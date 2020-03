Depois da queda histórica em Fevereiro, Março poderá registar descida de 50% nas receitas do jogo

De acordo com Glenn McCartney e Albano Martins, as receitas do sector do jogo no mês de Março poderão vir a registar uma queda de 50% face ao período homólogo do ano passado. As previsões surgem após a indústria ter registado perdas de mais de 87% em Fevereiro. Para o professor da Universidade de Macau, a chave da recuperação é o regresso dos visitantes; para o economista, a solução passa pelo jogo VIP.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Em Fevereiro, o sector do jogo registou uma quebra nas receitas de 87,8%, em comparação com o mesmo mês de 2019. Apesar de menos significativas, as quebras nas receitas da indústria deverão continuar este mês. Tanto para Glenn McCartney, professor da Universidade de Macau (UMAC), como para o economista Albano Martins, neste mês deverá verificar-se uma descida de 50% nas receitas da indústria, face ao período homólogo do ano passado. Glenn McCartney indicou ao PONTO FINAL que o regresso gradual dos turistas vai ser o principal factor de recuperação. Albano Martins explicou que será o jogo VIP a dar resposta às perdas.

Segundo os dados divulgados pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ), o sector do jogo sofreu uma quebra nas receitas na ordem dos 87,7% em Fevereiro, mês durante o qual os casinos estiveram encerrados durante duas semanas, como medida de prevenção do coronavírus. Em Fevereiro de 2019, as operadoras de jogo tinham arrecadado 25,37 mil milhões de patacas, enquanto neste último mês de Fevereiro registaram uma receita de 3,1 mil milhões de patacas. Além disso, os dados revelados pela DICJ no domingo dão conta de uma descida de 50% na receita bruta acumulada ao longo dos primeiros dois meses de 2020, face ao acumulado de Janeiro e Fevereiro de 2019.

Glenn McCartney disse não ter ficado surpreendido com estas descidas. “Sabíamos que seria uma descida significativa”, indicou, explicando que estes números são “o reflexo não apenas das duas semanas de encerramento, mas também do facto de antes e depois do encerramento ter havido uma quebra”. “Por isso, já estava à espera que se registasse uma descida dramática”, afirmou o professor universitário.

Durante este mês, a quebra nas receitas deverá continuar, na opinião de Glenn McCartney: “Agora os casinos já reabriram, mas mesmo assim vai-se registar uma queda significativa. Não vai ser 90%, será menos, porque os casinos estão abertos, há algum negócio”. O especialista na indústria do jogo, não quis arriscar um número concreto para as quebras de Março, já que “nunca lidámos com uma situação como esta no passado, nunca tivemos este tipo de impacto”. “Não seria preciso se dissesse que [as perdas] seriam de 70% ou 80%, mas de certeza que será mais de 50%”, acabou por adiantar Glenn McCartney.

“Acho difícil dar percentagens concretas porque as políticas podem mudar amanhã, talvez nos próximos dias as coisas mudem. Há muitas variáveis a ter em conta”, afirmou. O docente da UMAC escolheu o regresso dos visitantes como factor fulcral para que as receitas comecem a voltar ao normal: “Um dos cenários previsíveis é de que possa haver um recuo gradual nas medidas de restrição [de entrada]. Isso irá ajudar a que as receitas comecem a aumentar”. Recorde-se que, logo no início da propagação do novo coronavírus, o Governo decidiu suspender os vistos individuais e de excursões do interior da China para Macau, foram também impostas restrições a quem tenta entrar vindo das zonas de maior incidência do vírus, por exemplo.

O irlandês está em Macau há 23 anos e diz nunca se ter cruzado com uma crise do género. Em 2003, por altura da SARS, McCartney era professor de gestão de turismo e gestão de eventos no Instituto de Formação Turística (IFT) e diz não haver comparação com os danos provocados pelos dois coronavírus. “Mas temos de ver que as coisas eram diferentes, não havia o Cotai Strip e não tínhamos a procura que temos hoje. Só havia os casinos da península. Não tínhamos tantos visitantes da China”, lembrou. Na altura da SARS, os casinos não chegaram sequer a fechar.

Quanto aos casinos que ainda não reabriram após o Governo ter indicado que podiam retomar actividade, Glenn McCartney acredita que será por motivos económicos: “Não há clientes, é uma razão económica. Se abrirem os casinos mas não tiverem clientes, porque é que vão abrir? Querem esperar pelos clientes e visitantes para depois abrir”.

SOLUÇÃO ESTÁ NO JOGO VIP

Também Albano Martins estava à espera desta quebra em Fevereiro. “O jogo esteve fechado 15 dias, entretanto, durante o período seguinte, é natural que pouca gente vá ao jogo”, justificou ao PONTO FINAL, dizendo mesmo que a queda de quase 90% nas receitas era “perfeitamente expectável”.

Quanto ao mês de Março, o economista acredita que o decréscimo nas receitas continuará a ser “substancial”. “Em Março também vai cair muito, provavelmente mais de 50%. É expectável que isso continue até que os visitantes comecem a aparecer e que os jogadores habituais comecem a chegar a Macau”, antecipou.

Na opinião de Albano Martins, a resposta à crise está no jogo VIP e não no jogo de massas, que, “em períodos de crise, atira as receitas para baixo”. “Não estou convencido de que o jogo de massas seja solução para Macau. Macau devia ter um jogo de qualidade e evitar o traumatismo de situações deste tipo, e evitar que a cidade esteja atafulhada de pessoas só pela ganância de se querer diversificar a economia dessa forma”, concluiu.

Segundo as previsões de Albano Martins, na totalidade do primeiro trimestre de 2020, o sector do jogo deverá auferir receitas, no máximo, de 40,7 mil milhões de patacas, o que representaria perdas de 46,5% relativamente ao primeiro trimestre de 2019. Albano Martins fez também as contas ao montante que prevê que o Governo possa perder no imposto sobre o jogo: 13,8 mil milhões de patacas.