Galaxy regista queda nas receitas em 2019 

A Galaxy Entertainment fechou 2019 com uma quebra nas receitas líquidas de 6%, para 51,9 mil milhões de dólares de Hong Kong, foi ontem anunciado. Sobre a situação vivida actualmente devido ao coronavírus, que levou ao encerramento dos casinos durante duas semanas, o vice-presidente da operadora, Francis Liu, admite que irá ter impacto nos resultados deste ano, mas descartou o corte de pessoal.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

Em 2019, as receitas líquidas da Galaxy Entertainment caíram seis por cento, para 51,9 mil milhões de dólares de Hong Kong, revelou ontem a operadora na súmula dos seus resultados anuais.

No mesmo período, as receitas do jogo foram de 59,4 mil milhões, menos 12% em comparação com 2018, quando foram atingidos 67,2 mil milhões. O relatório da empresa aponta, por outro lado, um crescimento de 6% no segmento de massas, para 29,3 mil milhões, enquanto que a queda mais acentuada surgiu no segmento VIP, para 27,6 mil milhões, correspondente a uma quebra de 26%. Nos jogos electrónicos foi registada uma ligeira subida de 2%, num valor total de 2,5 mil milhões de dólares.

O ano de 2019 passou por “períodos de flutuação”, refere o relatório da empresa, destacando as tensões sino-americanas, a proibição de fumar no sector VIP dos casinos, a competição de outros mercados e os confrontos registados em Hong Kong.

No mesmo relatório, o presidente da Galaxy Entertainment, Lui Che Woo, abordou também o impacto do coronavírus no sector do jogo, que implicou o encerramento dos casinos durante duas semanas. Woo referiu que a medida imposta pelo Governo “poderá trazer desafios à indústria e à economia de Macau”, mas garante que a operadora “apoia a decisão do Executivo”.

Ontem, em conferência de imprensa via ‘webcast’, o vice-presidente da Galaxy, Francis Liu, referiu que ainda é cedo para avançar com mais dados sobre o impacto do coronavírus no sector do jogo, admitindo apenas que irá reflectir-se nos resultados da empresa para este ano. “Foram 15 dias de suspensão, sem clientes, e claro que isso tem impacto. E quando retomámos as operações tivemos que começar do zero. Por isso, no primeiro trimestre, vai haver um impacto. Mas queremos ver a situação epidémica controlada o mais depressa possível e ver o regresso dos clientes”, acrescentou.

Sobre a próxima fase da Galaxy, que a operadora espera inaugurar no próximo ano e que irá incluir, entre outras coisas, um centro de convenções com 40 mil metros quadrados, Francis Liu referiu que as obras estão a ser retomadas “em fases” devido às medidas impostas nas fronteiras. “Os trabalhadores de Macau retomaram as suas funções. Em relação aos trabalhadores de Zhuhai, têm que passar por um período de quarentena de 14 dias antes de entrarem em Macau (…) Quando regressarem a Macau, nos próximos dois ou três dias, poderemos retomar os nossos trabalhos a todo o gás”, garantiu o vice-presidente da Galaxy.