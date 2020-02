Song Pek Kei sugere isenção de renda para residentes em habitação social

A deputada sugere ao Governo, em interpelação escrita, que estenda a abrangência das medidas de apoio de forma a atingir os residentes que vivem em habitação social, nomeadamente através da isenção de renda durante três meses. Song Pek Kei pede também que o Executivo autorize actividades básicas nos sectores que se encontram parados.

Miguel Fan

miguelfan.pontofinal@gmail.com

Numa interpelação escrita remetida ontem ao Executivo, Song Pek Kei solicita às autoridades a expansão das medidas de apoio, como a redução e isenção fiscal, de modo a beneficiar os residentes de habitações sociais e privadas. A deputada sugere também que se implementem medidas adequadas para ajudar os sectores a retomarem o funcionamento de forma parcial e estabilizar a economia e a empregabilidade.

Apesar da reabertura dos casinos, Song Pek Kei diz que uma grande parte dos trabalhadores das concessionárias ainda não pode voltar ao trabalho: ‘‘Muitos empregados foram informados para tirarem férias sem vencimento ou com o salário descontado pela metade. Claro que esses trabalhadores afectados também entendem a decisão dos empresários e estão dispostos de colaborar’’.

No sentido de que seja prestada ajuda específica a esses trabalhadores das PME, que se encontram com dificuldades por causa de epidemia, a deputada eleita pela via directa questiona as autoridades: ‘‘O Governo pode estender as medidas actuais da redução do imposto predial, que se aplica às instalações comerciais, aos apartamentos privados, para que os residentes que moram em habitação privada possam ser beneficiados? Em relação aos residentes da habitação social, pode aplicar aos apartamentos de habitação pública a medida de redução de renda das propriedades do Governo, dispensando os residentes de habitação social de pagar a renda durante três meses?’’

Song Pek Kei afirma que a suspensão contínua de funcionamento sem prazo durante meses dificulta a manutenção das empresas e o sustento para os trabalhadores nesses sectores. Perante o alto custo da renda e a inflação, esses trabalhadores mostram-se, diz a deputada, sob grande pressão económica e preocupação com a consequente falência dos seus negócios e desemprego, afirma a vice-presidente da direcção da Aliança do Povo de Instituição de Macau.

Quanto à suspensão da actividade de determinadas PME, as quais Song Pek Kei descreve como ‘‘estabilizadoras para o desenvolvimento económico de Macau’’, a deputada solicita ao Governo, na mesma interpelação, a possibilidade de permitir a esses sectores um funcionamento condicionado e a reabertura progressiva, e implementar medidas personalizadas para as instalações afectadas, recorrendo às medidas de prevenção epidémica tomadas pelas concessionárias.

Para recuperar a economia de Macau, Song Pek Kei considera essencial o Executivo tomar medidas de longo prazo e aproveitar de forma adequada a reserva financeira. ‘‘O Governo vai implementar medidas oportunas, aproveitando a reserva financeira, para estimular a movimentação de consumidores e ajudar os diferentes sectores com a optimização do seu serviço e o fornecimento de promoções?’’, questiona a deputada.