conseguirem cumprir a obrigação de declaração, então os efeitos da nossa proposta de lei vão ser limitados, portanto, segundo o Governo, vai haver um ajuste na redacção do articulado da proposta de lei com o objectivo de reunir condições para proceder a declaração. Disseram-nos que esta obrigação de declaração tem que se manter na proposta de lei”, afirmou.

Governo está a analisar possíveis lacunas na legislação sobre animais selvagens

Outro dos assuntos discutidos com o Executivo foi a questão do consumo de animais selvagens, revelou o presidente da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa. De acordo com Ho Ion Sang, os deputados mostraram-se preocupados com o consumo de animais selvagens devido à epidemia do Covid-19 e questionaram o Governo sobre o assunto. “Também discutimos sobre esta matéria. O Governo disse que já está a rever esta situação e que Macau tem leis para proibir o consumo de animais selvagens”, disse o parlamentar, acrescentando que “o Governo vai ver se há necessidade de complementar os diplomas, leis, existentes, mas que está confiante de que já há garantias suficientes para esta matéria”.