Serviços de Saúde voltam à normalidade. Centros educativos ainda não funcionam em pleno

Os Serviços de Saúde anunciaram ontem, através de um comunicado, que, a partir de hoje, voltam ao funcionamento normal os Serviço de Urgência – incluindo o Posto de Urgência das Ilhas – e de internamento do Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), as consultas externas de cuidados de saúde especializados, a unidade de quimioterapia do Hospital de Dia do Serviço de Oncologia e a unidade de Hemodiálise.

A mesma nota informa que os cuidados de saúde primários, prestados através dos centros de saúde e postos de saúde, disponibilizarão todos os serviços, com excepção da saúde oral, saúde para mulheres e exames médicos para funcionários públicos. Além disso, voltam ao funcionamento normal os seguintes serviços: Centro de Prevenção e Tratamento da Tuberculose; o Centro de Avaliação Conjunta Pediátrica; o Centro de Reabilitação Pediátrica; o Centro de Transfusões de Sangue; o Centro de Prevenção e Controlo da Doença; o Departamento para os Assuntos Farmacêuticos e a Unidade Técnica de Licenciamento das Actividades e Profissões Privadas de Prestação de Cuidados de Saúde (UTLAP).

Por seu lado, os Serviços de Saúde decidiram manter suspensos os horários de visitas no Centro Hospitalar Conde de São Januário. “Caso seja necessário, o CHCSJ irá organizar visitas através de videoconferência”, lê-se na mesma nota.

Num outro comunicado, a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) informa que hoje vão reabrir algumas instalações dos centros educativos e juvenis, mas ainda não estarão a funcionar em pleno. O Centro de Recursos Educativos da DSEJ estará, a partir de hoje, reaberto na totalidade. Porém, nos seguintes centros só estarão disponíveis serviços de balcão e de requisição de livros: Centro de Difusão de Línguas, Centro de Educação Permanente, Centro de Apoio Psico-Pedagógico e Ensino Especial, Centro de Educação Moral, Centro de Actividades Educativas da Taipa, Centro de Actividades Polivalentes do Lago, Centro de Juventude da Areia Preta, Centro de Experimentação para Jovens, Centro de Actividades Juvenis do Porto Exterior, Centro de Juventude do Bairro do Hipódromo.

No Centro de Juventude da Areia Preta só estará aberta a área de lazer e o campo de badmington; no Centro de Experimentação para Jovens vai abrir apenas o pavilhão de lazer; no Centro de Actividades Juvenis do Porto Exterior também só vai abrir o espaço de lazer e o campo de ténis; e, no Pavilhão de Exposições e Espectáculos Artísticos para Jovens, a sala de exposições abre terça-feira.

A.V.