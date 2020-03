AMCM diz que continua a optimizar sistema de pagamento digital

Em resposta a uma interpelação escrita de Agnes Lam, Chan Sau San, presidente do Conselho de Administração da Autoridade Monetária de Macau (AMCM), afirma que as autoridades continuam a optimizar a infra-estrutura de pagamento móvel para transações em Macau e na Grande Baía.

Numa interpelação remetida ao Executivo em Dezembro, a deputada questionou o Governo sobre a possível generalização de uma plataforma de pagamento electrónico destinada aos consumidores em Macau. A AMCM respondeu que tem criado vários sistemas para actualizar e melhorar a liquidação por valores brutos em Macau. O organismo acrescentou que os serviços de aquisições fornecidos por muitas entidades monetárias em Macau já englobam as plataformas de pagamento locais, como MPay, BOC Pay e Alipay em Macau, juntamente com as estrangeiras, como Apple Pay, Yushanfu (Union Pay), KaKao Pay, Alipay em Hong Kong e China continental, e Wechat.

Em relação ao progresso na sincronização de uma forma de pagamento digital com as instalações bancárias na Grande Baía, o presidente da AMCM revelou que em Macau já existem bancos que prestam o serviço de criar contas para os bancos do interior da China, possibilitando a afiliação às plataformas de pagamento electrónico disponíveis exclusivamente na China. A AMCM prometeu também que vai continuar as negociações com as autoridades de fiscalização da China continental, a fim de “implementar uma medida financeira que seja compatível com a Grande Baía”.

Quanto ao andamento da negociação para desenvolver uma plataforma de pagamento digital a nível internacional, Chan Sau San referiu-se ao “grupo de trabalho para o desenvolvimento do comércio electrónico”. A equipa, liderada pela Direcção dos Serviços de Economia (DSE) e constituída pela AMCM e o Instituto de Promoção de Comércio e de Investimento de Macau, tem incentivado aos comerciantes a aplicação do pagamento electrónico e criado eventos para dar a conhecer a sua utilização. Aliás, a DSE tem colaborado com os bancos, as associações comerciais e as empresas das plataformas de pagamento digital, para promover junto dos consumidores a alternativa de pagamento por meio digital, como vales de consumo electrónicos e de desconto.

M.F.