Instituto Cultural quer “alargar os itens de serviços da Cinemateca”

Em resposta a uma interpelação escrita do deputado Sulu Sou, o Instituto Cultural assegurou que as obras na Cinemateca Paixão devem estar concluídas no terceiro trimestre deste ano, e que a decisão de prolongar o serviço de exploração da empresa que gere actualmente o espaço, por mais seis meses, teve como intuito “diminuir o impacto nos espectadores”. Leong Wai Man frisou ainda que a indústria cinematográfica de Macau é um “dos pontos chave da diversificação das indústrias e da prosperidade cultural” do Governo.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O Instituto Cultural (IC) reiterou que as obras de manutenção e restauro da Cinemateca Paixão já estavam previstas para o final dos três primeiros anos de actividade e que a futura entidade operadora adjudicatória terá de garantir aos profissionais do sector “serviços de melhor qualidade” para que se produzam “maiores benefícios sociais” no espaço remodelado. No final de Dezembro, Sulu Sou levantou, em interpelação escrita, uma série de questões relacionadas com o concurso público para o contrato da Cinemateca Paixão e acusou o IC de ‘‘baixa transparência’’ no que se refere à “publicação passiva de informações sobre o futuro da Cinemateca”. O vice-presidente da Associação Novo Macau criticou também o atraso do organismo na reabertura do concurso público, bem como a sua alegada tentativa de encerrar a Cinemateca Paixão por questões de ‘‘manutenção’’. Na interpelação enviada ao Executivo, Sulu Sou quis saber os planos da secretária para os Assuntos Sociais e Cultura para a Cinemateca e as estratégias do IC para estimular o desenvolvimento da indústria de cinematografia local.

“A comunicação das obras da Cinemateca foi muito em cima da hora, porquê? Vão rever os maus hábitos de governação, nomeadamente, no que diz respeito à falta de transparência? Qual é o ponto de situação do trabalho desenvolvido pelo Governo nestes últimos anos?”, questionou Sulu Sou na sua interpelação. Em resposta às perguntas colocadas pelo deputado pró-democracia, o Instituto Cultural frisou que “ficou de realizar obras de manutenção e reparação” após o termo do prazo de exploração de três anos da Cinemateca, e que, neste momento, está a “aproveitar o tempo para rever e avaliar o estado de funcionamento da Cinemateca desde há três anos”.

Segundo os números avançados pelo IC em comunicado, nos últimos três anos a Cinemateca obteve o “reconhecimento de muitos profissionais do sector” com um total de 25 festivais de cinema realizados e 653 filmes exibidos, num total de 1568 sessões de projecção para 56.970 espectadores.

Na interpelação enviada ao Executivo a 30 de Dezembro, Sulu Sou quis também saber como é que o Governo irá fazer a avaliação dos custos e rentabilidade do funcionamento da Cinemateca. Na resposta à interpelação de Sulu Sou, assinada por Leong Wai Man, presidente substituta do Instituto Cultural, é referido que a avaliação será realizada “no sentido de atender à tendência de evolução da indústria cinematográfica e às novas exigências dos profissionais do sector de Macau”, acrescentando que será definido um novo conteúdo para os “documentos do concurso público da nova fase”, de maneira a “garantir que a futura entidade operadora adjudicatória forneça ao público e aos profissionais do sector serviços de melhor qualidade, fazendo com que a Cinemateca produza muito maiores benefícios sociais”.

“DIMINUIR O IMPACTO NOS ESPECTADORES”

Sobre o prolongamento do serviço de exploração da empresa, que gere actualmente o espaço por mais seis meses, Leong Wai Man afirmou que foi um procedimento administrativo com o “intuito de diminuir o impacto nos espectadores”.

Em relação ao concurso público para a entidade operadora adjudicatória dos próximos três anos, o IC assumiu que os candidatos terão de “apresentar a sua proposta operacional trienal, e, no final de cada ano, apresentar-se-á a descrição sobre a direcção operacional para o ano seguinte para a aprovação do IC”. De acordo com Leong Wai Man, após a aprovação do IC seguir-se-á uma “reunião mensal com a entidade operacional no sentido de emitir parecer sobre o funcionamento mensal da Cinemateca”.

Na resposta a Sulu Sou, o IC acrescenta ainda que será “mediante a apreciação e aprovação da organização dos festivais de cinema, de projecção de filmes e das actividades relacionadas com o cinema pela entidade operacional, que o IC inspecciona e assegura que a sua exploração esteja correspondente ao posicionamento definido, prestes a desempenhar devidamente o seu papel de impulsionamento da cultura e arte cinematográfica”.

“É desejo do IC vir a alargar os itens de serviços da Cinemateca e construí-la como um espaço integrante que reúne as funções da projecção de filmes, exposição e da requisição e leitura de periódicos e revistas cinematográficas, a adjudicar, num curto prazo, a prestação de serviços de operação da Cinemateca mediante processo de concurso público para que ela entre novamente em funcionamento ao público logo que tiverem sido concluídas as obras de beneficiação”, pode ler-se na resposta do IC.

Outra das questões levantadas pelo deputado pró-democracia refere-se à manutenção do funcionamento eficaz da Cinemateca e às políticas para promover o desenvolvimento da indústria cinematográfica local. Na resposta é assinalado que “o fomento do desenvolvimento da indústria cinematográfica de Macau faz parte dos pontos chave da diversificação das indústrias e da prosperidade cultural na governação do Governo da RAEM”, pelo que o IC “irá aplicar da melhor forma as medidas de apoio do Governo Central visadas no estímulo do desenvolvimento do sector cinematográfico de Hong Kong/Macau no Interior da China bem como o mecanismo de cooperação das regiões da Grande Baía Guangdong/Hong Kong/Macau”.

Sobre a formação de talentos locais, o IC refere que “dará continuidade à formação de talentos, ao intercâmbio e cooperação, aos programas de subsídios e apoio financeiro, à exploração de mercado e fortificação das plataformas de angariação de fundos, procurando criar melhores condições de criação, produção e distribuição cinematográfica para os profissionais do sector e impulsionando desta forma a evolução da indústria cinematográfica de Macau”.