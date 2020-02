“Aquilo que não consta na lei especial cabe na lei geral”, diz Ho Ion Sang

Os deputados questionaram representantes do Executivo sobre as omissões apontadas pela Associação dos Advogados de Macau no diploma de alteração à lei de combate à criminalidade informática. O presidente da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa relativizou a questão e frisou que o Código de Processo Penal também “tem uma relação directa com esta proposta de lei”.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A proposta de lei intitulada “Alteração à Lei nº11/2009” voltou ontem a ser discutida na especialidade pela 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa e representantes do gabinete do secretário para a Segurança, Wong Sio Chak. Os deputados pediram mais explicações ao Executivo sobre o acesso a dados informáticos fora da RAEM, por parte dos investigadores da Polícia Judiciária, e como será conduzido esse processo.

De acordo com Ho Ion Sang, a actual lei de combate à criminalidade informática precisa de ser alterada devido à constante “evolução da tecnologia da internet”. “A lei foi elaborada em 2009 e na altura não havia a ‘cloud’ (nuvem), por isso houve essa restrição regional, ou seja, só dentro da RAEM, e agora já não. O que o Governo pretende é poder aceder aos dados fora da RAEM”, começou por explicar o presidente da comissão.

Com esta alteração à lei vigente, as autoridades de Macau pretendem aproximar-se dos parâmetros definidos pela Convenção de Budapeste na luta contra a criminalidade informática. “Segundo o Governo, o nosso regime observa a convenção de Budapeste, que também permite o acesso a dados electrónicos transfronteiriços. De acordo com a lei vigente, isso não é permitido. Ou seja, aceder a computadores fora de Macau ou fazer uma busca. O Governo entende que há uma certa diferença na prática, uma divergência com aquilo que está previsto na convenção de Budapeste”, disse Ho Ion Sang.

Apesar de Macau não ter aderido ao tratado internacional que reconhece a necessidade de uma cooperação com a indústria privada no combate à cibercriminalidade, o Governo quer “criar um regime que consiga articular-se com a convenção de Budapeste” de forma a garantir uma cooperação internacional em matéria penal.

“Hoje [ontem] discutimos muito isso, discutimos o conteúdo da Convenção de Budapeste, e o Governo apresentou o direito comparado entre as leis de Espanha, Portugal, como é que fazem esses países, e como é que esses países observam a norma dessa convenção. Macau não é aderente, ou não faz parte dessa convenção, mas o que pretendemos é criar um regime que consiga articular-se com a convenção de Budapeste. O Governo pretende fazer uma alteração parcial e não integral da lei”, frisou.

Questionado sobre as preocupações da Associação dos Advogados de Macau sobre a possibilidade desta alteração poder abrir caminho a buscas ocultas, uma vez que na proposta de lei não está expresso a obrigatoriedade do consentimento da pessoa ou autorização do juiz para a realização de buscas, o presidente da comissão relativizou o tema. “Esta lei é uma lei especial. As coisas especiais são reguladas por uma lei especial. E aquilo que não consta na lei especial, então cabe na lei geral. Esta lei tem a ver com crimes de acordo com o Código de Processo Penal, por isso o Código de Processo Penal também tem uma relação directa com esta proposta de lei”.

“A revisão que pretendemos agora fazer tem a ver com a alínea 6 do artigo 16, ou seja, retirar ou eliminar a expressão ‘situada na RAEM’. É só isso. É o tribunal que desempenha a função de supervisão e controlo. E se envolver alguma jurisdição, e se conseguirmos identificar essa jurisdição, então a autoridade também pode recorrer a uma cooperação judiciária internacional ou inter-regional para pedir essas informações ou dados para proceder às buscas”, acrescentou.

O presidente da comissão vincou também que as buscas só podem ser efectuadas caso o titular dos dados preste colaboração e que a polícia terá de pedir uma ordem aos tribunais para conduzir uma busca, apesar de reconhecer que as provas electrónicas podem “ser mudadas, alteradas ou desaparecerem num instante”, acrescentando que “as autoridades podem escolher qual a solução melhor, mais adequada para a sua investigação”, e que a Polícia Judiciária depende também do Ministério Público e dos tribunais.