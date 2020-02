Prazo de arrendamento do Posto Fronteiriço de Hengqin gera dúvidas entre deputados

Os deputados da 2ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa reuniram-se ontem para discutir uma proposta de lei que irá permitir a aplicação do Direito de Macau numa zona específica do Posto Fronteiriço Hengqin e zonas contíguas. Porém, ficaram com algumas dúvidas quanto ao prazo da sua aplicabilidade, revelou Chan Chak Mo, presidente da comissão.

“Macau vai passar a exercer jurisdição e esta decisão é uma base para a RAEM exercer jurisdição nestas três pontes. Mas antes da produção desta lei, temos uma lei antiga, que é a lei 3/2013, que estabelece as normas fundamentais para a aplicação do Direito da RAEM no novo campus da Universidade de Macau em Hengqin. As normas são semelhantes, mas segundo a opinião da assessoria do Governo, no [ponto] número 1 do artigo 2 da nossa nova proposta de Lei há uma expressão relacionada com as coordenadas e as áreas determinadas por fase pelo Conselho de Estado. A assessoria sugere que a expressão ‘por fases’ não é necessária. A assessoria, mais uma vez, achou que não é necessário redigir ‘por fases’, mas na decisão da Assembleia Popular Nacional foi redigida a expressão ‘por fases’”, começou por explicar Chan Chak Mo.

De acordo com o presidente da comissão, os deputados não ficaram esclarecidos com a justificação dos assessores, e vão pedir a presença de representantes do Governo para mais informações. “Há uma diferença em termos de redacção e, por isso, como temos dúvidas em relação a essa expressão, vamos chamar os representantes do Governo para prestar esclarecimentos. Esta proposta de Lei só contém seis artigos, não houve opiniões aos restantes artigos, mas há uma parte que os deputados levantaram dúvidas, que é o prazo, e que diz ‘até expirarem os prazos de direito’. Que prazo é este? Talvez seja 2049. Vamos chamar os representantes do Governo para perguntar e dar esclarecimentos”, frisou o Chan Chak Mo, acrescentando que o último dia deverá ser 19 de Dezembro de 2049.

E.S.