Macau pede resolução a Taiwan para estudantes impedidos de regressar às aulas

O Governo da RAEM, através da Delegação Económica e Cultural de Macau, em Taiwan, pediu uma resolução para a situação dos 1322 estudantes impedidos de regressar às aulas na Formosa, devido à suspensão da entrada de residentes de Hong Kong e de Macau devido ao surto de Covid-19 no interior da China. Os representantes de Macau transmitiram o pedido ao Conselho para os Assuntos com a China continental em Taiwan e esperam agora que as respectivas autoridades possam “tratar especialmente os casos especiais”, permitindo que os estudantes de Macau regressem e continuem os seus estudos o mais rapidamente possível.

A Direcção dos Serviços do Ensino Superior (DSES) assinalou, em comunicado, que “os estudantes esperam, firmemente, regressar à região de Taiwan para continuarem os estudos”, nomeadamente os alunos finalistas, uma vez que os cursos do último ano são, sobretudo, estágios profissionais que não podem ser substituídos pela frequência de cursos à distância. As autoridades de Macau deram como exemplo as medidas do Governo da Austrália, na gestão e controlo de entradas, que permitem a entrada de residentes de Hong Kong e Macau “que não tenham viajado para o Interior da China ou não tenham passado pelo Interior da China, desde 1 de Fevereiro”.

No comunicado é ainda referido que o Governo da RAEM irá lançar medidas de resposta e, de acordo com os registos de movimentos fronteiriços, o Corpo de Polícia de Segurança Pública irá emitir, para os estudantes de Macau que regressam a Taiwan, “uma certidão de permanência e sem saída fronteiriça de Macau por 14 dias consecutivos”. Para além disso, devido à situação epidemiológica, há estudantes de Macau que não podem regressar a Taiwan e retomar os estudos, pois os títulos de residência estão prestes a expirar. “A Delegação Económica e Cultural de Macau em Taiwan também transmitiu esta situação ao Conselho para os Assuntos com a China continental em Taiwan, esperando que o Conselho possa publicar o mais breve possível o tratamento referente à expiração dos títulos de residência dos estudantes de Macau”, refere a DSES, no comunicado. E.S.