Sulu Sou apela a Taiwan que levante a proibição de entrada aos estudantes de Macau

O deputado e vice-presidente da Associação Novo Macau pediu ontem ao Governo de Taiwan para levantar, o quanto antes, a proibição de entrada imposta aos estudantes universitários de Macau. Sulu Sou apelou também a que sejam implementadas as medidas que as autoridades prometeram para garantir os direitos destes estudantes.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Num comunicado ontem divulgado à comunicação social, Sulu Sou apela às autoridades de Taiwan que cancelem, o mais brevemente possível, o impedimento temporário de entrada no território aos alunos universitários de Macau, tendo em consideração o actual progresso positivo de Macau na prevenção contra a epidemia. Com o objectivo de proteger os direitos dos estudantes em causa, o deputado solicita que o Governo de Taiwan garanta a implementação das medidas prometidas para a instalação desses alunos de Macau.

Segundo os dados da Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES), os estudantes universitários que denunciaram estarem a ser afectados por este impedimento totalizam 1.322 pessoas, as quais representam menos de 30% dos que estão instalados em Taiwan, afirma o democrata, que diz ter feito um apelo em carta, na semana passada, ao Conselho dos Assuntos Continentais (“Mainland Affairs Council Republic of China (Taiwan), em inglês”).

No encontro com a comunicação social, que decorreu ontem na Assembleia Legislativa, o deputado assinalou as medidas anunciadas e prometidas pelas autoridades de Taiwan, em resposta às preocupações principais manifestadas por esses estudantes universitários, aos quais está vedado o regresso a Taiwan. Essas medidas incluem a de “continuar os estudos com calma”, proposta pelo sector de educação do território, o estágio, a prorrogação do título de residência, e a assistência de saúde.

Para assegurar a candidatura e a formação agendadas, os estudantes devem completar a inscrição por via electrónica ou através de terceiro outorgante, explicou Sulu Sou, lembrando que outros procedimentos, como o pagamento de propinas, a selecção de disciplinas, a marcação de avaliações académicas, e a equivalência das creditações, também podem ser concretizadas da mesma forma. O deputado alertou ainda que os estudantes se informem, o mais brevemente possível, sobre a concretização desses procedimentos, de acordo com os diferentes requerimentos das faculdades ou universidades em que estudam.

Quanto à questão dos estágios, que foi apresentada à DSES por 422 dos estudantes do quarto ano de licenciatura, Sulu Sou diz que as respectivas universidades de Taiwan estão na fase de recolher informações sobre esses futuros estagiários, para que estes consigam uma resolução adequada e flexível, referindo-se também à hipótese de que o estágio seja realizado em Macau.

Por outro lado, a renovação do título de residência faz parte dos problemas que os estudantes universitários em questão estão a enfrentar, revelou o democrata. Face à iminente expiração do documento, que as autoridades de Taiwan dizem estar a tratar de evitar que aconteça, esses estudantes mostram-se preocupados com não poderem regressar a Taiwan para prosseguir com os estudos.

A qualificação para a assistência na saúde para os novos aderentes, segundo afirmou Sulu Sou, mantém-se na condição de estes não saírem do território de Taiwan, ao longo do prazo de seis meses, ou no máximo uma vez, que não pode exceder 30 dias. Em relação a esse assunto, o deputado revelou que as autoridades em causa já prometeram garantir a elegibilidade dos estudantes que não podem voltar a Taiwan para manter a assistência na saúde, durante o período de 1 de Dezembro e 31 de Março, por causa da epidemia do coronavírus.

No mesmo comunicado, Sulu Sou expressou o seu entendimento face à decisão de proibição provisória de entrada do Governo de Taiwan, para proteger a saúde dos residentes do seu território, reconhecendo a colaboração positiva e a implementação de medidas destinadas aos estudantes universitários. O deputado salienta contudo que, uma vez que o Governo de Macau registou zero casos de infecção pelo novo coronavírus durante 22 dias consecutivos, as autoridades de Taiwan devem permitir aos estudantes afectados o regresso aos estudos, com o objectivo de equilibrar a prevenção epidémica e o desenvolvimento académico.