Pereira Coutinho quer reforço adicional de 10 mil patacas para todos residentes

O deputado vai pedir ao Governo um vale adicional de compensação pecuniária, no valor de 10 mil patacas, para todos os residentes, por causa do impacto do novo coronavírus. A revelação foi feita ontem por Pereira Coutinho, à margem da entrega de uma nova petição ao Chefe do Executivo para que seja atribuído um subsídio mensal a fundo perdido a 1240 PME da zona dos Três Candeeiros.

O presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau (ATFPM) entende que as medidas do Governo para revitalizar a economia de Macau são insuficientes e que não abrangem todos os sectores da sociedade. Pereira Coutinho entregou ontem mais uma petição ao Chefe do Executivo a pedir um subsídio mensal a fundo perdido para 1240 pequenas e médias empresas da área dos Três Candeeiros que, segundo o deputado, estão a atravessar muitas dificuldades por causa da situação epidémica do novo tipo de coronavírus. À margem da entrega do documento, assinado por 1110 pessoas, o deputado revelou que vai pedir ao secretário para a Economia e Finanças um vale adicional de compensação pecuniária, no valor de 10 mil patacas, para todos os residentes.

“O Governo tem de actuar o mais rápido possível, recebendo e entrando em contacto directo com estas pessoas para que, através de um fundo perdido, possa ajudar a ultrapassar estas dificuldades”, começou por dizer Pereira Coutinho. Acompanhado por vários comerciantes da zona dos Três Candeeiros, o parlamentar especificou o tipo de problemas que 1240 PME da Associação de Cooperação Lojistas de Macau estão a atravessar. “São todos do sector da restauração, lojistas, retalhistas, restaurantes de pequena dimensão. Tem um pouco de tudo. Aquela zona da Rotunda Carlos Maia é o centro nevrálgico das pequenas empresas que estão com enormes dificuldades. As pessoas não estão a ir para a rua e não estão a consumir”, referiu.

Sem especificar o montante pedido pelos comerciantes, uma vez que “cada caso é um caso”, Pereira Coutinho defende que o subsídio tem de ser atribuído “o mais rápido possível, de uma só vez, para ultrapassar as dificuldades”, porque “é importante mantê-las vivas [as empresas] em actividade”. “Daquilo que sei, são já dezenas de falências e estão a aumentar cada vez mais. Portanto, não podemos ver este número assim desta forma porque, por detrás das falências, estão centenas de famílias”, frisou Pereira Coutinho.

Na entrega da petição ao Chefe do Executivo estiveram alguns dos comerciantes afectados. Para Mandy Lo, uma comerciante da zona dos Três Candeeiros, a situação é crítica. “Muitas lojas estão fechadas, o que implica que muita gente vai perder o emprego. Esperemos que o Governo nos possa dar um subsídio o mais rápido possível para nos ajudar a ultrapassar esta fase difícil. As preocupações principais têm a ver com a renda. Os patrões não podem pagar salários. Com estas preocupações todas, muitas lojas correm o risco de fechar e as pessoas vão ficar desempregadas. Muitas famílias vão ter dificuldades uma vez que já não vão ter rendimentos. Só esperemos que o Governo possa ajudar estas pessoas”, afirmou Mandy Lo.

Pereira Coutinho assinalou ainda que solicitou à Comissão para os Assuntos de Administração Pública a marcação de uma reunião com o secretário para a Economia e Finanças, onde irá pedir a Lei Wai Nong um “vale adicional de compensação pecuniária de 10 mil patacas”.

“Os vales electrónicos não abrangem a generalidade da população e das empresas de Macau. É preciso ter aquele equipamento para poder beneficiar dos vales electrónicos. Acho que é uma mais-valia pegar nas seis mil patacas que o Governo dá, de três em três anos, para que a população eleve os seus conhecimentos educacionais, e juntar as três mil patacas às seis mil patacas, e dar como vales de consumo para que qualquer um tenha a liberdade total de gastar em Macau esse dinheiro. Portanto, seriam 10 mil patacas de compensação pecuniária mais 9 mil patacas desses vales electrónicos e mais um, que nós vamos pedir, vale adicional de compensação pecuniária de 10 mil patacas, que eu vou levantar essa questão [ao secretário Lei Wai Nong], tendo em conta o coronavírus, para todo os residentes”, frisou.