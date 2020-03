Residentes em Hubei sem forma de chegarem ao aeroporto de Wuhan

São pelo menos sete os residentes de Macau na província de Hubei que, no grupo de WeChat onde estão reunidas as pessoas que querem regressar já a casa, manifestaram o seu desagrado por o Governo não arranjar maneira de os levar das aldeias e cidades onde se encontram até ao aeroporto de Wuhan, de onde vai sair um voo no sábado em direcção a Macau. O Executivo fez saber ontem que 60 residentes deverão fazer a viagem de regresso a Macau e mantém a mesma condição: Quem quiser voltar, terá de ir ter ao aeroporto por conta própria.

Depois de o Governo de Macau ter anunciado que iria fretar um avião para, no próximo sábado, trazer uma parte dos residentes que estão retidos na província de Hubei, esses cidadãos manifestaram o seu desagrado pelo facto de o Governo exigir que cada um se desloque ao aeroporto pelos seus meios. Há pelo menos sete residentes que, no grupo de WeChat onde estão, disseram não ter forma de chegar ao aeroporto de Wuhan. A mãe do bebé de seis meses em Wangfan e o pai do bebé de sete meses em Danjiangkou estão nessas circunstâncias. Na conferência de imprensa de ontem, os responsáveis do Governo adiantaram que o voo chega a Macau às 16 horas de sábado e que possivelmente trará de volta 60 residentes.

Segundo indicou o Executivo, os residentes terão de se deslocar ao aeroporto por conta própria. Caso seja necessário, o Governo de Macau vai enviar uma carta aos residentes na província de Hubei que lhes permita sair do local onde se encontram e deslocarem-se ao aeroporto. Na conferência de imprensa de ontem, Inês Chan, da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), frisou que “os residentes têm de arranjar os seus meios para se deslocarem ao aeroporto”.

“As autoridades locais não nos arranjam transporte e nós sozinhos não conseguimos arranjar”

O Executivo disse na segunda-feira que a mãe e o bebé de seis meses que estão isolados na aldeia de Wangfan, que fica a cerca de três horas e meia do aeroporto de Wuhan, estão na lista de possíveis regressos a Macau no voo de sábado. Porém, ao PONTO FINAL, a residente de 32 anos indicou que ainda não sabe como fazer a viagem entre a sua aldeia e Wuhan. “As autoridades locais não nos arranjam transporte e nós sozinhos não conseguimos arranjar transporte”, notou, questionando: “Isso significa que não vamos poder sair?”. “Será este o melhor plano?”, acrescentou. O Gabinete de Gestão de Crises de Turismo (GGCT) confirmou ao PONTO FINAL que a mãe e o filho estão incluídos na lista e, caso consigam chegar ao aeroporto, deverão fazer a viagem para Macau.

O pai do bebé de sete meses que está na cidade de Danjiangkou está incluído na lista das 60 pessoas que poderão regressar no sábado. Ainda assim, segundo o GGCT indicou ao PONTO FINAL, o pai viajará sozinho, por ter decidido manter o bebé em Danjiangkou, com a mãe. O residente tem o mesmo problema: “Não disponibilizam transportes para nos levar ao aeroporto de Wuhan. Os residentes que querem voltar não têm maneira de lá chegar”.

O PONTO FINAL teve acesso a excertos da conversa no grupo de WeChat entre os residentes que poderão regressar, onde se verifica que há pelo menos sete residentes, onde se incluem os pais destes dois bebés, que dizem não ter como chegar ao aeroporto de Wuhan. No grupo, os residentes perguntam como é que poderão arranjar transporte até ao aeroporto, ao que a responsável do GGCT, no mesmo grupo, reitera que “os residentes têm de arranjar transportes por eles próprios para se deslocarem do sítio onde estão até ao aeroporto”.

