Governo atribui subsídio adicional a mais de três mil famílias

Mais de três mil famílias em situação vulnerável recebem hoje o primeiro subsídio adicional por causa do impacto do novo coronavírus. A atribuição de dois subsídios extraordinários a 3200 agregados familiares beneficiários do subsídio regular vai custar 19,3 milhões de patacas ao Executivo, anunciou ontem o Instituto de Acção Social. O segundo subsídio adicional será atribuído em Setembro, confirmou uma fonte do IAS ao PONTO FINAL.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O Instituto de Acção Social (IAS) irá conceder hoje uma prestação adicional a 3200 famílias beneficiárias do subsídio regular, no âmbito do pacote de medidas implementadas pelo Governo para minimizar o impacto da situação epidémica, e cujo montante será equivalente ao número de pessoas que compõe o agregado familiar. De acordo com a informação veiculada ontem pelo IAS, o Governo vai gastar 19,3 milhões de patacas nesta medida para ajudar as “famílias vulneráveis no decorrer da epidemia” com o pagamento de dois subsídios extra em Março e Setembro.

“Tendo em conta a pressão da vida das famílias vulneráveis no decorrer da epidemia, a partir do dia 5 de Março, o subsídio adicional, cujo valor é equivalente ao valor do risco social, será atribuído aos 3200 agregados familiares beneficiários através dos serviços de transferência bancária de 8 bancos locais ou do método regular de pagamento de subsídio. A medida vai representar um encargo estimado em cerca de 19,3 milhões de patacas”, pode ler-se no comunicado publicado pelo Instituto de Acção Social.

De acordo com a tabela publicada, o IAS irá atribuir o máximo de 20.270 patacas a um agregado familiar composto por oito ou mais pessoas, e 4.350 a um agregado familiar composto por uma pessoa. Os agregados familiares compostos por duas pessoas vão receber 7.990 patacas enquanto que agregados familiares com três pessoas têm direito a 11.020 patacas.

Recorde-se que a atribuição de dois meses de subsídios adicionais às famílias em situação vulnerável que recebem subsídios económicos foi avançada a 13 de Fevereiro pelo secretário para a Economia e Finanças. Uma fonte do IAS explicou ao PONTO FINAL que o pagamento do segundo subsídio adicional irá realizar-se em Setembro, e que estas famílias têm, normalmente, direito a um subsídio adicional no mês de Janeiro e a outro definido pelo Conselho do Executivo.

Em declarações ao PONTO FINAL, o deputado Sulu Sou elogiou a medida, mas assinalou também que o Governo tem de prestar assistência aos trabalhadores que estão em risco de perderem o emprego. “Entendo perfeitamente as medidas que basicamente ajudam as famílias vulneráveis, mas o Governo tem de estar também atento aos casos de alguns trabalhadores que são despedidos por causa da epidemia do coronavírus. O Governo deve também usar o mecanismo de apoio ao desemprego para prestar mais assistência. Além disso, alguns funcionários sofreram cortes nos salários ou foram obrigados a tirar férias não remuneradas, o Governo precisa de prestar atenção a estes casos também”, disse o deputado pró-democracia.

Já o deputado Ng Kuok Cheong referiu ao PONTO FINAL que o Governo tem a responsabilidade social de garantir o apoio a estas famílias. “Parece-me que, neste período, o Governo está até bastante activo a fazer coisas. Claro que a nova liderança do Governo da RAEM tem o poder e os recursos, e isso é uma grande vantagem porque tem muito dinheiro. Creio que, ao longo deste ano, o Governo vai ter de usar muitos destes recursos e estar muito activo, uma vez que é muito rico e pode movimentar enormes quantias de recursos junto da sociedade e do sector comercial”, referiu o deputado, acrescentando que algumas medidas para ajudar a população podem vir a ter “um efeito negativo”.

“Há algumas políticas contraditórias que podem vir a ter um efeito negativo, por exemplo, nalguns casos as medidas podem encorajar as pessoas a gastar mais água e electricidade no futuro e não podemos ter a certeza da sua eficiência económica. Algumas destas políticas são operacionais mas, na sua maioria, são direccionadas aos sectores comerciais locais e não há garantias de que estas medidas vão ter resultados eficientes. Mas, por agora, creio que são positivas”, afirmou.