Voo da Air Macau parte no sábado para resgatar pelo menos 50 residentes retidos em Wuhan

Mais de meia centena de residentes de Macau retidos na província de Hubei cumprem os requisitos impostos pelo Governo para regressar a casa num voo fretado agendado para 7 de Março. As autoridades de saúde admitem que a operação é de “risco elevado”, mas assumem que o Executivo tem a “responsabilidade” de salvaguardar a saúde e bem-estar dos residentes. Dos 164 residentes de Macau em Hubei que pediram auxílio ao Governo para regressar, só 65 cumprem os requisitos para viajar, sendo que apenas 50 manifestaram intenção de embarcar no sábado.

O director dos Serviços de Saúde, Lei Chin Ion, revelou ontem, em conferência de imprensa, que o Governo vai retirar 50 pessoas de Wuhan no próximo sábado, através de um voo fretado à Air Macau, e reiterou que as autoridades não podem ajudar, neste momento, os 164 residentes de Macau espalhados pela província de Hubei. Dos 65 residentes que cumprem os requisitos para embarcar no voo de sábado da Air Macau, 50 manifestaram intenção de regressar a Macau seguindo os critérios rigorosos de controlo das autoridades.

“Esse voo fretado será enviado [a Wuhan] no próximo sábado através da Air Macau e, segundo a avaliação feita pelo Governo da RAEM, são 65 os residentes de Macau que reúnem as condições para regressar da província de Hubei. Dentro desses 65, 50 manifestaram a sua vontade de regresso”, começou por dizer Lei Chin Ion.

Para esta operação, as autoridades de saúde vão implementar medidas de segurança tendo como objectivo garantir a segurança da população, e, por isso, todos os residentes retidos na cidade de Wuhan que pretendam regressar a Macau têm de submeter a várias regras. “Quando embarcarem no avião terão de preencher um inquérito sobre o seu estado de saúde, no sentido de se saber se estiveram em instituições médicas locais, se estiveram em contacto com alguns dos infectados e se apresentam alguns sintomas como tosse ou febre. Temos de também preparar os trabalhos para aqueles que têm hipertensão ou que são diabéticos. Não podem prestar uma declaração falsa, sob pena de incorrerem em crime”, frisou Lei Chin Ion, acrescentando que “as malas serão desinfectadas e não serão permitidas bagagens de mão”.

Outro dado avançado pelo director dos Serviços de Saúde sobre o voo fretado para Wuhan tem a ver com as medidas para os profissionais de saúde e a tripulação que irá transportar os residentes de Macau. “Os profissionais de saúde serão protegidos com todo o equipamento, inclusive as máscaras N95, e todos os tripulantes terão de responder e cumprir as orientações da nossa equipa. Os tripulantes também terão um fato de protecção e uma máscara N95. Também já preparámos fraldas descartáveis para os tripulantes, não haverá disponibilização de refeições porque terão de estar com a máscara todo o percurso. Assim que desembarcarem do avião, serão encaminhados para o Centro Clínico do Alto de Coloane para isolamento de 14 dias”, revelou.

Em relação aos residentes de Macau que cumprem os requisitos para embarcar no avião fretado pelo Governo, Lei Chin Ion assumiu que apenas as crianças a partir dos cinco anos estão em “condições de embarcar e viajar”, e que só o podem fazer caso sejam acompanhadas por alguém com um BIR. “Espero que não se gere mais polémica a propósito dessa questão porque o Governo só tem a responsabilidade de trazer os residentes de Macau. Porque alguns comentaram que a sua criança ainda é muito pequena e terá de ser acompanhada pelo seu familiar, mas não se justifica porque já fizemos uma avaliação e as crianças a partir dos cinco anos terão condições para embarcarem no avião e viajarem”, disse.

Lei Chin Ion revelou também que o Governo irá assegurar as despesas do voo fretado, pois os residentes de Macau “não conseguiriam suportar” o montante elevado. “As despesas do voo fretado vão ser asseguradas pelo Governo aos residentes de Macau, um montante alto, que, em princípio, os residentes de Macau não conseguiriam suportar. A Air Macau é a companhia aérea a que o Governo vai recorrer”, frisou.

“Veículo especial” para transportar residentes que estiveram na Coreia do Sul

Na conferência de imprensa, Inês Chan, chefe do Departamento de Licenciamento e Inspecção dos Serviços de Turismo, revelou também que o Governo vai enviar um veículo especial para transportar nove residentes de Macau que chegam hoje a Hong Kong vindos da Coreia do Sul.

“Temos 69 pessoas que estão a ser sujeitas a observação médica na Pousada Marina Infante. Sessenta são trabalhadores não-residentes enquanto sete são residentes de Macau e dois são sul-coreanos. Quanto aos residentes de Macau que estiveram na Coreia do Sul, quando voltarem têm de fazer um registo e actualmente já recebemos 30 registos, sendo que 21 voltaram a Macau no período compreendido entre 20 de Fevereiro e 1 de Março, e mais nove vão voltar no dia 2 de Março, via Hong Kong. E o Governo de Macau irá enviar um veículo especial para transportá-los para Macau”, disse Inês Chan. “As autoridades de Macau comunicaram com as autoridades de Hong Kong para irem ao aeroporto de Hong Kong buscá-los, foi convencionado, é excepcional, e só se limita aos retornos da Coreia do Sul a Hong Kong, por voos directos”, acrescentou.