Maioria garantiu transporte para aeroporto de Wuhan, falta confirmação de três residentes

Três residentes de Macau retidos na província de Hubei ainda não confirmaram a presença no aeroporto de Wuhan, no próximo sábado, para embarcar no voo fretado pelo Governo. A revelação foi feita ontem, em conferência de imprensa, por Inês Chan, que adiantou, também, que 57 residentes já garantiram transporte para o aeroporto. Já Leong Iek Hou, anunciou que os postos de controlo de saúde nas fronteiras vão passar para o Fórum de Macau a partir de hoje.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Dos 60 residentes retidos na província de Hubei aptos para embarcar no voo fretado pelo Governo, 57 conseguiram assegurar transporte para o aeroporto de Wuhan, de forma a regressar a Macau no próximo sábado, revelou ontem Inês Chan, responsável da Direcção dos Serviços de Turismo (DST). “Por enquanto, recebemos a informação de que 57 pessoas já têm transporte [para o aeroporto de Wuhan], mas ainda não temos informações de três pessoas”, disse Inês Chan, sobre a situação dos 60 residentes retidos na província de Hubei, que apresentaram condições, exigidas pelas autoridades, para embarcar no voo da Air Macau do próximo sábado.

Inês Chan frisou, por diversas vezes, que as autoridades não garantem o transporte até ao aeroporto de Wuhan e que cabe aos residentes a assegurarem os próprios meios. “Para diminuir o risco de infecção, o mais seguro é que cada família encontre o seu próprio transporte para ir para o aeroporto de Wuhan. Não devem reunir-se com outras famílias de forma a irem juntas para ao aeroporto”, afirmou a directora da DST.

Recorde-se que, dos 180 residentes e familiares que solicitaram auxílio ao Governo para sair da província de Hubei, apenas 60 conseguiram entrar na lista de passageiros do voo fretado para regressar a Macau. De acordo com Inês Chan, os residentes que conseguiram assegurar transporte até ao aeroporto conseguiram-no através da boleia de amigos e familiares. “Alguns estão em hotéis, mas a maioria está em casas porque têm residências lá e têm amigos que os ajudam a transportá-los para o aeroporto”, referiu Inês Chan, acrescentando que, nestes casos, é necessário “conhecer a condição física dos amigos” e familiares que vão assegurar o transporte.

Já para os que não podem deslocar-se até ao aeroporto por próprios meios, o Gabinete de Gestão de Crises do Turismo aconselhou o aluguer de carros. “Caso um residente de Macau em Hubei não consiga encontrar amigos para o transportar pode sempre recorrer a essas informações disponibilizadas pelo GGCT. Essas informações incluem o preço do aluguer”, assinalou a responsável da DST.

Em relação à constituição da tripulação do voo fretado, Inês Chan reiterou que, “para além dos pilotos e dos tripulantes, vamos ter uma equipa médica dos Serviços de Saúde e pessoal do Gabinete de Gestão de Crises do Turismo” no avião da Air Macau.

Controlo e observação médica passa a ser feito no Fórum a partir de hoje

Os processos de avaliação da condição clínica de todos os visitantes do território e residentes que atravessem a fronteira mais de três vezes por dia vão realizar-se no Fórum de Macau a partir de hoje, informou a coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença dos Serviços de Saúde, Leong Iek Hou. “O Centro de Contingência vai mudar para o Fórum, que tem uma área de 7 mil metros quadrados e permite acolher mais de mil pessoas sujeitas a testes”, começou por dizer Leong Iek Hou.

Segundo as autoridades, a decisão de abandonar os testes no Campo dos Operários é para facilitar o trabalho das equipas de médicos e enfermeiros e centralizar as operações. “Mudámos este posto porque é grande o número de médicos e enfermeiros que precisam de fazer exames aos visitantes, e com uma concentração desses profissionais é mais fácil porque se forem distribuídos temos de aumentar o número de transportes e o Fórum pode acolher 1000 pessoas”, acrescentou.

Já o representante do Corpo de Polícia de Segurança Pública, Lei Tak Fai, esclareceu que, na terça-feira, passaram 1616 pessoas pelo Campo dos Operários para serem submetidas a exame médico e 2003 pessoas pelo Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa. Em relação aos números de entradas e saídas, as autoridades registaram 61 mil entradas e saídas só na terça-feira. Sem casos novos há 29 dias, Macau tem apenas um paciente internado.