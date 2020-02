Novas carreiras na PJ ainda não estão bem estipuladas, diz Ho Ion Sang

A proposta de lei sobre o regime das carreiras especiais da Polícia Judiciária começou ontem a ser discutida na especialidade. Os deputados pediram mais esclarecimentos ao Executivo sobre as regras de transição do pessoal de carreira e do pessoal de investigação, a “sistematização da proposta de lei” e sobre o possível conflito com o regulamento administrativo em vigor.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O presidente da 1.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, Ho Ion Sang, assinalou ontem que as novas categorias profissionais introduzidas na proposta de lei do Regime das carreiras especiais da Polícia Judiciária ainda não estão bem estipuladas, e que os deputados querem mais esclarecimentos sobre as regras de transição do pessoal de carreira e do pessoal de investigação, com a introdução de novas categorias na carreira do pessoal de investigação da Polícia Judiciária e a criação de carreiras especiais na área das ciências forenses.

Os deputados da 1.ª Comissão reuniram-se ontem pela primeira vez para analisar na especialidade uma proposta de lei que prevê a criação de carreiras especiais na área das ciências forenses, com regras próprias de acesso, formação e de horário de trabalho, assim como alterações na carreira do pessoal de investigação criminal, com a criação das categorias de inspector chefe e de inspector criminal chefe. “Necessitamos de alguns esclarecimentos do Governo, nomeadamente sobre a sistematização da proposta de lei, porque em termos de conteúdo sobre a carreira de investigador criminal, em termos de carreiras, nomeadamente no segundo capítulo, apenas se deu ênfase aos actuais chefes investigadores criminais e a sua transição”, afirmou Ho Ion Sang, acrescentando que as novas carreiras ainda não estão bem estipuladas no documento.

“Em relação ao capítulo 3 e 4, sobre o técnico superior de ciências forenses, técnico de ciências forenses e adjunto-técnico de criminalística, isto não está bem estipulado. Como será que o investigador criminal pode entrar nessa nova carreira?”, questionou o deputado, frisando, que, em termos de sistematização, o Governo tem que “esclarecer e melhorar a proposta de lei”.

Ainda sobre as novas carreiras especiais na Polícia Judiciária, Ho Ion Sang disse que os deputados querem também saber quais as diferenças em relação às carreiras gerais dos trabalhadores da Função Pública. “Os investigadores criminais, o pessoal de investigação criminal, pode ser chamado a uma prestação de trabalho que corresponde a uma duração de 44 horas semanais, e, por isso, vamos pedir esclarecimentos ao Governo sobre quais serão as diferenças com as carreiras gerais dos trabalhadores da Função Pública. Nas carreiras gerais também já são reguladas as horas semanais de trabalho, e na PJ há carreiras especiais e a carreira geral. Como se faz essa relação entre eles”, questionou o deputado.

Outro dos aspectos referidos por Ho Ion Sang foi a questão do aumento salarial e progressão na carreira. “A proposta de lei vai aditar uma carreira para a área da ciência forense e um inspector chefe para a área da investigação criminal. Também aditou-se o índice salarial, aumentou-se em 30 pontos o índice salarial. Por isso, este pessoal vai ter mais oportunidades para progredir na sua carreira. O Governo espera com tudo isso que haja uma maior mobilidade e acesso para esses trabalhadores, de forma a ter mais técnicos especializados para resolver casos relacionados com a segurança”, disse.

Na proposta de lei em discussão na especialidade são também propostos aumentos salariais entre quatro e nove por cento, com os escalões de entrada na carreira a serem mais beneficiados, em comparação com o regime geral.

Ho Ion Sang explicou também que ainda há “problemas técnicos” na proposta de lei apresentada pelo Governo e que os deputados pediram mais esclarecimentos sobre um possível conflito entre o diploma aprovado na generalidade, em Janeiro de 2020, e o actual regulamento administrativo que já regula o ingresso e acesso nas carreiras de regime especial da Polícia Judiciária. “Tudo isso está regulado muito claramente neste regulamento administrativo, e então, no futuro, como é que se irão complementar entre o regulamento administrativo e a proposta de lei? É que este regulamento administrativo é de 2003, e esperamos obter uma resposta do Governo sobre como irá funcionar no futuro entre a lei e o regulamento administrativo. Qual é a relação entre eles”, frisou.