Residentes na Coreia do Sul sem apoio para regressar a Macau

Há 21 dias consecutivos sem registo de novos casos de infecção pelo coronavírus Covid-19, Macau confirmou a sétima alta hospitalar e reduziu o número de infectados para três. Cinco residentes na Coreia do Sul pediram apoio para regressar a casa, mas foram incentivados pelas autoridades a viajar para a China continental, numa semana em que a taxa de ocupação hoteleira se ficou pelos 11,8%.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

Os Serviços de Saúde anunciaram ontem, em conferência de imprensa, que o número de infectados com o novo coronavírus em Macau está reduzido a três, após a alta hospitalar de uma mulher proveniente da cidade de Wuhan, de 67 anos, que estava internada desde o final de Janeiro no território. As autoridades frisaram que Macau não regista novos casos de infecção pelo coronavírus Covid-19 há 21 dias consecutivos, e que cinco residentes na Coreia do Sul estão em dificuldades para regressar ao território.

A informação da nova alta hospitalar foi veiculada por Lo Iek Long, médico adjunto da direcção do Centro Hospitalar Conde de São Januário. “Hoje [ontem] é o 21º dia consecutivo sem novos casos de infecção em Macau”, começou por dizer Lo Iek Long, antes de pormenorizar a sétima alta hospitalar.

“A paciente que recebeu alta hoje [ontem] é o sétimo caso. É uma senhora de 67 anos de idade, de Wuhan. Durante o tratamento, apresentou alguma degradação do estado de saúde, mas depois dos tratamentos e confirmação de raio-x verificámos que a situação dela tinha melhorado, e que reunia todos os critérios para receber alta, por isso autorizámos a alta”, afirmou Lo Iek Long, acrescentando que o tratamento custou 37 mil patacas e que a senhora de 67 solicitou “isenção de encargo”.

Em relação aos três pacientes que continuam em tratamento, Lo Iek Long esclareceu que são “casos ligeiros” e que o laboratório de saúde pública analisou 93 amostras de casos suspeitos nas últimas 24 horas. O responsável clínico adiantou também que, dos 1630 casos suspeitos em Macau, 1616 foram excluídos, sendo que quatro ainda aguardam pelo resultado das análises.

Cinco residentes na Coreia do Sul pediram ajuda para voltar a casa

Apesar de não haver registo de novos casos de infecção pelo coronavírus Covid-19 há 21 dias, as autoridades de Macau estão a lidar com outro tipo de problemas relacionados com a epidemia, nomeadamente ao nível das fronteiras. Segundo a informação avançada por Helena Senna Fernandes, directora da Direcção dos Serviços de Turismo, há cinco residentes de Macau que pediram auxílio para regressar a casa, na sequência do corte de fronteiras entre Hong Kong e a Coreia do Sul. “Hong Kong anunciou uma nova medida que não permite a entrada de cidadãos não-residentes que venham da Coreia do Sul. Nesse sentido, o Gabinete de Gestão de Crises de Turismo recebeu hoje [ontem] cinco pedidos de ajudas de residentes que que inicialmente queriam voltar a Macau via Hong Kong, mas que viram os seus voos cancelados porque seriam impedidos de entrar no avião”, começou por referir Helena Senna Fernandes, acrescentando que nem todos os voos entre a Coreia do Sul e a China foram cancelados. “Sugerimos a essas pessoas para que encontrassem outras formas para voltarem a Macau. Há ainda voos diários entre a Coreia do Sul e Shenzhen e Guangdong. Podem voltar a Macau através destas ligações. Se não tiverem salvo conduto, podem também voltar a Macau via Japão ou regiões vizinhas”, disse Senna Fernandes.

Questionada sobre o número de residentes de Macau que está actualmente na Coreia do Sul, Helena Senna Fernandes admitiu que as autoridades têm, neste momento, apenas a estimativa de 400 números de telefone de Macau activos. O número foi calculado através das empresas de telecomunicações de Macau, explicou a directora da DST.

Sector do turismo está praticamente “parado”

O impacto do novo coronavírus no turismo de Macau tem sido significativo desde o início do ano, especialmente no mês de Fevereiro, assinalou Helena Senna Fernandes na conferência de imprensa. A directora da DST assinalou que, na semana passada, a taxa de ocupação hoteleira foi de 11,8%, um valor muito abaixo dos 90% de ocupação média em 2019. “Temos um enorme choque quanto às entradas e às saídas. A taxa de ocupação dos hotéis, a média é de 11%. Mesmo em 2003, na época da SARS, não havia uma taxa tão baixa, por isso, o sector do turismo sofreu um grande ataque, está parado, podemos dizer assim, e ainda não podemos avaliar a taxa de diminuição de turistas deste ano porque ainda não sabemos quando é que a situação epidémica irá melhorar. Não há data para isso”.

Para além da taxa de ocupação de 11,8%, registada na semana passada, Helena Senna Fernandes revelou também que o preço médio para pernoitar nos hotéis em Macau é de 690 patacas, “um número que não divulgamos há mais de 10 anos”, assumiu a directora da DST. Em relação a futuras medidas para compensar o impacto no sector do turismo, a responsável pela DST garantiu que já estão a preparar medidas. “Estamos já a trabalhar e não vamos esperar que a epidemia termine. Estamos na fase de planeamento, mas é uma situação que nunca vivi desde que entrei na carreira”, assumiu Senna Fernandes.