O desespero da residente de Macau que se encontra na aldeia de Wangfan vai crescendo. A mulher disse ontem ao PONTO FINAL que o estado de saúde do seu bebé de seis meses “está cada vez pior”. Ontem, Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo, deu uma sugestão: “Tem de ir ao médico”. A residente garantiu ao PONTO FINAL que não há médicos na aldeia. “Estou quase a ficar louca”, afirmou.

A mulher de 32 anos que está isolada na aldeia de Wangfan, na província de Hubei, com o seu bebé doente de seis meses, contou ontem ao PONTO FINAL que a situação de saúde do filho está pior. “Tem de ir ao médico, tem de ir ao hospital verificar o que tem”, foi a sugestão dada por Helena de Senna Fernandes, directora dos Serviços de Turismo (DST), ontem, na conferência de imprensa de actualização dos trabalhos sobre o novo coronavírus. Porém, a aldeia onde a mulher está não tem médicos à disposição e a residente de Macau não pode sair de Wangfan sem ser acompanhada. “Só quero que o Governo leve o meu bebé de volta, eu posso ficar aqui”, pediu a mulher, que ao final do dia deixou de responder ao PONTO FINAL, após dizer: “Depois de ter sido avisada ontem [segunda-feira], não quero falar mais”.

Segundo a mãe, o bebé, de seis meses, “está cada vez pior”. “O bebé tem uma infecção na boca, tem manchas no corpo e está com febre alta”, descreveu, repetindo, ao longo da conversa: “Estou quase a ficar louca”. A própria enviou ao PONTO FINAL várias fotografias da criança, que apresenta manchas vermelhas na pele, em todo o corpo, e os lábios muito inchados. “Só quero que o Governo leve o meu bebé de volta, eu posso ficar aqui”, pediu, concluindo: “Estou muito triste”.

“TEM DE IR AO MÉDICO”, DIZ O GOVERNO. “NÃO HÁ MÉDICO”, DIZ A RESIDENTE

“Em qualquer situação, se uma pessoa – seja bebé ou seja adulto – estiver com febre, tem de ir ao médico no local. Eu acho que não pode ser à distância que se resolve uma situação destas”, afirmou Helena de Senna Fernandes, que também é a coordenadora do Gabinete de Gestão de Crises de Turismo (GGCT). “Acho que não há mais nada que o Governo de Macau, aqui, possa fazer para além de aconselhar a ir ao médico”, indicou a governante, sublinhando: “Tem de ir ao médico, tem de ir ao hospital verificar o que [o bebé] tem”. A responsável disse apenas que, aos residentes de Macau que estão em Hubei, foi dado o contacto das autoridades daquela província a quem se deveriam dirigir. Nesta mesma conferência, Lei Chin Ion, director dos Serviços de Saúde de Macau, deixou claro que as crianças com menos de três anos não serão trazidas de volta ao território, já que “não podem usar máscara”. A prioridade é, segundo os Serviços de Saúde, retirar de Hubei as pessoas que representem menor risco de contágio.

O Governo continua sem apresentar soluções para os 148 residentes de Macau que estão na província mais afectada pelo surto do novo coronavírus. Os representantes do Executivo têm dito que estão a ponderar várias opções para retirar os residentes de Hubei, mas não dão mais detalhes. A justificação do Governo prende-se com a dificuldade em fazer com que os residentes que estão em zonas remotas desta província possam chegar a Wuhan, de modo a serem trazidos a Macau num voo que eventualmente poderia vir a ser fretado pela RAEM.

Numa nota enviada ontem à noite pelo GGCT ao PONTO FINAL, é dito que esta residente de Macau só solicitou a assistência daquele organismo na passada quarta-feira, “como tal, não foi incluída nas anteriores remessas de produtos [para os residentes em Hubei]”. Segundo fonte do GGCT, ainda não há data para nova remessa de produtos do Governo em direcção às famílias que estão em Hubei.

“O GGCT disponibilizou a todos os residentes de Macau em Hubei uma lista com contactos das autoridades em Hubei para pedidos de assistência, tendo esta informação sido fornecida por parte de Hubei ao Governo da RAEM. O GGCT voltará a efectuar um levantamento dos produtos que possam estar em falta, tendo em especial atenção às famílias com bebés e crianças pequenas a fim de organizar a próxima remessa”, lê-se na resposta do organismo.

A residente de Macau garantiu a este jornal que “não há médico na aldeia”. Na última quarta-feira, dia 19, a mulher levou o bebé a uma unidade de saúde fora da sua aldeia, foi levada por agentes do organismo que trata dos assuntos externos de Hubei. “Não conseguimos ir sozinhos”, explicou. Depois, “vieram agentes para nos encaminharem para o centro de saúde”. “No centro de saúde, eles só fizeram ao bebé um teste de sangue e mais nada”, indicou a mãe. Deram-lhe também medicamentos anti-inflamatórios e para baixar a febre. Os médicos desta unidade de saúde ter-lhe-ão dito que o bebé estava com “uma gripe normal” e que “não era grave”.

A este jornal, o GGCT confirmou que a mulher se dirigiu a um “hospital” no dia 19 de Fevereiro. Contudo, segundo o organismo, depois de uma consulta ao bebé, foi dito à mulher que era necessário que este ficasse um dia no hospital em observação. Porém, alega o GGCT, a mulher não terá aceitado e voltou para casa com o filho.

MEDICAMENTOS ENVIADOS POR AGNES LAM A CAMINHO

Agnes Lam também tem estado em contacto com a residente de Macau, tendo a mulher feito chegar as fotos do bebé também à deputada, que as mostrou a um médico seu conhecido. Segundo o diagnóstico feito através das fotografias do bebé, o médico indicou que as manchas no corpo se tratariam de dermatite atópica e os lábios inchados deverão ser resultado de uma candidíase oral. Agnes Lam garantiu que já enviou os medicamentos necessários para a residente sitiada em Wangfan: “Todos os medicamentos para curar as duas coisas foram enviados”. Segundo a deputada, a mulher deverá receber a sua encomenda durante o dia de hoje.

A residente tinha-se queixado de que também já estava sem ‘stock’ de alimentos. “Nós não podemos enviar a comida de que ela necessita”, lamenta a deputada, ressalvando: “Mas eu já informei o Governo de que há pessoas que não têm comida suficiente. Acho que esta parte está a ser tratada por parte das autoridades”. “Ela tem arroz e vegetais no quintal, mas ela e o bebé precisam de mais”, afirma Agnes Lam.

Segundo a mulher tinha dito ao PONTO FINAL, na aldeia onde se encontra desde 26 de Janeiro há agentes ligados ao Governo de Hubei que têm sondado as pessoas. Estes agentes, que supostamente teriam como missão perceber quais as suas necessidades, têm tentado dissuadir os cidadãos de criticar o seu desempenho, contou a residente na segunda-feira ao PONTO FINAL. “Perguntaram-me se eu tinha dito alguma coisa no grupo de WeChat. Eu respondi que sim, porque, caso contrário, ninguém sabe o que se passa. E depois eles disseram-me: ‘Se precisares de alguma coisa, diz-nos. Mas não digas asneiras a acusar-nos de que não cuidamos de vocês’. Avisaram-me para não dizer mais asneiras no grupo”, denunciou a residente de Macau.

Ontem, depois de uma extensa conversa com o PONTO FINAL, a mulher deixou de responder às questões: “Depois de ter sido avisada ontem [segunda-feira], não quero falar mais”, justificou. A residente já não chegou a esclarecer quem é que lhe tem feito esses avisos.

*com Miguel Fan