Deputados querem detalhes sobre implementação de apoios às PME e reinício das aulas

A Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública da Assembleia Legislativa vai convocar representantes do Executivo para esclarecimentos detalhados sobre as medidas de apoio às PME, anunciadas por Lei Wai Nong. Os deputados querem ainda saber em pormenor os critérios, adoptados pelo Governo, para o reinício das aulas e retomar o acompanhamento à lei de salvaguarda do património cultural.

Eduardo Santiago

Os deputados da Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública querem mais detalhes do Governo sobre a implementação de medidas de apoio às pequenas e médias empresas na sequência da crise epidémica, nomeadamente como serão executados os empréstimos sem juros, a isenção de impostos e os vales de consumo para todos os residentes. No final da reunião de ontem, Si Ka Lon, presidente da comissão, explicou também que os deputados vão retomar o acompanhamento da lei de salvaguarda do património cultural e que vão pedir explicações ao Executivo sobre os critérios adoptados para o reinício das aulas.

Segundo Si Ka Lon, os deputados estão preocupados com a situação das PME e querem saber se o Governo tem planos para salvaguardar o emprego dos trabalhadores que trabalham nas empresas em risco de falência. “Temos de garantir o emprego ou salvaguardar o emprego dos trabalhadores. Se as pequenas e médias empresas entrarem em falência, isso vai levar a vários despedimentos, por isso, queremos trocar opiniões com o Governo para saber, de forma aprofundada, que medidas vão desenvolver para conceder os empréstimos sem juros e como irá executar o plano dos vales de consumo de três mil patacas”, começou por referir Si Ka Lon, acrescentando que os deputados vão também questionar o Governo sobre possíveis medidas adicionais de apoio às PME para além das que já foram anunciadas.

“Queremos perguntar ao Governo se há a ideia para uma segunda ronda de apoios às PME”, frisou o presidente da comissão. Si Ka Lon vincou também que as PME querem um subsídio único do Governo para além dos empréstimos sem juros e isenção de impostos, tal como aconteceu “nas regiões vizinhas”.

“Podemos dizer que esta é a maior solicitação das PME. Existem diferentes associações e diferentes indústrias que têm diferentes solicitações. Por exemplo, os bares querem isenção de impostos mesmo que o Governo tenha dado a isenção de seis meses em 2020, mas agora o sector está a passar por um período de estagnação. Por isso, estes bares, ou estabelecimentos, querem que o Governo também subsidie, ou dê apoio, em relação aos impostos que foram pagos em 2019 sobre o imposto de turismo. Querem que o Governo consiga um subsídio único tal como acontece nas regiões vizinhas, ou empréstimos sem juros”, referiu.

Para discutir esta temática com o Executivo, Si Ka Lon revelou que os deputados da comissão pediram uma reunião com o secretário para a Economia e Finanças, para que Lei Wai Nong apresente e explique detalhadamente as medidas que o Governo vai adoptar.

Dúvidas sobre os critérios adoptados para o reinício das aulas

Outro dos assuntos abordados pela Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública na “Discussão sobre os trabalhos a realizar pela Comissão” foi a questão do regresso às aulas e a situação dos alunos que vão concorrer ao ensino superior no final deste ano lectivo. De acordo com Si Ka Lon, os deputados vão solicitar esclarecimentos ao Governo sobre que tipo de medidas vão ser implementadas para os alunos que vão concorrer ao ensino superior e que perderam muita matéria lectiva devido ao encerramento das escolas. “O Governo disse que, mais ou menos, as aulas vão ser reiniciadas no final de Abril. Mas durante este tempo, os alunos ficaram em casa e os pais já regressaram ao trabalho, por isso, as famílias cujos pais trabalham estão a encarar dificuldades”, disse o deputado, assinalando que, na cidade de Zhuhai e na província de Cantão, “não há novos casos”, e que tanto Zhuhai como Zhongshan já declararam o reinício das aulas.

“Quais os critérios [do Governo] para o reinício das aulas, queremos saber”, frisou Si Ka Lon, acrescentando que os deputados estão preocupados com a situação dos alunos, que se preparam para realizar o exame de acesso ao ensino superior. “Com os prejuízos da epidemia, como vai ser feito para que estes alunos consigam aceder, sem sobressaltos, ao ensino superior?”, questionou.

Em relação aos trabalhos que vão ser retomados pela Comissão de Acompanhamento para os Assuntos da Administração Pública, Si Ka Lon revelou que os deputados vão retomar o acompanhamento da lei de salvaguarda do património cultural, depois de terem cancelado uma reunião com o Executivo no final do ano passado. “Queremos dar acompanhamento à lei da salvaguarda do património cultural. Queríamos ter dado acompanhamento na última sessão legislativa, mas nunca nos reunimos com o Governo. Segundo essa lei, são definidas as zonas de tampão e existem propriedades que estão dentro dessas zonas. Quando um prédio tem uma das fracções nestas zonas de tampão, os proprietários que pretendam alienar estas fracções têm de obter um comprovativo emitido pelo Instituto Cultural, que é o não exercício do direito de preferência na compra. Este tipo de regra perturba a vida dos cidadãos, por isso queremos dar acompanhamento a esse tipo de situação”, explicou Si Ka Lon.