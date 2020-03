Possível regresso a Macau é incógnita para famílias com bebés

Segundo dados do Governo, há 164 residentes de Macau na província de Hubei. O Executivo está agora a ponderar se bebés e grávidas poderão regressar a Macau no avião fretado que fará o voo no próximo sábado. Ao PONTO FINAL, o pai de um bebé de sete meses indicou que ficar em Hubei será um risco para a criança, devido à limitação de equipamentos clínicos na província.

O Governo anunciou no sábado que vai fretar um avião para retirar entre 50 a 60 residentes de Macau que se encontram na província de Hubei. O Executivo tinha dito que estava a ser estudada a hipótese de bebés e grávidas seguirem também nesse voo. Para o pai de um bebé de sete meses, que está na cidade de Danjiangkou, o facto de o Governo não se comprometer com o transporte de bebés com menos de três anos, coloca as crianças em risco. Ao PONTO FINAL, Agnes Lam referiu que o voo não foi organizado tarde demais: “Acho que esta é a melhor altura para regressarem”.

Na conferência de imprensa do passado sábado, Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, anunciou que o Governo está a preparar, para sábado, dia 7 de Março, um voo fretado para transportar até Macau alguns dos residentes que se encontram em Hubei. Segundo os dados do Executivo, há cerca de 164 residentes de Macau na província mais afectada pelo coronavírus. De acordo com o Governo, até agora, 50 residentes manifestaram vontade de voltar a Macau. Está previsto que, numa primeira fase, sejam transportados entre 50 a 60 residentes que se encontram perto de Wuhan. O plano de retirada dos restantes, que se encontram em zonas mais remotas, está em estudo, indicou o Executivo.

Lei Chin Ion adiantou que o Governo está a proceder a uma “investigação aprofundada” para perceber se bebés e mulheres grávidas podem ou não regressar a Macau através do voo fretado. Recorde-se que, inicialmente, o Governo tinha indicado que as crianças com menos de três anos não poderiam fazer a viagem, já que as máscaras cirúrgicas não são aconselhadas para essas crianças.

É MAIS PERIGOSO FICAR EM HUBEI DO QUE FAZER A VIAGEM, DIZ PAI

“Na verdade, é mais perigoso o nosso filho ficar aqui [em Hubei]”, indicou ao PONTO FINAL o pai do bebé de sete meses. Isto porque, diz o residente de Macau, “os equipamentos clínicos daqui são limitados”. “Se as crianças estiverem doentes, não podem ir ao hospital”, justificou. Além disso, “o nosso filho não está muito habituado ao clima daqui”, salientou o pai. Recorde-se que, na província de Hubei, há perto de 65 mil casos confirmados de Covid-19.

Esta família está a viver no Norte de Hubei, na cidade de Danjiangkou, a mais de cinco horas do centro de Wuhan. A mãe da criança não é residente de Macau e o pai diz estar disposto a ir sozinho para Wuhan, para que, no futuro, possa apanhar um voo para Macau. “A minha preocupação é que, depois de eu regressar a Macau, não sei se o Governo vai continuar a enviar produtos para o meu bebé, que está em Hubei”, afirmou. O homem aproveitou ainda para agradecer à deputada Agnes Lam, por esta ter enviado leite em pó e medicamentos para o seu bebé.

Por seu lado, a mãe do bebé de seis meses que se encontra na aldeia de Wangfan contou ao PONTO FINAL que terá sido colocada num grupo de WeChat com residentes que manifestaram vontade de voltar a Macau. Na conferência de imprensa de ontem, os responsáveis do Governo indicaram que ainda estão a avaliar quais são os residentes que poderão apanhar o avião em Wuhan de volta a Macau.

