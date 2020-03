Governo chinês intensificou ataque à liberdade de imprensa em 2019, revela relatório do FCCC

A pressão das autoridades de Pequim sobre jornalistas estrangeiros aumentou em 2019, indica o relatório anual do Clube de Correspondentes Estrangeiros da China, ontem divulgado, que denuncia casos de assédio e intimidação a mais de uma centena de jornalistas. Mais de 80% dos inquiridos revelaram ter sofrido “interferência, assédio ou violência” em reportagem. As áreas de cobertura consideradas mais sensíveis por Pequim foram os protestos de Hong Kong, a situação em Xinjiang e qualquer crítica ao Presidente Xi Jinping.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O relatório anual do Clube de Correspondentes Estrangeiros da China (FCCC, na sigla em inglês) denunciou uma série de pressões e assédio por parte do Governo chinês sobre jornalistas estrangeiros para “abafar reportagens factuais da imprensa estrangeira que não se encaixam na imagem global que o regime chinês quer cultivar”. No relatório referente a 2019, que contou com a participação de 114 jornalistas correspondentes na China, são relatados vários mecanismos do regime chinês para controlar e condicionar o trabalho dos profissionais da comunicação social, sobretudo na cobertura de assuntos considerados sensíveis por Pequim.

“A influência e a pressão exercidas sobre os jornalistas estrangeiros na China reflectem a forma como as autoridades chinesas estão a alargar o seu alcance e raio de acção de forma assustadora para assegurar que as ‘notícias sobre a China’ obedeçam apenas à sua narrativa”, pode ler-se no relatório do FCCC, publicado ontem.

De acordo com os dados recolhidos no referido relatório, o Governo Chinês está a utilizar os “vistos como armas” contra os jornalistas estrangeiros “a uma escala sem precedentes” desde que Xi Jinping chegou ao poder. “Desde 2013, quando a ascensão de Xi Jinping foi concluída, a China já expulsou nove jornalistas estrangeiros, seja por expulsão directa ou por não renovação de vistos. A FCCC teme que a China esteja a preparar-se para expulsar mais jornalistas. Em 2019, pelo menos 12 correspondentes receberam credenciais válidas por apenas seis meses, ou menos, e mais do que duplicaram os cinco vistos temporários emitidos no ano anterior. Os vistos para jornalistas residentes são habitualmente emitidos para um ano”, assinala a FCCC no documento, recordando a recente expulsão de três jornalistas correspondentes do Wall Street Journal por causa de um artigo relacionado com a epidemia do novo tipo de coronavírus.

O inquérito, realizado durante o mês de Dezembro de 2019, contou com a participação de 114 correspondentes de organizações noticiosas de 25 países e regiões, e indica que mais de 80% dos correspondentes questionados ​​para o relatório afirmaram ter sofrido “interferência, assédio ou violência” quando estavam em reportagem. Os profissionais de comunicação social assinalaram também que há três áreas de cobertura muito sensíveis para as autoridades de Pequim, nomeadamente os protestos de Hong Kong, a situação em Xinjiang e qualquer crítica ao Presidente Xi Jinping.

Recorde-se que no ano passado assinalou-se também o septuagésimo aniversário da fundação da República Popular da China e o trigésimo aniversário do massacre de Tiananmen, cujos detalhes foram condicionados, denunciou o FCCC. No caso dos protestos em Hong Kong, os jornalistas relataram uma série de episódios de “assédio e intimidação” por parte das autoridades governamentais, incluindo verificações invasivas dos seus bens pessoais e equipamentos enquanto tentavam atravessar a fronteira, refere o relatório. Já em relação aos centros de detenção para minorias étnicas de origem muçulmana, em Xinjiang, ou qualquer assunto sobre Xi Jinping, os jornalistas queixaram-se de intimidação e ameaças das autoridades contra a liberdade de imprensa.

“Quem fosse apanhado a falar com jornalistas estrangeiros estaria a violar as leis do segredo de Estado”

No universo de correspondentes inquiridos, 70% indicaram que várias entrevistas foram canceladas ou que as fontes optaram por não falar devido à intervenção, directa ou implícita, das autoridades chinesas. “Um correspondente reparou num aviso dentro de um edifício governamental a advertir que quem fosse apanhado a falar com jornalistas estrangeiros estaria a violar as leis do segredo de Estado”, pode ler-se no relatório, que cita uma série de exemplos de profissionais da comunicação que foram impedidos de exercer o direito de liberdade de imprensa. “Recentemente tentei entrar em contacto com um gabinete de combate à pobreza de um governo local e disseram-nos que já não estavam autorizados a falar com a imprensa que não tenha um comité do Partido Comunista”, afirmou Alice Su, uma correspondente do jornal Los Angeles Times, acrescentando: “Acho que isso nos excluiu a todos, portanto”.

Outro dos aspectos que condiciona o trabalho dos jornalistas na China e o acesso a fontes é o elevado risco de vigilância digital e monitorização do Governo. Cerca de 12% dos inquiridos referiram que têm noção que as autoridades usam sistemas de vigilância públicos para monitorizá-los quando estão em reportagem. Já quase 70% suspeitam de telefones sob escuta e acesso indevido às mensagens, e 51% acreditam que a sua correspondência electrónica é violada pelo Governo. “As empresas chinesas e as agências governamentais têm desenvolvido ferramentas de vigilância e intercepção. O Governo detém todas as infra-estruturas de telecomunicações chinesas, e tem acesso a toda a informação através de plataformas como o WeChat, a aplicação de mensagens mais popular na China”, refere o relatório do FCCC.

Umas das conclusões do relatório intitulado “Control + Halt + Delete” (um trocadilho com as palavras “Controlar”, “Parar” e “Apagar”) assinala o “declínio contínuo nas condições de reportagem na China ano após ano”, e que os últimos indicadores devem ser uma preocupação para todas as organizações de media e governos, assim como para o povo chinês, que não tem acesso à liberdade de imprensa e à liberdade de expressão, “garantidas na sua Constituição”.