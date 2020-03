Gabinete de Wong Sio Chak reitera que reconhecimento facial não tem a ver com sistema “Olhos do Céu”

Em resposta a uma interpelação de Sulu Sou, o gabinete de Wong Sio Chak referiu que o sistema de reconhecimento facial não pertence à lei do sistema “Olhos do Céu”. Acrescenta ainda que vai continuar a manter contacto com o Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais para assegurar a privacidade do público e funcionalidade da videovigilância.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Cheong Ioc Ieng, chefe do Gabinete do secretário para a Segurança, referiu, em resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou, que a tecnologia de reconhecimento facial no sistema da videovigilância serve simplesmente para melhorar a eficiência de detectar suspeitos e infracções na cidade. Reforçou também que essa tecnologia respeita os regulamentos rigorosos na legislação, prometendo optimizar a sua implementação juntamente com o Gabinete para a Protecção de Dados Pessoais (GPDP).

Na sua interpelação, Sulu Sou revelou que o público tinha expressado algumas dúvidas acerca da legalidade da tecnologia de reconhecimento facial, apontando para o facto de os responsáveis não terem informado o GPDP e o público sobre a instalação de aparelhos de vigilância do sistema denominado por “Olhos no Céu”, bem como os procedimentos da recolha de dados pessoais.

Perante o plano das autoridades de segurança de introduzir, no primeiro trimestre deste ano, a tecnologia de reconhecimento facial em determinadas câmaras de videovigilância, o vice-presidente da Associação Novo Macau exigiu às autoridades para disponibilizarem os pormenores desse plano e uma fiscalização rigorosa desse sistema. No entender do deputado, o facto das autoridades de segurança não terem pormenorizado a execução dificulta a avaliação do GPDP em relação à legalidade do sistema da videovigilância. Desta forma, Sulu Sou questionou também as autoridades sobre a possibilidade de suspender o teste experimental de reconhecimento facial.

Por outro lado, o deputado mostrou-se preocupado com a possível criação de um arquivo com todos os dados pessoais de residentes e visitantes registados, através do reconhecimento facial, justificando que implicaria a consequente recolha e análise de dados biológicos e comportamentais de pessoas sem o seu consentimento. Assim, solicitou às autoridades que considerem abandonar essas “práticas polémicas”.

Em resposta, o Gabinete do secretário para a Segurança referiu que o motivo para incorporar o reconhecimento facial na implementação do teste experimental do sistema de videovigilância destina-se simplesmente a facilitar a identificação de suspeitos, caso seja necessário recorrer aos vídeos registados através do sistema “Olhos no Céu”. Acrescenta ainda que esse procedimento, realizado manualmente pelos agentes responsáveis por trabalho de ‘background’, costuma levar uma “quantidade considerável de recursos humanos e tempo” para rastrear os movimentos e indícios de crimes.

Na resposta à interpelação do deputado, Cheong Ioc Ieng assinalou que essa tecnologia em questão, que reconhece os traços do rosto e as matrículas de veículos, “não tem nada a ver com o sistema ‘Olhos no Céu’, nem faz parte dos seus componentes”. Consequentemente, não é sujeita à regulamentação da Lei n.º 2/2012 “Regime jurídico da videovigilância em espaços públicos”, na qual é explicitada a declaração necessária ao GPDP.

Sulu Sou acusou ainda as autoridades de terem recorrido aos argumentos da “segurança pública” e da “confidencialidade policial” para recusar a divulgação de informações sobre o funcionamento deste sistema de videovigilância. Acrescentou ainda que a maior parte dos residentes desconhece o seu direito de aceder e eliminar os seus dados gravados. Assim, o vice-presidente da Novo Macau reiterou às autoridades para reforçar a fiscalização independente através de uma outra entidade por forma a garantir que este sistema protege a privacidade do público.

Em resposta a essas questões colocadas pelo deputado, Cheong Ioc Ieng reiterou que o sistema de videovigilância da cidade é restringido pelo “Código Civil”, “Regime jurídico da videovigilância em espaços públicos” e “Lei da Protecção de Dados Pessoais”, que regulamentam rigorosamente a vigilância de câmaras em locais públicos e o tratamento dos dados recolhidos através desse sistema.

Tendo em conta os dados sensíveis recolhidos através do sistema de videovigilância, os agentes policiais garantem proceder ao tratamento dessas informações com base nos princípios de legalidade, segurança e confidencialidade, refere Cheong Ioc Ieng, acrescentando ainda que, quanto à aplicação da tecnologia auxiliar de reconhecimento facial, as autoridades garantem continuar a colaborar com o GPDP para melhorar a eficiência dos agentes em processar os dados da videovigilância, protegendo, ao mesmo tempo, a privacidade dos residentes.