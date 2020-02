Residente com bebé doente em Hubei insiste que Governo a tem ignorado. Executivo nega 

Nas últimas horas, a dermatite atópica do bebé de seis meses isolado com a mãe na aldeia de Wangfan tem alastrado a todo o corpo. Ao PONTO FINAL, a mãe, residente de Macau, continua a dizer que não foi ajudada pelo Governo. O Executivo nega e diz que ajudou a mulher a ir ao hospital uma vez. “Se ela quiser ir ao hospital outra vez, nós podemos contactar o Governo da China para ajudar”, garantiu Inês Chan, da DST.

André Vinagre e Miguel Fan

Ontem, a residente de Macau isolada na aldeia de Wangfan, em Hubei, enviou mais fotografias do seu bebé, de seis meses, ao PONTO FINAL. Fotografias essas que mostram que a dermatite atópica se estendeu a outras zonas do corpo. “Hoje [ontem] está ainda pior”, disse, pedindo ainda que a sua mensagem chegasse ao Governo. A mulher continuou a afirmar que o Gabinete de Gestão de Crises de Turismo (GGCT) não a chegou a contactar, no entanto, Inês Chan, da Direcção dos Serviços de Turismo (DST) disse ao PONTO FINAL, à margem da conferência de imprensa dos Serviços de Saúde, que o Executivo tem estado a ajudar a residente e o bebé, e que já fez com que ela fosse a um hospital, há uma semana. Na altura, a mulher terá recusado deixar o bebé sob observação e voltou à aldeia. Vai o Governo ajudar a levar o bebé ao hospital novamente? “Se ela quiser ir ao hospital, nós vamos ajudar. Depende da senhora”, respondeu Inês Chan.

A residente de Macau enviou ao PONTO FINAL fotografias ilustrativas da infecção na pele do bebé, que entretanto se estendeu a mais zonas do corpo. “Está pior”, disse a mulher, pedindo ainda que o Governo fosse questionado sobre quando é que ela e o bebé poderiam ser retirados de Wangfan. A residente, de 32 anos, reiterou que não chegou a ser contactada pelo Executivo.

MULHER TEVE MEDO DE DEIXAR BEBÉ NO HOSPITAL

Helena de Senna Fernandes, directora da DST, tinha sugerido que a mãe do bebé o levasse ao médico. Contudo, a mulher garantiu que, na aldeia onde se encontra, não há médicos disponíveis. Na conferência de imprensa de ontem, Inês Chan repetiu a mesma solução apontada por Senna Fernandes.

Na terça-feira, o GGCT tinha indicado ao PONTO FINAL que a residente tinha sido levada ao hospital no dia 19 de Fevereiro. Na altura, os médicos que viram o bebé pediram que ficasse sob observação no local durante um dia, a mulher terá recusado e voltado à aldeia com a criança. Ontem, Inês Chan disse o mesmo e acrescentou que foi o Governo de Macau que fez com que as autoridades da aldeia levassem mãe e filho ao médico. “Sobre o caso desta senhora com o bebé doente, que disse que no local onde está não consegue ter acesso ao hospital, de facto foi ao hospital com ajuda das autoridades locais, enquanto lá esteve contactou com o GGCT, por isso sabemos que ela foi de facto à consulta médica”.

A residente confirmou ao PONTO FINAL que não quis deixar o bebé no hospital, mas justificou dizendo que naquela unidade de saúde “estavam a pôr todos os doentes com febre no mesmo sítio”. “Claro que não ia ficar no hospital porque o estado de saúde do bebé era complicado”.

Após a conferência de imprensa, em declarações ao PONTO FINAL, Inês Chan acrescentou: “O Governo de Macau não consegue ajudar à distância, o que ela pode fazer é ir ao hospital. Nós já ajudámos”. “Ela já foi ao hospital e o médico sugeriu que ficasse no hospital, mas a mãe não quis. Portanto, temos de respeitar a vontade da mãe. Insistiu que queria ajuda, mas quando nós demos ajuda…”, deixou no ar Inês Chan. Isso significa que, por isso, o Governo não vai continuar a ajudá-la? “Se ela quiser ir ao hospital outra vez, nós podemos contactar com o Governo da China para ajudar”, garantiu a responsável da DST. Questionada sobre se o Executivo vai interceder junto das autoridades de Hubei para voltar a levar a mulher ao hospital, Inês Chan referiu: “Nós não podemos forçar que a senhora vá ao hospital. Se ela quiser ir ao hospital, nós vamos ajudar. Depende da senhora”.

