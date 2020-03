Redução do uso de plástico depende do esforço colectivo, diz José Tavares

Em resposta a uma interpelação de Agnes Lam, relativa à revisão e redução do uso de utensílios plásticos descartáveis, o Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) afirma que vai “continuar, juntamente com a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), os trabalhos de divulgação e de educação de forma pró-activa”, com o objectivo de promover a protecção ambiental junto dos residentes.

Quanto à questão da viabilidade de instalar “máquinas de lavar loiça com cartão para pagamento” nas áreas de alimentação dos mercados, como Iao Hon, S. Domingos e S. Lourenço, José Tavares, presidente do conselho de administração do IAM, respondeu que as autoridades ainda não iniciaram a respectiva investigação por “falta de consenso” dos lojistas desses mercados. Tavares acrescentou também que é preciso ter em conta factores como o “aproveitamento razoável dos capitais públicos” e as “necessidades dos lojistas em concreto”.

A deputada questionou ainda, na sua interpelação, a hipótese de se implementarem medidas de longo prazo que incentivem a utilização reduzida de utensílios plásticos descartáveis em instalações privadas e públicas, escolas e lojas. Segundo assinalou o responsável do IAM, a DSPA tem promovido o uso de utensílios recicláveis através de diferentes projectos, como o evento “Reduzir o plástico é muito fácil”, o Plano de Parceria “Eco-Escolas”, o Prémio Hotel Verde Macau, e o “Plano para Redução de Resíduos durante o Festival de Gastronomia”. A redução do uso de plástico só vai surtir efeito, conclui Tavares, através da colaboração de toda a sociedade.

M.F.