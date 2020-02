Governo diz que tem de negociar regresso de residentes com Hubei, e pede tempo

Inês Chan, da Direcção dos Serviços de Turismo, disse ontem em conferência de imprensa que, antes de conseguir retirar os residentes de Hubei, há que negociar com as aldeias e cidades onde estes se encontram. O Governo volta a dizer que está a elaborar um plano para retirar os residentes, mas continua sem dar detalhes. Hong Kong anunciou que retirará os seus residentes através de aviões fretados, mas Macau recusa a ideia de pedir ajuda, para “não sobrecarregar” a região vizinha.

André Vinagre

O Governo continua sem dar resposta aos 148 residentes de Macau que estão em Hubei. Segundo as autoridades, o Executivo continua a trabalhar num plano para retirar os residentes da província mais afectada pelo novo coronavírus, e pede tempo. “Precisamos de negociar com cada um dos governos locais”, indicou Inês Chan, responsável da Direcção dos Serviços de Turismo (DST). Os residentes de Macau estão espalhados por 35 cidades e aldeias de Hubei e o Governo indicou que todas se têm disponibilizado para ajudar Macau. Hong Kong anunciou que iria buscar 450 residentes isolados em Wuhan e também em zonas mais remotas de Hubei. Macau não quer aproveitar a boleia: “Não queremos sobrecarregar [Hong Kong] de responsabilidades”.

Leong Iek Hou, coordenadora do Núcleo de Prevenção e Doenças Infecciosas e Vigilância da Doença, respondeu à pergunta sobre porque é que os residentes ainda não foram retirados, reiterando que os 148 residentes estão em aldeias remotas e com acesso cortado à cidade de Wuhan. “Precisamos de negociar com os governos locais”, afirmou. O Executivo adiantou que há um grupo a planear o regresso dos residentes, mas não deu mais detalhes.

A preocupação do Governo é “garantir a segurança dos colegas da polícia e Serviços de Saúde” que forem buscar os residentes. “Precisamos de um plano para encontrar uma solução melhor, garantindo o regresso seguro dos residentes de Macau”, disse a responsável. Além disso, há outro plano a traçar: “Quando chegarem a Macau, ainda precisamos de planear medidas de isolamento para estas pessoas”. “Temos de encontrar a melhor solução. Por isso, por favor, dêem mais tempo ao Governo”, pediu Leong Iek Hou.

Em Hong Kong, o Governo de Carrie Lam anunciou que vai enviar aviões para Wuhan para retirar 450 residentes do território vizinho que estão espalhados por 37 cidades e aldeias. Estes voos, que ainda não têm data marcada, vão servir para retirar de Hubei as pessoas em situações mais delicadas. O Governo de Macau não quer aproveitar. “Há mais de dois mil [residentes de Hong Kong em Hubei], por isso já têm uma grande responsabilidade de transportar tanta gente, por isso não queremos sobrecarregar [Hong Kong] de responsabilidades”, afirmou Inês Chan, garantindo: “Vamos ter os nossos próprios meios para transportar os residentes de Macau”.

QUARENTENA PARA QUEM ESTEVE NA COREIA DO SUL

Ontem também foram impostas mais restrições a quem tenha estado na Coreia do Sul, país considerado “de alta incidência epidémica” e onde já há mais de 1200 casos de infecção. O Governo fez saber que, quem tenha estado na Coreia do Sul nos últimos 14 dias, terá obrigatoriamente de cumprir um período de quarentena à entrada em Macau. Os residentes que tenham estado na Coreia do Sul podem cumprir a quarentena em casa, o que já não acontece com trabalhadores não-residentes ou turistas, que serão encaminhados para isolamento num hotel a designar pelos Serviços de Saúde. A medida começou a ser aplicada a partir do meio-dia de ontem. O representante do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) adiantou que ontem, antes do meio-dia, entraram em Macau 16 pessoas provenientes da Coreia do Sul.

Inês Chan referiu que o Gabinete de Gestão de Crises de Turismo (GGCT) recebeu, até à tarde de ontem, 12 pedidos de apoio por parte de residentes de Macau que estão na Coreia do Sul. Contactaram o GGCT para saberem como é que poderiam voltar a Macau. Recorde-se que os voos da Coreia do Sul para Macau e Hong Kong foram cancelados.

Nas fronteiras, o fluxo de residentes aumentou de segunda para terça-feira. No dia 25 entraram cerca de 1500 residentes de Macau, mais 2,6% face ao dia anterior. Relativamente aos visitantes, entraram cerca de 5400 na terça-feira, mais 0,5% do que na segunda.

Ontem foi o 22.º dia consecutivo em que não se registaram novos diagnósticos de coronavírus em Macau. Há ainda três pacientes sob observação, todos eles com sintomas ligeiros, indicou Chang Tam Fei, coordenador dos Serviços de Urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário.