Chan Hong pede melhoria das plataformas digitais de educação

A deputada e presidente da Associação de Educação de Macau pede ao Governo, em interpelação escrita, que optimize o sistema tecnológico de educação, nomeadamente do ensino não superior. Chan Hong considera, ainda assim, positivas as medidas tomadas pelas autoridades relativas à suspensão das aulas.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Numa interpelação escrita dirigida ao Executivo, a 20 de Fevereiro, Chan Hong levanta questões relativas à organização das medidas implementadas pelo sector de educação, em resposta à suspensão das aulas, implementada desde 12 de Fevereiro, devido ao surto epidémico. A deputada questiona também as autoridades sobre as medidas que vão implementar para optimizar o sistema actual de educação através dos recursos tecnológicos.

A vice-directora da Escola Hou Kong expressa o seu reconhecimento pela decisão de o Governo ter interrompido o funcionamento das escolas e apelado a que os professores e estudantes permaneçam em casa durante a epidemia. A deputada elogia os ‘‘resultados positivos’’ da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ) em criar uma série de plataformas de ensino e aprendizagem por meios digitais, particularmente a página electrónica de ‘‘Juntando as mãos para a luta contra a epidemia, aprendendo facilmente em casa’’, e uma página e linha de apoio para consultas psicológicas, com o objectivo de facilitar a revisão dos programas escolares para os estudantes e fornecer-lhes os serviços necessários durante a suspensão das aulas.

No âmbito da cooperação entre a DSEJ e as escolas para criar disposições adequadas para os alunos estudarem em casa durante a suspensão das aulas, Chan Hong considera que essas medidas ‘‘merecem a realização de um relatório pormenorizado’’ para servir como referência para o futuro. ‘‘Como é que o Governo vai fazer uma conclusão em relação às orientações que têm sido implementadas no âmbito de educação, durante a prevenção contra a epidemia, para poder divulgar essa experiência?’’, questiona a vice-presidente da Associação Geral das Mulheres de Macau.

Na mesma interpelação, a deputada salienta o papel que a tecnologia desempenha para complementar o sistema de educação de Macau, sobretudo no caso de as aulas estarem interrompidas por obrigatoriedade ou em ocasiões excepcionais. Exemplificando o efeito positivo do sistema de educação on-line durante a epidemia actual em Macau, Chan Hong considera ‘‘imperativo’’ desenvolver a plataforma digital do ensino e aprendizagem em Macau.

‘‘Actualmente, todas as escolas carecem de um plano de ensino-aprendizagem que seja claro e sistematizado. Apesar de muitas escolas terem já começado a valorizar os meios tecnológicos na área de educação, o desenvolvimento das suas instalações na escola, digitais ou físicas, continua a estar numa fase inicial. A qualidade do sistema ainda está por melhorar’’, conclui a membro do Conselho da Educação para o Ensino Não Superior, questionando: “Como é que o Governo vai concretizar um plano abrangente para desenvolver o ensino e aprendizagem on-line? Quais as medidas que as autoridades vão tomar para apoiar as escolas nesse âmbito, para que os professores e os alunos possam aproveitar os recursos tecnológicos e, assim, optimizar as medidas pedagógicas?’’.