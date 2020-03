ATFPM critica transferência do posto de inspecção e controlo para o Fórum de Macau

A Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) assinalou ontem, através de uma missiva dirigida a Ho Iat Seng, as “enormes preocupações dos associados” e de “muitos residentes de Macau” com a “súbita decisão” de transferir os trabalhos de controlo e inspecção dos visitantes das Portas do Cerco para o Fórum de Macau. Na carta enviada ao Chefe do Executivo, Pereira Coutinho, presidente da ATFPM, apontou contradições às justificações apresentadas pelas autoridades de “dificuldades de comunicação” entre o pessoal médico e a falta de espaços para permitir uma maior capacidade de acolhimento dos casos suspeitos. “Acontece que a permissão de aumento do número de turistas contradiz as instruções das autoridades sanitárias de evitar concentração de pessoas em espaços públicos, mesmo nos restaurantes”, pode ler-se no documento.

Por outro lado, a ATFPM refere que a deslocação de milhares de pessoas para o Fórum de Macau “constitui um elevado risco” para aquela zona habitacional com “elevada densidade população”. “Também existem preocupações e os elevados riscos de propagação do Codvid-19 dentro dos autocarros de transporte durante o trajecto e a garantia de que não haja fuga dos suspeitos, desde as Portas do Cerco até ao Fórum de Macau”, refere a missiva enviada ao Chefe do Executivo.

“Assim, solicitamos que seja reconsiderada esta proposta de deslocação para alta densidade populacional, mantendo-se a anterior de resolver os casos suspeitos na entrada do território como é feito a nível internacional, para diminuir os riscos de propagação e eventual perda de vidas”, termina o comunicado.

Já Leong Iek Ho, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença dos Serviços de Saúde de Macau, reagiu em conferência de imprensa. “Já tínhamos pensado nisto, é uma medida que contribui para detectar o quanto antes os casos que poderão apresentar sintomas. Aqui não estão casos confirmados, só turistas que chegam a Macau e são sujeitos a testes médicos”, disse em conferência Leong Iek Ho.