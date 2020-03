Instalação de aparelhos de monitorização do património depende do estado dos edifícios

A presidente do IC assinala, em resposta a uma interpelação do deputado Si Ka Lon, já estar concluída a elaboração de regulamentos administrativos, prometendo avançar ainda este ano com legislação no âmbito do “Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro histórico de Macau”. Já a instalação de aparelhos de monitorização do património cultural depende, explica Mok Ian Ian, das características das construções, nomeadamente o seu estado de conservação.

Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Si Ka Lon, em relação ao progresso dos planos no âmbito da protecção do Centro Histórico, Mok Ian Ian, presidente do Instituto Cultural (IC), confirma que já está concluída a elaboração dos regulamentos administrativos, e afirma querer avançar com a legislação ainda este ano. A presidente explica também que a instalação de aparelhos de monitorização do património cultural vai depender das condições dos monumentos.

Na interpelação, Si Ka Lon reconhece que, desde a inscrição do Centro Histórico de Macau na Lista do Património Mundial, em 2005, o Governo tem tomado medidas para a conservação e manutenção do património e recursos de Macau, através da implementação da “Lei de Salvaguarda do Património Cultural”, incluindo o aumento do número de vistorias periódicas e da criação da plataforma “Informação do Público sobre o Património Cultural de Macau”, e a preparação do centro de monitorização do património mundial.

Dado que as mesmas medidas continuam por finalizar, Si Ka Lon solicitou informações sobre o ponto de situação do “Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro Histórico de Macau”, o qual o anterior Governo tinha previsto lançar no final de 2019, com o objectivo de proteger e gerir o Centro Histórico.

Na resposta da presidente do IC, Mok Ian Ian refere que, desde a entrada em vigor da “Lei de Salvaguarda do Património Cultural”, o organismo tem concretizado de forma faseada os elementos abordados no plano acima mencionado. Concluiu-se em 2014, assinala a responsável, a primeira fase do quadro geral desse plano, seguida pela segunda fase de 2018, na qual se realizaram duas consultas públicas relativas aos pormenores do plano. A responsável do IC informa também que já terminou o regulamento administrativo, prometendo que vai avançar com a legislação do “Plano de Salvaguarda e Gestão do Centro histórico de Macau”.

Por outro lado, o deputado levantou questionou a utilidade da plataforma “Informação do Público sobre o Património Cultural de Macau”, a qual o Governo tinha estabelecido, em 2017, para promover a participação da população na preservação do património cultural: “Desde a entrada de funcionamento em 2017 até agora, [a plataforma] recebeu apenas oito consultas, o que representa uma taxa de utilização baixa. O Governo procedeu a alguma avaliação sobre a taxa de utilização? Como é que vai optimizar e elevar a participação activa da população?”, perguntou Si Ka Lon.

Em resposta, Mok Ian Ian alega que verifica “um crescimento do envolvimento dos residentes” quanto à utilização dessa plataforma, sendo que foram registados um conjunto de 36 consultas no período entre 2017 e 2019. Acrescenta ainda que os residentes podem consultar as informações associadas à conservação do património cultural através dos meios de telefone, correio electrónico, carta, ou das redes sociais do IC.

Na mesma interpelação, o deputado referiu-se à instalação de aparelhos de vigilância nos 30 itens de património cultural, que as autoridades têm planeado para concretizar o centro de monitorização do património mundial. Com base nessa iniciativa, Si Ka Lon solicitou ao Governo a possibilidade de incluir sistemas de prevenção de incêndios e sistemas automáticos de alarme. Mok Ian Ian respondeu que já concluiu a investigação inicial para o centro de monitorização do património mundial, estando, de momento, na fase de elaborar o plano de implementação. A presidente informa também que a instalação desses sistemas, incluindo o de vigilância dos visitantes, depende das características das construções de património cultural, nomeadamente as condições de conservação, os factores ambientais e as necessidades concretas.