VERSÕES DIFERENTES

Na noite de ontem, o PONTO FINAL foi ainda contactado pelo GGCT, para que a pessoa responsável pelo contacto entre o Governo de Macau e os residentes em Hubei pudesse esclarecer a versão do Executivo. A responsável desvalorizou as críticas apontadas pela residente em Wangfan e alegou que tem sido difícil comunicar com ela, já que esta não quer dar os seus detalhes pessoais e, diz o GGCT, terá apresentado versões diferentes da sua situação. “Nós realmente fazemos tudo o que podemos para a ajudar. Mas, de facto, as coisas que ela nos conta são incoerentes”, exemplificando com o facto de a mulher ter inicialmente dito que estava em casa de um amigo e agora dizer que está acompanhada por dez pessoas.

A responsável do GGCT afirmou que têm estado em contacto com a residente e que inicialmente foi mesmo o organismo do Governo a insistir para que esta levasse a criança ao médico. A mulher ter-se-á recusado inicialmente a ir ao médico por receio de que o seu bebé lhe fosse tirado se se suspeitasse que podia estar infectado com o novo coronavírus.

As autoridades de Hubei terão levado a residente à unidade de saúde no dia 19 de Fevereiro. A responsável do GGCT, que assumiu não saber para que unidade de saúde a mulher foi levada, garantiu que, nessa altura, falou ao telefone com ela. “Tanto quanto sei, ela recebeu o tratamento adequado”, afirmou a responsável pelo contacto com os residentes em Hubei, dizendo mesmo que o seu gabinete fez “tudo” pelo bebé. “Sabemos que a condição do bebé dela está ok”, alegou, frisando: “Liguei também ao gabinete dos assuntos externos para perguntar pela situação dessa senhora da aldeia. E, assim, fui informada de que o bebé está ok”. Além disso, o GGCT considera que a residente tem alimento suficiente: “Ela depois mandou fotos para o grupo [de WeChat] a dizer que só tem couves para comer e que não há carne. Mas ela tem muitas couves”.

Questionada sobre o plano de acção do GGCT relativamente a esta mulher e ao seu bebé, a responsável assinalou três pontos: “Temos de pedir ao gabinete dos assuntos externos para mandar as autoridades para a ajudar”; “Já estamos a recolher produtos que os residentes tinham pedido e esperamos poder enviar-lhes esses produtos com urgência”; “O Governo também está a planear como pode trazê-los de volta”.

MEDICAMENTOS DEVEM CHEGAR HOJE

Enquanto a ajuda do Governo não chega, é a deputada Agnes Lam que tem enviado produtos à residente. A primeira encomenda, com leite em pó e fraldas, chegou ontem. A segunda caixa, com os medicamentos para o bebé, deverá chegar hoje. Agnes Lam voltou a mostrar as novas fotografias do bebé a um médico, que terá confirmado o diagnóstico feito inicialmente, de que as manchas no corpo se tratariam de dermatite atópica e os lábios muito inchados deveriam ser resultado de uma candidíase oral.

“Se ela receber os medicamentos, se o bebé tiver os medicamentos a tempo, não será grave. Mas se tiver de esperar muito tempo, poderá ter outras consequências, o bebé vai sentir dores e vai ter tendência a coçar e isso vai levar a que fique mais infectado”, explicou Agnes Lam ao PONTO FINAL. Segundo o médico, trata-se de um fungo “bastante frequente em situações de bebés que vão para novos ambientes”.

A deputada tem, junto desta residente, tentado encontrar soluções para o seu problema. “Eu perguntei-lhe esta manhã [ontem] se ela queria que eu entrasse em contacto com o Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau, para que possamos falar com o Governo de Hubei, para que possamos enviar alguém para tratar das suas necessidades, mas ela ainda não respondeu”, disse Agnes Lam.