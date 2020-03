Bebé em Wangfan incluído na lista de possíveis regressos a Macau

O bebé de seis meses que está com a mãe na aldeia de Wangfan, em Hubei, está incluído na lista dos residentes que manifestaram vontade de regressar a Macau no primeiro voo fretado pelo Executivo, garantiu ontem Inês Chan, da Direcção dos Serviços de Turismo. Além disso, indicou o Governo, estão na lista outras crianças com menos de três anos de idade. “O Governo tem a responsabilidade de tomar conta dos cidadãos”, afirmou Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde.

Ainda não é certo que possa voltar a Macau, mas o bebé que se encontra com a mãe na aldeia de Wangfan está, para já, incluído na lista de residentes que manifestaram vontade de voltar a casa. O seu regresso está dependente de factores como a ausência de sintomas ou de contactos próximos com pessoas infectadas. Ao contrário daquilo que tinha sido indicado inicialmente, o Governo colocou na lista do voo do próximo sábado crianças com menos de três anos. Na conferência de imprensa de ontem, o Executivo adiantou que há 47 residentes de Macau que querem voltar. Lei Chin Ion respondeu àqueles que discordam do regresso dos residentes em Hubei, dizendo que “o Governo tem a responsabilidade de tomar conta dos cidadãos”.

O Governo compilou uma lista com 47 residentes de Macau em Hubei que manifestaram a vontade de regressar. Nessa lista estão incluídas crianças com menos de três anos de idade, ao contrário daquilo que tinha sido veiculado inicialmente, de que o voo estaria vedado a crianças com menos de três anos. Porém, ainda não existe uma lista final, já que, para apanhar o voo fretado agendado para sábado, as pessoas não podem ter febre, sintomas do trato respiratório, nem histórico de contactos próximos com pessoas diagnosticadas com o Covid-19.

Agora, esses residentes estão a preencher um inquérito sobre possíveis sintomas ou contactos com infectados. Depois de preencherem esse inquérito, os Serviços de Saúde vão avaliar cada caso e, além disso, no aeroporto de Wuhan, “os nossos trabalhadores também vão estabelecer um posto no aeroporto para fazer um exame para verificar se eles estão ou não doentes”, afirmou Lei Chin Ion. “Só depois de reunirem as condições é que podem apanhar o avião”, explicou Inês Chan, da Direcção dos Serviços de Turismo (DST). A responsável confirmou que há crianças com menos de três anos de idade na lista e que o bebé de seis meses que está na aldeia de Wangfan com a mãe é uma delas. Inês Chan frisou que as crianças terão de viajar acompanhadas dos seus pais ou encarregados de educação. Todos os residentes de Macau que regressarem de Hubei terão de ficar em isolamento durante 14 dias, o que, na opinião de Lei Chin Ion, é “muito suficiente”.

O director dos Serviços de Saúde também reagiu, na conferência de imprensa de ontem, a supostas críticas que dizem que o Governo vai trazer os residentes em Hubei devido às pressões desses residentes e dos jornalistas. “O Governo tem a responsabilidade e os mecanismos para proteger os nossos cidadãos”, disse Lei Chin Ion, reforçando: “O Governo tem a responsabilidade de tomar conta dos cidadãos”. “Fiscalizar os trabalhos do Governo e mostrar as opiniões dos cidadãos, esta é a responsabilidade dos jornalistas. Os jornalistas estão só a desempenhar as suas funções”, afirmou o governante.

Lei Chin Ion deu dois motivos para o Governo avançar agora com a operação de resgate dos residentes de Macau que estão em Hubei: o facto de não haver novos casos de coronavírus em Macau há 27 dias seguidos e também o facto de, em Wuhan, a situação estar “estável”.

Wong Chi Long, representante da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), indicou que o organismo vai recalcular a data de recomeço das aulas, uma vez que foi registado um novo caso de coronavírus em Shenzhen. Porém, o responsável continua a indicar o mês de Abril para o retomar das aulas. Recorde-se que, para que seja retomado o ano lectivo, o Governo tem duas condições: Se em Macau e em Guangdong se passarem 14 dias sem novos casos de coronavírus confirmados; e se nas cidades vizinhas de Zhuhai e Zhongshan também retomarem as aulas nas suas escolas. Caso estes dois critérios sejam cumpridos, o Governo anunciará o recomeço das aulas com 14 dias de antecedência.

POSSIBILIDADE DE SURTO NA COMUNIDADE É “MUITO BAIXA”

Lei Chin Ion, que assinalou que a quinta ronda de venda de máscaras se inicia hoje, afirmou na conferência que “a possibilidade de haver um surto na comunidade é muito baixa”, já que há 27 dias que não são detectados novos casos em Macau. “Segundo algumas teorias científicas, no combate a doenças transmissíveis, se depois de duas rondas de período de incubação não houver novos casos, então o risco de surto na comunidade é muito reduzido”. O governante apelou a que, apesar disso, os cidadãos mantenham as medidas de prevenção, como lavar as mãos e usar máscaras.

Em quarentena estão agora 49 residentes vindos da Coreia do Sul, Itália e Irão. Destes, 33 encontram-se a cumprir isolamento em casa, enquanto outros 16 optaram pela quarentena na Pousada Marina Infante. Recorde-se que o Governo impõe uma quarentena a quem chega de zonas de alta incidência epidémica, como são os casos da Coreia do Sul, Irão e Itália. Dos dez casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus, há ainda dois hospitalizados no Centro Hospitalar Conde de São Januário. Segundo as autoridades, os dois apresentam sintomas leves.