Ella Lei pede contenção nos gastos. SAFP dizem que usam recursos de forma razoável

Em resposta a uma interpelação escrita de Ella Lei, deputada e vice-presidente da FAOM, o director dos SAFP alega que os serviços usam os recursos públicos para imprimir materiais promocionais de forma razoável.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Kou Peng Kuan, director dos Serviços de Administração e Função Pública (SAFP), em resposta a uma interpelação escrita de Ella Lei – em que esta apelou ao Governo para reavaliar a utilização dos recursos públicos na impressão de materiais publicitários – afirma que os serviços públicos têm respeitado o princípio de custo-benefício indicado na legislação e que têm vindo a adoptar uma divulgação digitalizada.

Na sua interpelação, que tinha sido entregue ao Executivo a 10 de Dezembro, a deputada alertou para o aproveitamento devido do erário público, por parte dos serviços públicos, na produção de materiais publicitários. Ressalvou também que as autoridades não devem desvalorizar as despesas de impressão como um gasto “demasiadamente insignificante para ser mencionado”, nem tratar dos impressos como “produtos complementares dos grandes eventos”. Desta forma, Ella Lei questionou o Governo sobre os mecanismos para assegurar que os serviços públicos utilizam os recursos de forma adequada e responsável.

Na resposta dos SAFP, o director do organismo clarifica que os serviços públicos se têm mantido “discretos e razoáveis” quanto ao aproveitamento de recursos públicos, recorrendo à “Lei de enquadramento orçamental”. Nessa lei, é explicitado que o orçamento do Governo se efectua com base nos princípios económico, eficiente e de custo-benefício. Acrescenta Kou Peng Kuan que o “Regime de administração financeira pública” assegura que a atribuição orçamental é concretizada de acordo com a avaliação dessa despesa e a sua prioridade em relação a outras. Tendo em conta que actualmente, as tecnologias de informação e telecomunicações estão “bastante popularizadas”, os serviços públicos vão adoptar, garante, de forma adequada os recursos digitais, como as redes sociais e as mensagens de cumprimento electrónicas, de modo a “divulgar informações e proteger o ambiente”.

Outra questão levantada pela vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), na mesma interpelação, associa-se ao facto de alguns serviços públicos terem falhado em cumprir as regras de impressão da Imprensa Oficial (IO), segundo o relatório de auditoria sobre a “Gestão das publicações do Governo”, o qual foi divulgado pelo Comissariado de Auditoria em 2008.

Questionado sobre a execução e a revisão do referido diploma legal, Kou Peng Kuan conclui que os organismos em causa têm cumprido o Decreto-lei n.º 6/97/M, relativamente aos direitos de impressão de materiais promocionais. Segundo os dados registados durante o período entre 2017 e 2019, informam os SAFP, a IO responsabilizou-se por um conjunto de 4515 pedidos de impressão. Das 3347 consultas de preço de impressão que não constituem exclusivo do mesmo organismo, 994 casos foram concedidos à IO.