O Gabinete de Gestão de Crises de Turismo (GGCT) confirmou ao PONTO FINAL que ainda não existe uma lista definitiva dos residentes que poderão regressar no sábado. “A mãe em causa expressou o seu desejo de regressar no primeiro avião fretado, mas existem ainda certas condições a serem tomadas em consideração”, indicou o GGCT. Condições, essas, que incluem a garantia de que esses residentes não têm febre, sintomas de infecção do trato respiratório, nem histórico de contacto próximo com pessoas diagnosticadas. “Assim sendo, até esses residentes corresponderem com todas essas condições, o GGCT não está em posição de confirmar quais as pessoas que serão incluídas no primeiro voo fretado”, informa o gabinete.

Os residentes terão de se deslocar ao aeroporto por conta própria. Caso seja necessário, o Governo de Macau vai enviar uma carta aos residentes de Macau na província de Hubei que lhes permita sair do local e deslocarem-se ao aeroporto.

VOO SURGE “NA ALTURA CERTA”

A deputada tem estado em contacto com os residentes em Hubei. Ao PONTO FINAL disse que são cerca de 80% aqueles que querem regressar a Macau. Contudo, “Há quem prefira regressar quando a situação estiver normalizada, só assim é que eles se sentem seguros para regressar, acham que é um grande risco estarem a fazer a viagem agora. Mas há também 80% que querem regressar agora”. Para a deputada, o anúncio do voo não foi feito tarde demais. Agnes Lam disse mesmo que esta é “a altura certa para os ir buscar”. “A maioria das famílias está bem, por isso acho que esta é a melhor altura para regressarem”, frisou.

Este voo, que deverá partir de Hubei no final desta semana, deverá contemplar apenas os residentes que estão em Wuhan, perto do Aeroporto Internacional de Tianhe, que é o único da província que serve voos para Macau. A deputada apontou a falta de soluções apresentadas para quem está longe da cidade, mas disse ter falado com uma família nessas circunstâncias, que terá compreendido as razões do Executivo. “Também há pessoas que estão preparadas para voltar pelos seus próprios meios, quando as estradas estiverem desimpedidas”, adiantou Agnes Lam, ressalvando que a província não deverá desbloquear os acessos no próximo mês.

No que toca às restrições de viagem para crianças com menos de três anos, Agnes Lam reiterou as recomendações feitas inicialmente pelo Governo, alertando para o risco de as crianças poderem sufocar ao utilizar as máscaras cirúrgicas. A professora universitária disse concordar com o conselho, já que “é muito perigoso para elas”.

Bebé em Wangfan “está muito melhor”

O bebé de seis meses que se encontra com a mãe na aldeia de Wangfan, a cerca de 350 quilómetros de Wuhan, está quase totalmente recuperado da dermatite atópica que tinha em todo o corpo e da candidíase na boca. O estado de saúde do bebé evoluiu positivamente depois de a mãe, residente de Macau, ter recebido, na quinta-feira passada, medicamentos enviados pela deputada Agnes Lam. “O problema na boca desapareceu, está totalmente curado”, indicou ontem a deputada ao PONTO FINAL, acrescentando que, “relativamente à situação na pele, ele está quase curado, as manchas já desapareceram quase todas”. “Está muito melhor”, afirmou a deputada, que tem estado em contacto com a mãe. Além disso, “a mãe já está muito mais calma”. “Antes ela só dizia que ninguém a queria ajudar, mas agora já não. Eu falei com ela na sexta-feira durante bastante tempo e percebi que ela está muito melhor”, comentou. Sobre a possível viagem de regresso a Macau, a deputada comentou: “O Governo anunciou que seriam transportadas apenas as pessoas que vivessem perto de Wuhan. Ela está muito longe”. Recorde-se que a mãe do bebé se tinha queixado de que o Governo de Macau a tinha deixado sem soluções para o tratamento do seu filho. O Executivo negou as acusações e recordou que a mulher chegou a levar a criança ao hospital, mas que esta não quis deixar o bebé na unidade de saúde para observação. A mulher justificou-se dizendo que teve receio de deixar o filho numa sala onde estavam várias pessoas com febre.

