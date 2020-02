EPM poderá ajustar datas de exames nacionais

O presidente da Escola Portuguesa de Macau (EPM), sem aulas desde o início do mês devido ao novo coronavírus, disse ontem à Lusa que o Governo português está disponível para ajustar o calendário das provas dos exames nacionais. “Foi discutida a possibilidade de os nossos alunos, caso não tenham tempo de se preparar para realizar a primeira fase dos exames nacionais, que começam no dia 15 de Junho, poderem realizar a segunda fase, que começa a 21 de Julho, equivalendo esta, para os nossos alunos, à primeira fase”, disse Manuel Machado.

O presidente da direcção da EPM apontou ainda que, caso haja necessidade, os alunos que queiram fazer a segunda fase dos exames podem realizar as provas na época especial de exames, em Agosto, explicou. Manuel Machado esteve reunido na semana passada com responsáveis da Direcção Geral de Educação, Direcção Geral de Administração Escolar, Júri Nacional de Exames e com o chefe de gabinete do secretário de Estado da Educação, com quem esta hipótese foi avançada. “O Ministério da Educação está aberto a isto vir a acontecer, dada a situação que se vive em Macau, mas ainda nada foi decidido, porque ainda é desconhecida a data de abertura das aulas em Macau”, explicou.

Todas as escolas de Macau foram encerradas no dia 3 de Fevereiro devido ao surto do novo coronavírus. A data de abertura das instituições de ensino será dada com 15 dias de antecedência, informou o Governo. “Como ainda nada foi dito, eu acredito que antes do dia 15 de Março nada será iniciado”, frisou o responsável da EPM. A tomada de decisão está também dependente dos professores das disciplinas de exame, que darão “o ‘feedback’ no sentido de perceber quanto tempo necessitam para superar as dificuldades que resultaram desta interrupção forçada”, frisou.

Em cima da mesa estão também previstas “aulas de apoio, aulas suplementares e algum eventual reajustamento de horário, [ou seja] compensar o tempo que foi perdido”, acrescentou. O responsável disse ainda que a EPM não tem previsto cancelar o período de férias da Páscoa.