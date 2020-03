Pereira Coutinho entrega petição a pedir apoio financeiro a fundo perdido para 1240 PME

O deputado José Pereira Coutinho entrega hoje, às 11h00, uma petição na Sede do Governo a pedir um apoio financeiro a fundo perdido para cerca de 1240 lojistas e retalhistas da área dos Três Candeeiros. Em declarações ao PONTO FINAL, o presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública de Macau explicou porque considera urgente o apoio a milhares de comerciantes afectados pelas medidas de prevenção contra o novo tipo de coronavírus.

“Esta petição é circunscrita aos lojistas e retalhistas da rotunda Carlos da Maia, mais conhecida pelo local dos Três Candeeiros, e, desde que o coronavírus apareceu, não obstante muitas das lojas estarem abertas, o facto é que deixou de haver clientela. Por um lado, os residentes de Macau ficaram em casa, pois só saem de casa para se abastecerem, e, por outro lado, não houve mais turistas. Portanto, o pedido é para ver se o Chefe do Executivo dá um apoio financeiro a fundo perdido a essas empresas. São representantes, cerca de 1240 daquela área, entre lojistas e retalhistas”, disse o parlamentar, acrescentando que, se nada for feito pelo Governo, há trabalhadores em risco de despedimento.

“O Governo vai ter de nos ouvir porque, senão, vai aumentar a taxa de desemprego e criar problemas às pequenas e médias empresas e as pessoas vão pedir apoio social. É o pior dos cenários pois vai criar uma instabilidade social”, considera o deputado.

Questionado sobre as medidas já implementadas pelo Governo para ajudar as PME, Pereira Coutinho considera que ainda não são suficientes. “Estas medidas que o Governo implementou já existem, a compensação pecuniária existe, o apoio à educação já existe, a única novidade são as três mil patacas em vales de consumo, de que muita gente não beneficia, não só as pequenas e médias empresas como as outras pessoas que não têm o Macau Pass. Acho que foi uma medida mal feita. As três mil patacas deviam ser juntas às seis mil patacas de vales de ensino e transformadas em vales de consumo, pois seriam mais seis mil patacas de vales de consumo para os residentes de Macau gastarem como melhor entendessem, e nós estamos a pedir mais uma compensação excepcional pecuniária de 10 mil patacas”, referiu Pereira Coutinho.

E.S.