Empresas financiadas por fundos públicos com sistema de fiscalização aperfeiçoado

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Chan Sau San, presidente da Autoridade Monetária de Macau (AMCM), detalhou, em resposta a uma interpelação escrita de Sulu Sou, remetida ao Executivo a 12 de Agosto de 2019, que a proposta de lei do Governo intitulada “Alteração do orçamento para o ano financeiro de 2019” foi apresentada para “diversificar a economia da RAEM”. A AMCM referiu também que a Direcção dos Serviços de Finanças (DSF) está na fase de criar um quadro geral para “aperfeiçoar o sistema em vigor” relativo à fiscalização das empresas financiadas por fundos públicos.

A interpelação escrita de Sulu Sou originou dessa proposta de lei apresentada pelo antigo Governo. Segundo o deputado, tal proposta tinha como objectivo transferir 60 mil milhões de patacas da reserva financeira extraordinária para criar uma sociedade gestora do Fundo de Desenvolvimento de investimento de Macau, S.A. Na sequência da reacção da sociedade, onde a notícia provocou uma “forte discussão”, o ex-Chefe do Executivo solicitou à AL para cancelar o ponto da ordem do dia da reunião para a discussão da proposta de lei em questão. No entanto, Sulu Sou disse que essa proposta ainda não foi retirada.

Segundo referiu o deputado na interpelação, a reacção da sociedade face à iniciativa legislativa do Governo de criar uma entidade que envolve um montante avultado deveu-se à falta de transparência quanto aos pormenores da gestora do fundo de investimento.

Na ausência de dados concretos sobre a empresa gestora de fundos e auscultação da opinião pública, frisou Sulu Sou, a atribuição da dotação orçamental conforme a proposta de lei foi votada na AL de forma precipitada. O deputado acusou o antigo Governo de ter falhado em “colmatar a lacuna da lei com legislação específica” e “aproveitado o vazio legal para constituir empresas semelhantes”.

Face ao termo do actual mandato da altura, Sulu Sou solicitou ao Executivo que retirasse a proposta de lei que tinha apresentado, para evitar a “situação embaraçosa de a AL se tornar num ‘quintal das traseiras’ e ‘armazém privado’ do Governo”, questionando também sobre quem do Executivo devia assumir a responsabilidade.

Na resposta, Chan Sau San referiu que a apresentação da proposta da lei em causa foi motivada por um relatório de 2014 do Fundo Monetário Internacional (FMI), que tinha sugerido que “o Governo da RAEM possa ponderar a hipótese de disponibilizar uma parte da reserva financeira para estabelecer um fundo público caracterizado por maior flexibilidade, de modo a tentar obter retornos eventuais mais elevados”.

O presidente da AMCM defendeu que o objectivo de criar um “Fundo para o Investimento e Desenvolvimento de Macau” já tinha sido definido no “Plano de Desenvolvimento Quinquenal da RAEM (2016-2020)” e no “Relatório das Linhas de Acção Governativa para o ano financeiro de 2019”. Tal como é explicitado na proposta de lei em causa, acrescentou, o estabelecimento da Sociedade Gestora do Fundo para o Investimento e Desenvolvimento de Macau, S.A. teve como objectivo “reforçar os retornos dos recursos financeiros públicos a longo prazo”, bem como “promover o desenvolvimento diversificado da economia da RAEM”.

Sulu Sou mostrou-se céptico acerca da tentativa “misteriosa” de o Governo criar uma sociedade gestora de investimentos através de verbas avultadas, referindo-se aos feitos semelhantes registados em 2011 e 2018 com a empresa Macau Investimento e Desenvolvimento, S.A. e o Fundo de Desenvolvimento de Cooperação Guangdong-Macau. Acrescentou ainda que a AL desconhecia alguns detalhes dessa entidade, como o limite máximo do seu capital social, o seu futuro plano de investimento financeiro, critérios para a escolha dos responsáveis da direcção e do mecanismo para a sua fiscalização financeira.

Desta forma, Sulu Sou questionou o Governo se concorda com o princípio de a sociedade só poder efectuar uma análise científica sobre a necessidade e a operacionalidade da criação do fundo de investimento na condição de as autoridades fornecerem informações precisas.

Na resposta, o presidente da AMCM referiu apenas o papel que o organismo assume como “sócio de responsabilidade limitada” do Fundo de Desenvolvimento para a cooperação Guangdong-Macau, não participando na gestão e operação efectiva.

Empresas de activos públicos sem fiscalização

Na interpelação, Sulu Sou também criticou a falta de fiscalização das actuais 16 empresas de activos públicos, nomeadamente a declaração de finanças, a regularização da finalidade dos lucros e da percentagem dos lucros que deve ser transferida ao Governo. O deputado sublinhou o facto de algumas dessas empresas terem falido em silêncio ou dissociadas em subsidiárias, ficando por clarificar as consequências para o erário público. Assim, o deputado interpelou o Executivo: “quando é que o Governo vai cumprir a sua promessa e legislar sobre a fiscalização das empresas de capitais públicos, com vista a criar uma rede básica de protecção do erário público e um mecanismo de fiscalização social?”

Segundo a resposta da AMCM, o Governo admite a necessidade de optimizar a transparência do funcionamento das empresas subsidiadas por capitais públicos. Chan Sau San revelou que a DSF está na fase de elaborar as “Instruções sobre a divulgação de informações ao exterior pelas sociedades com capital público”. Essa série de instruções, que a DSF prevê implementar no início deste ano, visam fiscalizar as informações publicadas pelas empresas de capitais públicos e elevar a sua transparência. Com base nas mesmas instruções, a maior parte das empresas financiadas pelo erário público serão obrigadas a disponibilizar dados relevantes, incluindo elementos básicos, estrutura orgânica, composição do órgão de administração, demonstrações financeiras, relatório anual das operações e informações relativas às aquisições.

A AMCM acrescentou ainda que a DSF está a preparar o quadro geral das “normas de controlo interno das empresas de capitais públicos” com o objectivo de recolher sugestões sobre o controlo interno das empresas de fundos públicos e aperfeiçoar os aspectos considerados necessários.