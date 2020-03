Deputados querem saber quem irá nomear o presidente do Conselho dos Profissionais de Saúde

Os deputados da 2.ª Comissão Permanente analisaram ontem a terceira versão da proposta de lei sobre o regime legal de qualificação e inscrição para o exercício de actividade dos profissionais de saúde, que prevê a criação do Conselho dos Profissionais de Saúde. A introdução do regime de licença limitada e o reordenamento jurídico do exercício da actividade prestadora de cuidados de saúde foram alguns dos tópicos discutidos na reunião.

A nomeação do presidente do Conselho dos Profissionais de Saúde, prevista na proposta de lei “Regime legal de qualificação e inscrição para o exercício de actividade dos profissionais de saúde”, está a suscitar dúvidas entre os deputados da 2.ª Comissão Permanente que estão a analisar o diploma na especialidade, disse ontem Chan Chak Mo, depois de uma reunião de trabalho.

O presidente da 2.ª Comissão Permanente explicou que o Governo entregou, a 17 de Fevereiro, a terceira versão da proposta de lei, e que os deputados ainda têm algumas dúvidas em relação a vários artigos do diploma. Chan Chak Mo frisou que o Executivo aceitou, de uma “maneira geral”, as opiniões dos deputados, mas que ainda há aspectos no documento que suscitam algumas dúvidas, a começar, desde logo, pela composição do Conselho dos Profissionais de Saúde. “Quem é que vai propor o presidente dessa comissão do Conselho dos Profissionais de Saúde?”, questionou Chan Chak Mo, depois de explicar que, na terceira versão do diploma, apresentada pelo Governo, é referido apenas que, por designação do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, a publicar em Boletim Oficial, e mediante proposta do director dos Serviços de Saúde, “o Conselho dos Profissionais de Saúde é composto por profissionais de saúde, representantes do sector público e privado”.

“E quanto aos profissionais de saúde de cada uma das áreas profissionais [15], então também tivemos algumas dúvidas sobre quem é que vai indigitar ou indicar, por exemplo, um médico, se houver dois médicos da mesma área, esses dois representantes, quem é que toma a decisão de incluir médicos no Conselho dos Profissionais de Saúde? Cabe ao director dos Serviços de Saúde decidir isto?” acrescentou o deputado.

Recorde-se que, no âmbito da implementação do regime de acreditação dos profissionais de saúde, o Governo decidiu criar o Conselho dos Profissionais de Saúde, sendo a respectiva composição e funcionamento, bem como as habilitações académicas exigidas para o exercício das profissões e o regulamento do estágio, definidos por regulamento administrativo complementar. Por outro lado, serão definidos por regulamento administrativo complementar o âmbito do exercício profissional e a regulamentação do procedimento disciplinar, por forma a regular a prestação de cuidados de saúde por parte dos profissionais de saúde e a responsabilidade disciplinar em que incorrem no caso de violarem as respectivas disposições legais, pretendendo-se, assim, garantir a qualidade e a segurança na prestação de cuidados de saúde.

Os deputados vão questionar o Governo sobre as competências do Conselho dos Profissionais de Saúde para elaborar, aprovar e mandar publicar as normas e instruções técnicas para o exercício da profissão. “Alguém colocou a seguinte questão: sabendo que há lugar à definição de normas e instruções técnicas para o exercício da profissão, então porque é que isto não se faz através do regulamento administrativo? Sabemos que para esta proposta de lei já há 10 regulamentos administrativos e se calhar nas próximas reuniões vamos perguntar ao Governo se o Conselho dos Profissionais de Saúde vai, ou não, poder fazer isto. E vamos perguntar ao Governo se isto vai estar incluído nesta proposta de lei de forma mais pormenorizada”, referiu Chan Chak Mo.

Já a introdução do regime de licença limitada, que irá permitir o convite a peritos ou académicos do exterior para virem a Macau prestar socorros de emergência, no pressuposto da necessidade urgente e carência em Macau de profissionais de saúde especialmente qualificados, bem como para a realização de acções de formação médica especializada e a realização de trabalhos de estudo de elevada tecnicidade, também foi abordada pelos deputados. “E se o Conselho dos Profissionais de Saúde elaborar essas normas e instruções, vai haver ou não mais flexibilidade? Sabemos que está claro no artigo 8.º que é da competência do Conselho dos Profissionais de Saúde elaborar essas instruções e normas técnicas para o exercício da profissão, mas ainda temos de conjugar com o Artigo 6.º da ‘Obrigatoriedade da acreditação e do licenciamento’”, assinalou o presidente da comissão, acrescentando, em relação ao artigo 6.º, que “salvo a disposição legal em contrário, a actividade dos profissionais de saúde prevista na presente lei apenas pode ser exercida após a acreditação e licenciamento obrigatório. Então, qual é esta disposição legal em contrário?”.

Sobre a actualização e o reordenamento jurídico do exercício da actividade prestadora de cuidados de saúde, a comissão discutiu ontem o artigo 12º, referente à “Impugnação das deliberações”. “No caso de um processo disciplinar, há um prazo de 30 dias para a pessoa apresentar recurso e, o número 2, prevê que o Conselho dos Profissionais de Saúde delibere sobre o recurso no prazo de 30 dias sob pena do mesmo se considerar indeferido”, disse Chan Chak Mo, acrescentando que muitos deputados levantaram a questão do indeferimento tácito. “Se não der uma resposta num prazo de 30 dias então a pessoa pode apresentar recurso ao Tribunal Administrativo, e muitos membros da comissão colocaram a seguinte questão: porque é que o Conselho dos Profissionais de Saúde não dá uma resposta no prazo de 30 dias? É por causa da falta de quórum? Porque, depois de ultrapassado o prazo de 30 dias, então considera-se como um indeferimento tácito. Alguém perguntou se pode, ou não, haver lugar a uma solução para que o Conselho dos Profissionais de Saúde dê uma resposta dentro desse prazo para evitar as acções judiciais ou recurso até ao Tribunal administrativo, por isso vamos discutir com o Governo sobre isto, porque este indeferimento tácito também está previsto no código de procedimento administrativo”, afirmou.