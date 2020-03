Lei Chan U sugere prolongamento do concurso de habitação económica

Após ter estado parado durante um mês, é retomado a partir de hoje o concurso para habitação económica. O deputado e vice-presidente da FAOM, Lei Chan U, avisa os residentes para não correrem a candidatar-se, e sugere ao Executivo que prolongue o prazo do concurso para evitar a concentração de residentes no Instituto de Habitação.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Num comunicado remetido às redacções, Lei Chan U, vice-presidente da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), propõe ao Governo que estenda o prazo original para o concurso de habitação económica que o Instituto de Habitação (IH) retoma a partir de hoje (dia 2), e modifique os regulamentos de modo a adaptá-lo ao impacto da epidemia. O deputado aconselha também que os requerentes evitem dirigir-se ao organismo durante as horas de maior movimento.

Esta fase do concurso, que tinha sido anunciada a 27 de Novembro, foi interrompida no dia 30 de Janeiro devido ao surto epidémico. Com a conclusão do prazo prevista para o dia 26 de Março, conclui o deputado, faltam agora apenas 25 dias para o término da entrega de candidaturas. Perante o desequilíbrio entre o tempo e o número de interessados, o vice-presidente da FAOM prevê um grande número de residentes a apressar-se para o IH para completar os procedimentos de candidatura, de que eventualmente vai resultar um aumento do risco de infecção e da carga do trabalho para o organismo. Com o objectivo de garantir uma maior flexibilidade aos requerentes, Lei Chan U propõe ao Governo que alargue o prazo de candidatura para o concurso da habitação económica. Aliás, considera que as autoridades devem reforçar as medidas de prevenção contra a epidemia, de forma a evitar a concentração de pessoas e reduzir o risco de contágio.

No comunicado, Lei Chan U comenta positivamente a decisão de o IH reavaliar o concurso dessa fase e actualizar o “Relatório final do estudo sobre a procura de habitação pública”. Dada a sua entrada em vigor há mais de dois anos, considera necessária “uma avaliação regular e um reajuste oportuno”.

Por outro lado, o deputado assinala que a epidemia afecta negativamente as receitas de muitos residentes. O deputado também sugere que o Governo considere prestar apoio, como a isenção de renda, aos residentes de habitação social que se encontram com dificuldades financeiras por causa da epidemia.

Por parte dos requerentes do concurso de habitação económica, Lei Chan U relembra-os que sejam honestos na declaração dos seus dados. Em relação a casos de alguns dos residentes de habitação económica terem ocultado propositadamente a sua posse de propriedades na China continental, segundo revelou o Comissariado contra a Corrupção, o deputado apela a que os residentes não corram o risco, o que leva à sua desqualificação do concurso e posterior penalização.