TRANSPORTE TERÁ DE SER ASSEGURADO PELO PRÓPRIO, SUBLINHA GOVERNO

“Todos têm de assegurar o seu próprio meio de transporte”, frisou ontem Inês Chan, chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção da Direcção dos Serviços de Turismo (DST). Além disso, a responsável indicou que as autoridades de Hubei não vão apoiar os residentes quanto ao transporte para o aeroporto. Inês Chan sugeriu: “Eles podem pedir ajuda aos seus amigos que são saudáveis para os transportarem ao aeroporto”. A responsável sublinhou que nenhum elemento da equipa de resgate do Governo de Macau que viajará para Wuhan sairá do aeroporto, de modo a salvaguardar a sua segurança.

Na conferência de imprensa de ontem, Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, adiantou que 60 pessoas deverão fazer a viagem de volta a Macau no primeiro voo fretado pelo Governo, que vai partir no sábado. Nenhum deles apresenta sintomas nem esteve em contacto com pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus, garantiu. A lista ainda não está fechada, admitiu Lei Chin Ion: “Não excluímos a hipótese de o número aumentar”.

O responsável dos Serviços de Saúde deu os detalhes sobre os procedimentos que os residentes têm de cumprir antes de entrarem no avião da Air Macau: “Antes de se deslocarem ao aeroporto, todos os passageiros têm de tomar banho, usar roupas limpas e desinfectar as malas. Ao chegarem ao aeroporto, os enfermeiros e médicos de Macau vão medir a temperatura deles pelo menos três vezes. Vamos distribuir máscaras e desinfectante para as mãos. No avião têm de usar máscara assim como fraldas, de modo a diminuir o uso da casa de banho no avião”.

À chegada a Macau, que deverá acontecer pelas 16 horas de sábado, o Executivo terá um “veículo especial” à espera, que os levará de imediato para o Centro Clínico de Saúde Pública do Alto de Coloane, onde estarão quartos preparados para os residentes.

“Depois de chegarem a Macau, caso os residentes manifestem algum sintoma, serão transportados ao Centro Hospitalar Conde de São Januário, para isolamento. Se não manifestarem sintomas, ficam no Alto de Coloane”. Os residentes terão de cumprir 14 dias de quarentena. Durante esse período, o corpo clínico irá efectuar testes ao ácido nucleico dos residentes.

Inês Chan avançou que são agora 180 os residentes de Macau na província de Hubei. Entre os 60 que deverão regressar no sábado há seis crianças com idade inferior a cinco anos: uma criança de quatro anos, duas crianças com dois anos, uma criança com um ano, e duas com idade inferior a um ano. Ao todo, há 19 residentes com menos de 18 anos a fazer a viagem. Inês Chan relembrou que as crianças com mais de cinco anos poderão fazer a viagem sozinhas, mas terão de ser recebidas em Macau por um encarregado de educação, que cumprirá o período de quarentena com elas. No grupo dos 60 há ainda dois idosos, um com 77 e outro com 75 anos.

Ao PONTO FINAL, o GGCT voltou a frisar que o facto de estarem nesta lista de 60 não significa automaticamente que poderão fazer a viagem, já que “terão de corresponder aos critérios impostos pelos Serviços de Saúde de Macau para poderem embarcar no voo fretado de regresso de Wuhan para Macau”. O Governo fez saber que, nesse voo, vão estar sete tripulantes da Air Macau e outros sete funcionários do Governo, entre médicos, enfermeiros e representantes da DST.

Mais uma alta. Resta um infectado hospitalizado

Ontem, na conferência de imprensa, Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, adiantou que foi dada mais uma alta hospitalar a um paciente infectado com o novo coronavírus. Esta foi a nona alta hospitalar em Macau, o que significa que agora há apenas uma pessoa hospitalizada com o Covid-19. Esta alta foi dada a uma residente de Macau, de 29 anos, que tinha estado num concerto em Zhuhai e que tinha convivido com o oitavo caso. A mulher vai continuar sob vigilância médica. A única pessoa hospitalizada com o novo coronavírus no hospital público trata-se de um “caso ligeiro”, indicou Lo Iek Long. Este foi o 28.º dia seguido sem novos casos de coronavírus em Macau.

