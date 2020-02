Termo de identidade e residência para suspeito de burla com venda de máscaras

O Ministério Público anunciou, ontem, as medidas de coacção aplicadas a um residente do bairro de San Kio, suspeito da prática de burla na alegada compra de máscaras para outros num esquema que afectou 16 pessoas e totalizou 20 mil patacas de prejuízo. De acordo com o comunicado do Ministério Público, o juiz de instrução criminal, sob a promoção do delegado do procurador, aplicou as medidas de coacção de “termo de identidade e residência, prestação de caução, apresentação periódica, proibição de ausência da RAEM, entre outras”, tendo em conta a “gravidade dos actos praticados e a circunstância perversa de ter aproveitado, para a prática de burla, a situação grave da epidemia em que há uma grande procura de materiais de prevenção da epidemia por parte dos cidadãos”.

O homem de 27 anos, suspeito de ter cometido burla aos cidadãos através de plataformas sociais a pretexto da compra de máscaras, foi detido pela polícia, e entregue ao Ministério Público na terça-feira, no sentido de se proceder às diligências de investigação. De acordo com uma fonte da Polícia Judiciária (PJ), o suspeito de 27 anos utilizava as redes sociais com o nome de “Yui Sok” e promovia junto dos cidadãos a venda de máscaras através de plataformas sociais. Para o efeito, o arguido exigia que os cidadãos interessados antecipassem o pagamento para a compra de máscaras em grande quantidade. No entanto, depois de depositarem dinheiro numa conta bancária indicada pelo suspeito, os ofendidos nunca receberam as máscaras em causa.

“Até 25 de Fevereiro, recebemos queixas de 16 pessoas. As vítimas encomendaram dezenas e centenas de máscaras e chegaram a pagar milhares de patacas para adquirirem 500 máscaras. Por exemplo, há um caso de uma das vítimas ter pago 5500 patacas por 500 máscaras. A perda total foi de cerca de 20.000 patacas”, disse uma fonte da PJ ao PONTO FINAL. O suspeito vive no bairro de San Kio e, após a investigação preliminar, foi indiciado pela prática de vários crimes de burla previstos e punidos pelo artigo 211.º, n.º 1 do Código Penal, sendo puníveis, cada um deles, com pena de prisão até 3 anos ou pena de multa.

E.S.