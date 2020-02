Aulas podem recomeçar no final de Abril. Cinemas e ginásios reabrem já na segunda-feira

Cinemas, discotecas, salões de beleza e ginásios vão poder reabrir a partir de segunda-feira, anunciou ontem o Governo em conferência de imprensa. O Executivo apontou o reinício das actividades das escolas para o final do mês de Abril, dependendo da evolução do surto nas cidades vizinhas. Ontem registou-se a oitava alta hospitalar em Macau, que terá ainda de ficar duas semanas em isolamento.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

De acordo com a previsão de Lou Pak Sang, director dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), as aulas poderão vir a ser retomadas no final do mês de Abril, estando dependente do número de novos casos do novo coronavírus diagnosticados quer em Macau quer na província de Guangdong e do recomeço das aulas em Zhongshan e Zhuhai. Já os cinemas, ginásios, salões de beleza e saunas vão retomar funções já na segunda-feira. Porém, estes estabelecimentos ficam sujeitos a medidas de prevenção, como o uso de máscaras e redução da capacidade dos espaços. Ontem foi dada alta hospitalar a mais uma pessoa que estava infectada com o novo coronavírus em Macau. É a oitava alta hospitalar e, desta vez, o homem de 57 anos terá de ficar em isolamento no centro clínico do Alto de Coloane.

“Recentemente, em conjunto com os sectores da educação, discutimos o calendário de início das escolas”, começou por dizer Lou Pak Sang, na conferência de imprensa de actualização dos trabalhos do coronavírus. O director da DSEJ detalhou então que, para que o ano lectivo seja retomado, há duas condições: Se em Macau e em Guangdong se passarem 14 dias sem novos casos de coronavírus confirmados; e se nas cidades vizinhas de Zhuhai e Zhongshan também retomarem as aulas nas suas escolas. Só com estes dois critérios cumpridos é que as escolas de Macau podem reabrir, indicaram as autoridades. Lou Pak Sang apontou a data do reinício das aulas para o final de Abril, “mas a data pode ser antecipada”. Recorde-se que Guangdong não regista novos casos há dois dias e em Zhuhai não são confirmados novos casos há dez dias.

Se, entretanto, se confirmarem novos casos em Guangdong ou Macau, “vamos estudar a situação e obviamente que a data não vai ser aquela que prevemos”. “Em Macau, há um grande número de estudantes, por isso eu acho que as escolas são um local de alta densidade, temos de assegurar a higiene e a saúde dos estudantes”, afirmou o governante.

Questionado sobre se a DSEJ pondera prolongar o ano lectivo como forma de compensar os dois meses em que não houve aulas, Lou Pak Sang respondeu que o Governo não vai alterar a data do fim das aulas. Contudo, as escolas podem decidir se prolongam o ano lectivo até, no máximo, dia 30 de Junho. Além disso, disse o director da DSEJ, cada escola poderá também determinar que os alunos tenham aulas aos fins-de-semana, se necessário.

CINEMAS, BARES E GINÁSIOS REABREM NA SEGUNDA-FEIRA

Por outro lado, cinemas, bares, ginásios, salões de beleza e saunas, por exemplo, vão voltar a abrir já na segunda-feira. O facto de, em Macau, não se registarem novos casos há 23 dias, esteve na base da decisão de voltar a abrir estes estabelecimentos comerciais. Esta norma, que entra em vigor às zero horas de segunda-feira, abrange também teatros, parques de diversão em recintos fechados, salas de máquinas de diversão e jogos em vídeo, cibercafés, salas de jogos de bilhar e de bowling, estabelecimentos de health club e karaoke, bares, night-clubs, discotecas, salas de dança e de cabaret.

Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde, ressalvou que o retomar destas actividades comerciais está sujeito a normas. O responsável explicou que, entre cada cliente, tem de haver um espaço de um metro ou mais, os espaços têm de reduzir a sua capacidade para metade e em todos estes espaços tanto clientes como funcionários têm de usar máscara.

Questionado sobre se a máscara não impediria o exercício físico em ginásios, por exemplo, Lei Chin Ion deixou claro que esse não é um problema: “A máscara não impede a respiração”. E deu um exemplo: “O nosso pessoal médico, durante operações cirúrgicas de dez horas, não tem problema”. “Num espaço público, recinto fechado ou ginásio, deve-se sempre usar máscara”, afirmou.

O responsável do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) que estava na conferência de imprensa indicou que será exigido a estes espaços que “cumpram todas as regras de limpeza e desinfecção” e os funcionários têm de cumprir regras de higiene. Lei Chin Ion avisou ainda que estes espaços vão ser alvo de inspecções por parte das autoridades: “Se não cumprirem, têm de corrigir, se não conseguirem corrigir, vamos fechar essas instalações”.

OITAVA ALTA HOSPITALAR

Ontem teve alta um homem de 57 anos, residente de Macau. É a oitava alta hospitalar de pessoas diagnosticadas com o coronavírus no território. O motorista tinha sido o último caso de infecção registado pelas autoridades de saúde e, a 25 de Janeiro, tinha estado em Cantão. “Corresponde a todos os critérios para a alta hospitalar e teve alta hoje [ontem]”, informou Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença.

Desta vez, e ao contrário do que aconteceu com os outros sete casos de alta hospitalar, o homem terá de cumprir uma quarentena de duas semanas no centro clínico do Alto de Coloane. Isto porque surgiram casos, no interior da China, de pacientes que, após terem tido alta hospitalar, voltaram a ser diagnosticados com o Covid-19. “Após a sua quarentena em Coloane, o seu risco de voltar a ter a infecção será muito baixo”, garantiu o médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário, Lo Iek Long. Como este paciente que teve alta é residente de Macau, fica isento das despesas do internamento, informaram as autoridades. Há ainda dois casos de coronavírus no Centro Hospitalar Conde de São Januário, ambos sem sintomas graves.

Após a medida imposta, que entrou em vigor ao meio-dia de quarta-feira, que faz com que quem tenha estado na Coreia do Sul nos últimos 14 dias, tenha obrigatoriamente de cumprir um período de quarentena à entrada em Macau, Leong Iek Hou fez saber que, até agora, entraram em Macau sete pessoas que tinham estado na Coreia do Sul, todos eles residentes. Seis optaram por fazer a quarentena em casa, e uma pessoa foi para a Pousada Marina Infante.

A DST informou que são agora 156 os residentes de Macau que estão na província de Hubei. Quanto ao fluxo nas fronteiras, Lei Tak Fai, do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), indicou que na quarta-feira se registaram, no total, 23 mil entradas. Desses, 17 mil eram residentes, mais 9% face a terça-feira. Houve também 5700 turistas a entrar, mais 8%, e quatro trabalhadores não-residentes.